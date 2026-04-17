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Insights

So verändert KI in rasantem Tempo die Arbeitswelt

Vor einigen Jahren sorgten wir mit einer Studie für Schlagzeilen, die vorhersagte, dass erstaunliche 90 % der Arbeitsplätze in weniger als einem Jahrzehnt durch KI verändert werden würden. Wie sich jedoch herausstellte, haben wir die Auswirkungen der Technologie unterschätzt.

Neue Arbeit, neue Welt 2026

In diesem Bericht benennen wir die größten KI-Fortschritte der letzten drei Jahre und erklären, warum diese die Auswirkungen auf die Arbeit beschleunigt haben. Wir stellen zudem die Berufsgruppen vor, in denen die größten – und schnellsten – Veränderungen zu erwarten sind, und geben Tipps, wie Führungskräfte die bevorstehenden Veränderungen meistern können.

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Gebäude mit Bäumen
Nur ein vorübergehendes Phänomen? Kaum. KI kann bereits jetzt Aufgaben im Wert von 4.500 US-Dollar erledigen

Die Maximierung der Chancen erfordert jedoch außergewöhnlichen Einsatz sowie Bewusstsein in den Bereichen Qualifikation, Kontext und Fokus.

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Abstraktes Bild digitaler Sinuskurven
Was soll aus der Belegschaft im Zeitalter der generativen KI werden?

Angesichts der zunehmenden Leistungsfähigkeit generativer KI müssen Führungskräfte die Talentpyramide neu überdenken, um ihre Personalstrategien an die sich wandelnden Rahmenbedingungen anzupassen.

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Porträtfoto eines Mannes

Modernisierungspflicht für Legacy-Systeme

Veraltete Systeme hindern Unternehmen daran, den Nutzen aus KI-gestützten Technologien voll auszuschöpfen. Sehen Sie sich unsere neuesten Forschungsarbeiten an, um einen praktikablen Weg für eine schnelle Modernisierung von Legacy-Anwendungen zu identifizieren und umzusetzen.

Der zweijährige KI-Zeitplan: Der Weg zur Erfüllung der Modernisierungspflicht für Legacy-Systeme

Durch KI läuft die Zeit für die Modernisierung veralteter Systeme ab. In unserem neuesten Bericht erfahren Sie, wie Sie Ihre Prioritäten bei der Modernisierung von Legacy-Systemen mit einer Flywheel-Strategie erfolgreich umsetzen können, die für eine kontinuierliche Bereitstellung von Ressourcen sorgt und Ihre Modernisierungsziele beschleunigt.

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Junger Mensch mit Kopfhörern, der nach vorne blickt, mit einer abstrakten blauen und gelben Welle hinter sich

Die strategische Notwendigkeit, überzeugende Agentenerlebnisse zu schaffen

Das agentische Internet stellt eine grundlegende Veränderung auf der Ebene des Internets selbst dar und betrifft nicht nur die Art und Weise, wie wir im Internet surfen, sondern auch, wie die gesamte digitale Infrastruktur miteinander verknüpft ist. Erfahren Sie, wie Sie ein zuverlässiges Agentenerlebnis entwickeln, um sich auf diese neue technologische Herausforderung vorzubereiten.

Bereit werden für das agentische Internet und den Aufstieg des Agentenerlebnisses

Das agentische Internet befindet sich derzeit noch im aktiven Aufbau. Um sich vorzubereiten, müssen Unternehmen die designbezogenen, technischen und organisatorischen Fähigkeiten entwickeln, die erforderlich sind, um ein zuverlässiges KI-Agentenerlebnis zu schaffen.

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Gebäude mit Bäumen
Um KI-Agenten zu verwalten, sollten Sie sie zuerst entmystifizieren

Wettbewerbsfähige KI-Agenten sind uns ähnlicher, als sie auf den ersten Blick scheinen. Und eine kluge Arbeitsteilung wird sicherstellen, dass Organisationen das Beste aus Menschen und Maschinen herausholen.

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abstrakt
Agentische KI: ein Wendepunkt für unternehmerische Resilienz

Agentische KI hat das Potenzial, Silos zwischen Nachhaltigkeitszielen und traditionellem Geschäftsdenken zu beseitigen.

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Mann radfahren

Neue Köpfe, neue Märkte: Sehen Sie die Bedürfnisse von Kunden voraus, die mit KI arbeiten

KI prägt das Verbrauchererlebnis in allen Bereichen.  Erfahren Sie, wie Sie KI-gestützte Erlebnisse schaffen, die den sich wandelnden Bedürfnissen und Wünschen der Verbrauchenden gerecht werden.

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Verantwortungsvolle KI: der Weg zu einer sicheren KI-Einführung

Der Weg zur weitverbreiteten Einführung von KI ist nicht ohne Hindernisse. Um die Dynamik während Ihrer KI-Integrationsinitiativen aufrechtzuerhalten, ist es entscheidend, Lücken in der Geschäftsbereitschaft zu schließen.

BERICHT

Dynamik schaffen: Der Weg zum souveränen Einsatz von KI

Unsere neueste Studie hebt das große Engagement von Führungskräften für generative KI hervor, zeigt aber auch Lücken bei der Bereitschaft der Unternehmen auf. Indem sie Schwächen angehen und ihre Stärken nutzen, können sich Unternehmen auf die nächste KI-Welle vorbereiten.

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Gebäude mit Bäumen

TIEFER EINBLICK

Aufbau des Vertrauens der Verbraucher in KI

Nur ein Drittel der Verbraucher:innen vertraut Gen KI. Aber mit dem richtigen Ansatz können Unternehmen Strategien entwickeln, um ihre Herzen und Köpfe zu gewinnen.

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abstrakt

TIEFER EINBLICK

Globale generative KI-Strategien: Beschleuniger, Inhibitoren und ein neuer Fokus auf Produktivität

Durch das Verständnis der größten globalen Herausforderungen der generativen KI-Dynamik können Unternehmen das volle Potenzial dieser leistungsstarken Technologie ausschöpfen.

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Mann radfahren

Sehen Sie sich unsere vollständige Forschungsbibliothek an

Neue Arbeit, neue Welt 2026
Neue Arbeit, neue Welt 2026

Unser kürzlich aktualisierter Forschungsbericht zu KI und Arbeitsplätzen zeigt eine Disruption, die umfangreicher – und schneller – ist, als wir vor drei Jahren erwartet haben.

Der zweijährige KI-Zeitplan: Der Weg zur Erfüllung des Modernisierungsmandats für Altsysteme
Der zweijährige KI-Zeitplan: Der Weg zur Erfüllung des Modernisierungsmandats für Altsysteme
Der zweijährige KI-Zeitplan: Der Weg zur Erfüllung des Modernisierungsmandats für Altsysteme

Durch KI ist die Modernisierung von Legacy-Systemen zu einem dringlichen Thema geworden. Doch der langsame Fortschritt bei der Reduzierung der Technologieschulden gefährdet KI-Unternehmungen.

Der zweijährige KI-Zeitplan: Der Weg zur Erfüllung des Modernisierungsmandats für Altsysteme
Bereit werden für das agentische Internet und den Aufstieg des Agentenerlebnisses
Bereit werden für das agentische Internet und den Aufstieg des Agentenerlebnisses

Machen Sie sich bereit für das agentische Internet, indem Sie die gestalterischen, technischen und organisatorischen Fähigkeiten entwickeln, die für die Schaffung eines soliden Agentenerlebnisses erforderlich sind.

Bereit werden für das agentische Internet und den Aufstieg des Agentenerlebnisses
Neue Ideen, neue Märkte
Neue Ideen, neue Märkte

Verstehen und antizipieren Sie die Bedürfnisse von Kunden, die mit KI arbeiten.

Neue Ideen, neue Märkte
Denken Sie wie ein KI-natives Unternehmen
Denken Sie wie ein KI-natives Unternehmen

Indem sie untersuchen, wie KI-orientierte Unternehmen die KI in den Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit stellen, können etablierte Unternehmen davon profitieren, dass sie wie ihre neuesten Konkurrenten denken und handeln.

Kachelbild
Generative KI: Neue Arbeit, neue Welt 2023
Generative KI: Neue Arbeit, neue Welt 2023

Unternehmen, die in Menschen investieren, werden den vollen Nutzen von KI erschließen können.

Generative KI: Neue Arbeit, neue Welt
Dynamik schaffen: Der Weg zum souveränen Einsatz von KI
Dynamik schaffen: Der Weg zum souveränen Einsatz von KI

Schließen Sie die Lücke zwischen starker KI-Führerschaft und Bereitschaft des Unternehmens.

Dynamik schaffen: Der Weg zum souveränen Einsatz von KI
Die Eine-Billion-Euro-Frage: Was soll im Zeitalter der generativen KI aus der Belegschaft werden?
Die Eine-Billion-Euro-Frage: Was soll im Zeitalter der generativen KI aus der Belegschaft werden?

Angesichts der zunehmenden Leistungsfähigkeit generativer KI müssen Führungskräfte die Talentpyramide neu überdenken, um ihre Personalstrategien an die sich wandelnden Rahmenbedingungen anzupassen.

Dynamik schaffen: Der Weg zum souveränen Einsatz von KI
Deep Green
Deep Green

Erfahren Sie, wie Daten, Technologie und Zusammenarbeit die nächste Phase der Nachhaltigkeit vorantreiben werden.

Dynamik schaffen: Der Weg zum souveränen Einsatz von KI
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