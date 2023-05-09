Saltar al contenido principal Skip to footer
Servicios de lugar de trabajo digital
Mejora la experiencia y productividad de las empresas

Las organizaciones están migrando hacia soluciones tecnológicas personalizables, optando por ensamblar componentes en lugar de adquirir soluciones preconfiguradas o desarrollarlas desde cero. Buscan soluciones todo en uno que mejoren las experiencias de los empleados y los clientes, al tiempo que impulsan la eficiencia operativa.
Cognizant WorkNEXT™ ofrece un tejido digital moderno y flexible impulsado por la IA para crear una experiencia de trabajo sin precedentes. Ayuda a las organizaciones a crear lugares de trabajo adaptables, integrados y centrados en el ser humano, impulsando la fiabilidad de la experiencia y adoptando la automatización a través de la IA first, cero contacto y soporte de alto contacto.
Con Cognizant, los clientes pueden centrarse en las actividades core del negocio, mientras nosotros garantizamos un soporte de TI eficiente y sin interrupciones.
Mejora los resultados

Los negocios más productivos implementan entornos de trabajo seguros y resilientes con tecnologías centradas en el empleado para mejorar la colaboración, incrementar la productividad y desarrollar capacidades que ayuden a atraer y retener al talento.

Un hombre feliz sentado y trabajando en el portátil

Ofertas

Cognizant ofrece servicios integrales para el lugar de trabajo digital que abarcan la estrategia, la transformación profesional y los servicios gestionados. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para crear conjuntamente soluciones personalizadas de primer nivel, utilizando un enfoque centrado en el ser humano y con visión de futuro junto con nuestro profundo conocimiento de la industria.

Un lugar de trabajo resiliente y seguro

Diseña, crea y gestiona un lugar de trabajo resiliente con nuestros servicios de ingeniería para reducir el tiempo de inactividad, acelerar el tiempo de creación de valor y mejorar la eficiencia.

  • Dispositivos y software
    Gestión impulsada por UEM con controles de acceso personificados, prácticas ecológicas, empaquetado moderno, aprovisionamiento automático y parches automáticos a través del modelo INTELLIFactory.
  • Espacios de trabajo virtuales
    Protege el acceso a escritorios y aplicaciones con soluciones en la nube, híbridas y on-premise.
  • Colaboración y productividad
    Empodera a los usuarios en cualquier lugar para crear y colaborar con soluciones de productividad, estrategias UCC optimizadas y servicios de directorio.
  • Oficina inteligente
    Adopta oficinas inteligentes con capacidades de automatización, análisis y colaboración.

Soporte basado en inteligencia, proactivo y preventivo

Redefine la experiencia del usuario final con operaciones inteligentes y modelos de soporte innovadores, utilizando tecnologías de vanguardia para interacciones rápidas, intuitivas y personalizadas.

  • Servicio de atención al cliente
    Mejora el soporte con IA generativa para canales de voz, chat y web, lo que permite la colaboración entre humanos y máquinas, información basada en inteligencia y soluciones hiper-automatizadas.
  • Servicios de campo
    Garantiza la coherencia y la estabilidad con las mejores prácticas, la automatización, los dispositivos de autoayuda, las barras tecnológicas virtuales y las guías de solución de problemas de realidad aumentada (RA).
  • Inteligencia en el lugar de trabajo
    Adopta un soporte de TI proactivo con ingeniería de confiabilidad de la experiencia en tiempo real, observabilidad y experiencia preventiva.

Experiencia intuitiva e integrada

Crea un lugar de trabajo adaptable e hiper-digitalizado que mejore la participación y la satisfacción de los usuarios en todos los dispositivos y ubicaciones aprovechando la IA generativa y la realidad aumentada (RA).

  • IA generativa
    Aumenta la productividad y replantea la experiencia con plataformas digitales basadas en inteligencia artificial, interacciones humanoides, autoreparación y sugerencias proactivas.
  • IA conversacional y RA
    Mejora la participación y crea una experiencia interactiva a través de conversaciones contextuales con la GenAI y contenido habilitado para RA 3D basado en aplicaciones.
  • Soluciones digitales intuitivas
    Impulsa el autoservicio con una plataforma integrada en IA fácil de usar que ofrece una experiencia personalizada similar al comercio electrónico y conecta varios sistemas de TI empresariales.
Cognizant ha sido nombrado líder en Digital Workplace Services 2024 RadarView™ de Avasant

Cognizant ha sido reconocida como líder en el Digital Workplace Services 2024 RadarView de Avasant. Cognizant destaca, entre los 27 primeros proveedores, con calificaciones de cinco estrellas en los tres arquetipos: madurez de la práctica, inversiones e innovación, y ecosistema de socios. Esta posición está impulsada por nuestro compromiso de mejorar la experiencia de los empleados, aumentar la productividad y mejorar la eficiencia de costos, gracias a nuestras soluciones WorkNEXT™con IA generativa (GenAI) integrada y asociaciones clave con los principales actores de la tecnología en el lugar de trabajo.

Cognizant fue identificada como líder en la evaluación de ISG Provider Lens™ Future of Work Services – Collaboration and Next-gen Experience Services – US – 2024
Cognizant, identificado como líder en la evaluación Provider Lens™ for Future of Work Services – Managed End-user Technology Services – Large Accounts – US – 2024 de ISG
Cognizant ha sido reconocida como líder en la evaluación Provider Lens™ Future of Work Services – Continuous Productivity Services (including Next-gen Service Desk) – US – 2024 de ISG
Cognizant nombrado líder y 'star performer' en Digital Workplace Services PEAK Matrix® - 2024 elaborado por Everest Group.

Everest Group reconoció a Cognizant como líder y 'star performer' por nuestro enfoque de consultoría para el lugar de trabajo digital, con un fuerte enfoque en la experiencia de los empleados, las sólidas capacidades de verticalización y un foco estratégico en la experiencia de ServiceNow*.

Nuestros socios

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

