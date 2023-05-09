¿Qué es el edge computing?

El edge computing es un término que se refiere a colocar recursos informáticos cerca de donde se genera el dato, agilizando el análisis de éstos y permitiendo a una empresa actuar rápidamente sobre los mismos. Los dispositivos edge ofrecen acceso a la red corporativa desde redes externas y ejecutar la traducción del análisis de los datos en tiempo real para facilitar compartir datos con otros sistemas.

¿Cuáles son los beneficios del edge computing?

Al analizar los datos más cerca de la fuente (en vez de enviarlos a la nube para su procesamiento), el edge computing acelera el tiempo de respuesta y reduce el coste de transmisión de los datos. Esta rápida respuesta es clave para aplicaciones sensibles al tiempo como guiar coches autónomos, gestionar equipo de campo o manipular un brazo robótico quirúrgico. El análisis en el edge también puede ayudar a cumplir con los requisitos legales de que las organizaciones almacenen datos en la misma jurisdicción en que se generan.