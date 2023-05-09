Servicios de lugar de trabajo digital
Ofertas
Cognizant ofrece servicios integrales para el lugar de trabajo digital que abarcan la estrategia, la transformación profesional y los servicios gestionados. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para crear conjuntamente soluciones personalizadas de primer nivel, utilizando un enfoque centrado en el ser humano y con visión de futuro junto con nuestro profundo conocimiento de la industria.
Un lugar de trabajo resiliente y seguro
Diseña, crea y gestiona un lugar de trabajo resiliente con nuestros servicios de ingeniería para reducir el tiempo de inactividad, acelerar el tiempo de creación de valor y mejorar la eficiencia.
- Dispositivos y software
Gestión impulsada por UEM con controles de acceso personificados, prácticas ecológicas, empaquetado moderno, aprovisionamiento automático y parches automáticos a través del modelo INTELLIFactory.
- Espacios de trabajo virtuales
Protege el acceso a escritorios y aplicaciones con soluciones en la nube, híbridas y on-premise.
- Colaboración y productividad
Empodera a los usuarios en cualquier lugar para crear y colaborar con soluciones de productividad, estrategias UCC optimizadas y servicios de directorio.
- Oficina inteligente
Adopta oficinas inteligentes con capacidades de automatización, análisis y colaboración.
Soporte basado en inteligencia, proactivo y preventivo
Redefine la experiencia del usuario final con operaciones inteligentes y modelos de soporte innovadores, utilizando tecnologías de vanguardia para interacciones rápidas, intuitivas y personalizadas.
- Servicio de atención al cliente
Mejora el soporte con IA generativa para canales de voz, chat y web, lo que permite la colaboración entre humanos y máquinas, información basada en inteligencia y soluciones hiper-automatizadas.
- Servicios de campo
Garantiza la coherencia y la estabilidad con las mejores prácticas, la automatización, los dispositivos de autoayuda, las barras tecnológicas virtuales y las guías de solución de problemas de realidad aumentada (RA).
- Inteligencia en el lugar de trabajo
Adopta un soporte de TI proactivo con ingeniería de confiabilidad de la experiencia en tiempo real, observabilidad y experiencia preventiva.
Experiencia intuitiva e integrada
Crea un lugar de trabajo adaptable e hiper-digitalizado que mejore la participación y la satisfacción de los usuarios en todos los dispositivos y ubicaciones aprovechando la IA generativa y la realidad aumentada (RA).
- IA generativa
Aumenta la productividad y replantea la experiencia con plataformas digitales basadas en inteligencia artificial, interacciones humanoides, autoreparación y sugerencias proactivas.
- IA conversacional y RA
Mejora la participación y crea una experiencia interactiva a través de conversaciones contextuales con la GenAI y contenido habilitado para RA 3D basado en aplicaciones.
- Soluciones digitales intuitivas
Impulsa el autoservicio con una plataforma integrada en IA fácil de usar que ofrece una experiencia personalizada similar al comercio electrónico y conecta varios sistemas de TI empresariales.
Da el primer paso
Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.
Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.
* Los extractos con licencia tomados de los informes PEAK Matrix® de Everest Group pueden ser utilizados por terceros con licencia para su uso en sus propias actividades de marketing y promoción y garantía. Los extractos seleccionados de los informes PEAK Matrix de Everest Group no proporcionan necesariamente el contexto completo de nuestra investigación y análisis. Todas las investigaciones y análisis realizados por los analistas de Everest Group e incluidos en los informes PEAK Matrix de Everest Group son independientes y ninguna organización ha pagado una tarifa para aparecer o influir en su clasificación. Para acceder a la investigación completa y obtener más información sobre nuestra metodología, visita los informes de Matrix PEAK de Everest Group.