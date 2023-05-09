Alianza Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™

Nuestro patrocinio Aston Martin F1™ significa más que poner un logo en el coche. Es una alianza real, una combinación perfecta de la tecnología Cognizant- cloud, datos, IA, IoT, análisis- con la experiencia de Aston Martin en automoción y su legendaria excelencia. Compartimos la misma pasión y tenemos las capacidades y la presencia global necesarias para ahorrar milisegundos en cada vuelta y transformar la tecnología, el rendimiento y la seguridad del coche en la parrilla de la F1 y en la carrera.
Patrocinio Aston Martin
La convergencia entre la IA y la Fórmula Uno™
Los líderes de Aston Martin Fórmula Uno y Cognizant explican cómo la IA transforma todo, desde el marketing hasta el concepto de gemelos digitales, creando un poderoso intercambio en el que la experiencia en IA de toda la industria de Cognizant se encuentra con la cultura de rendimiento basada en datos de AMF1.
La alianza en acción
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Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.
Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.
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