Alianza Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™

En la Fórmula 1 hay un dicho: «Eres tan bueno como tu coche». Por eso, en el equipo Aston Martin Aramco, la tecnología, los datos, el cloud y la IA de Cognizant ayudan a los ingenieros a convertir la información en conocimiento y a llevar el rendimiento al máximo nivel. Pero la tecnología no sustituye al talento, lo complementa y lo amplía: la intuición humana sigue marcando la diferencia cuando solo tienes una vuelta para sacar todo el partido a un neumático nuevo. Dale al play y descubre cómo la tecnología, al servicio de las personas, convierte un buen resultado en uno extraordinario.

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