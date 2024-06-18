La transformación digital sin seguridad integrada es una ilusión

La transformación digital ya no es una opción estratégica. Es una condición de supervivencia. Y el mercado lo sabe: el gasto global en ciberseguridad pasará de 255.000 millones de dólares en 2025 a 580.000 millones en 2031, casi duplicándose en un lustro (Research and Markets, 2026). Esta tendencia refleja una preocupación creciente, especialmente en España, donde las organizaciones deben afrontar un entorno especialmente desafiante. Nuestro país se posiciona como una de las geografías más expuestas, presentando una tasa de detección de malware un 10% superior a la media comunitaria.

Pero el dato verdaderamente revelador no es el volumen de ataques, sino la brecha de respuesta. Las empresas con arquitecturas de seguridad integradas desde el diseño reducen el tiempo de contención de semanas a horas. Las que operan en modo reactivo asumen costes medios de recuperación que superan el millón de euros por brecha (IBM, Cost of a Data Breach Report 2024). La diferencia no está en la tecnología disponible. Está en cuándo y cómo se integra.

El modelo reactivo ha quedado obsoleto

Añadir capas de seguridad al final de un proyecto tecnológico es un riesgo inasumible. La resiliencia por diseño exige que la ciberseguridad esté presente desde la primera línea de código, anticipando amenazas con IA defensiva, diseñando sistemas capaces de recuperarse en tiempo récord y construyendo una cultura de seguridad que llegue desde la junta directiva hasta el último empleado.

Solo el 19% de las empresas españolas ha implementado un modelo verdaderamente integrado con el negocio (INCIBE, 2024). El 81% restante opera con una exposición estructural que ningún parche puede resolver. Este problema es el que aborda precisamente Cognizant Neuro® Cybersecurity convirtiendo la seguridad en una capacidad operativa integrada, no en una función de respuesta a incidentes. Unifica herramientas, automatiza la detección de amenazas en tiempo real y protege los activos críticos antes de que se produzca una brecha, reduciendo drásticamente el coste de recuperación y fortaleciendo el cumplimiento normativo frente a NIS2, DORA y RGPD. El resultado es una postura de seguridad que escala con el negocio y que convierte la resiliencia digital en una ventaja competitiva tangible.

La IA: el doble filo que no podemos ignorar

Esta realidad cobra aún más importancia si tenemos en cuenta que los ciberdelincuentes ya emplean la IA para automatizar ataques de phishing, crear deepfakes corporativos y detectar vulnerabilidades en sistemas legacy a una velocidad que supera cualquier capacidad de respuesta manual.

Las organizaciones deben responder con la misma capacidad: modernización de aplicaciones, migración a la nube con arquitecturas Zero Trust y herramientas SOAR. Un ejemplo de este enfoque es la colaboración entre Cognizant y Palo Alto Networks, donde la IA defensiva se integra desde el origen en lugar de añadirse como capa tardía de protección.

El primer paso es estratégico, no tecnológico

Adoptar la resiliencia por diseño no es solo una medida defensiva. Es un facilitador de negocio. Las empresas digitalmente confiables atraen mejores socios, cumplen con mayor facilidad la normativa europea- NIS2, DORA, RGPD- y protegen la continuidad de su operación en un entorno volátil.

El primer paso es evaluar con honestidad la madurez de seguridad de tu organización, identificar los activos críticos más expuestos y definir un plan que integre personas, procesos y tecnología. Para quienes quieran un marco concreto con el que estructurar ese proceso, la plataforma Cognizant Neuro® Cybersecurity es un buen punto de partida. Cada día de retraso no es solo un riesgo. Es un coste diferido que alguien, en algún momento, tendrá que pagar.

La transformación digital segura no es un destino. Es una capacidad que se construye, se mide y se mejora de forma continua. Y el momento de empezar es ahora.