Integración de sistemas clínicos

Cognizant® Clinical Systems Connector es un marco de integración independiente del proveedor que permite el intercambio seguro y bidireccional de documentos, registros y datos en cualquier combinación de sistemas clínicos y de investigación, incluidos eISF, eTMF, EDC y CTMS. Creado para patrocinadores, centros, CRO, proveedores de tecnología y organizaciones de investigación, Cognizant Clinical Systems Connector actúa como una capa de infraestructura que conecta las plataformas existentes sin sustituirlas.

En lugar de crear costosas integraciones únicas, Cognizant Clinical Systems Connector proporciona una capa de conexión reutilizable basada en API que puede escalar desde un enlace de un solo socio a una red de investigación de varios socios. Este enfoque acelera el inicio del estudio, reduce la carga de trabajo administrativo y garantiza que todas las partes interesadas trabajen con la misma fuente de verdad precisa, mejorando la interoperabilidad, la eficiencia y la colaboración en todo el ecosistema de investigación clínica.