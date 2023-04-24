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Modernes Unternehmen
Zukunftssicher zu sein bedeutet, KI zu beherrschen

Erkunden Sie in diesem neuen Bericht die fünf wesentlichen Bereiche, um die KI-Beherrschung zu erlangen. Er basiert auf Forschungsergebnissen, die in Zusammenarbeit mit dem Economist entwickelt wurden.

Lesen Sie den interaktiven Bericht

Ist Ihr Unternehmen zukunftsfähig?

Heutzutage können sich alle Unternehmen auf eines verlassen: Ungewissheit. Von Unterbrechungen der Lieferkette über globale Klima- und Gesundheitskrisen bis hin zu Mitarbeiter:innen­mangel – die Prioritäten, auf die Sie sich heute konzentrieren, entscheiden darüber, ob Sie wirklich für die Zukunft gerüstet sind.

Aber diese Herausforderung bietet die Möglichkeit, grundlegende Elemente – Technologie, Talente, ESG – neu zu überdenken – alles Schlüsselaspekte, um Ihr Unternehmen in die Lage zu versetzen, den neuen Erwartungen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

In Ready for Anything: What It Means to Be a Modern Business erfahren Sie, wie sich Führungskräfte auf die Herausforderungen von morgen vorbereiten. Dazu gehören auch unsere Einsichten zu der von Economist Impact durchgeführten und von Cognizant unterstützten Forschung.

Mehrere Prioritäten verdeutlichen die Herausforderung, zukunftsfähig zu werden

Entdecken Sie, was es bedeutet, stets zukunftsfähig zu sein und was nötig ist, um die Grundlagen für langfristigen Erfolg zu schaffen. Erhalten Sie Erkenntnisse aus einer Umfrage unter 2.000 leitenden Führungskräften darüber, worauf Sie sich konzentrieren sollten, um zu verstehen, was Sie jetzt tun müssen.

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E-Book lesen

Priorisieren, fokussieren und einen Erfolgszyklus schaffen

Strukturieren Sie die Kernelemente Ihres Unternehmens neu, sodass sie sich selbst versorgen und über Technologie, Mitarbeiter:innen und ESG hinweg vernetzt sind.

MODERNE BETRIEBSABLÄUFE

Chancen für zukunftsfähige Unternehmen wahrnehmen

Der Betrieb verlagert sich von der Backoffice-Verwaltung von Routineaufgaben auf eine strategische Innovationsquelle und einen Wettbewerbsvorteil. Unternehmen haben herausgefunden, dass die einzige Möglichkeit, das Neue anzunehmen, darin besteht, sicherzustellen, dass die Prozesse auf Einfachheit, Eleganz und Einfallsreichtum ausgelegt sind.

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Futuristisch aussehendes Muster

TECHNOLOGIE

Neue Technologie ist keine Wertgarantie

Doch eine wertschöpfende Herausforderung besteht darin, dass Unternehmen mit neuen Technologieinvestitionen Schwierigkeiten haben, die Rendite zu realisieren. Und wir sehen, dass Transformationstreiber wie IoT, Cloud und KI schnell zu entscheidenden Faktoren werden und Platz für neue Technologien wie Blockchain, Quantencomputing und Robotik schaffen, um neue Möglichkeiten zu eröffnen.

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Lichtfotografie einer Frau mit ausgestreckten Armen und Lichtwirbeln

MITARBEITER:INNEN

Strategien für die Belegschaft müssen grundlegend überarbeitet werden

Während viele einen schrumpfenden Arbeitspool als Hauptproblem im Bereich HR ansehen, liegt die viel grundlegendere Schwierigkeit darin, dass Unternehmen die Menschen nicht auf die Zukunft der Arbeit vorbereiten. Erfahren Sie, wie die Konzentration auf Technologie, ohne dabei in die Menschen zu investieren, die sie verwenden, der ausschlaggebende Faktor ist, der die Zukunftsfähigkeit verhindert.

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Mann steht vor einer umrissenen Tür mit roten und blauen Neonlichtern

UMWELT, SOZIALES, GOVERNANCE

Schließen Sie die Lücke zwischen ESG-Verpflichtungen und Maßnahmen

90 % der Entscheidungsträger:innen sind sich einig, dass Sie ohne eine zusammenhängende ESG-Strategie kein modernes Unternehmen sein können. Aber es gibt eine große Kluft zwischen tatsächlichen Plänen und realen Maßnahmen - eine Lücke, die geschlossen werden muss, da Kund:innen, Mitarbeiter:innen, Investor:innen und Aufsichtsbehörden den ESG-Fortschritt zunehmend überprüfen und Unternehmen stärker zur Rechenschaft ziehen.

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Ein genauer Blick auf einen Wasserspritzer

Der Schlüssel zur fortwährenden Relevanz: Intuition.

Stellen Sie sich vor, Sie antizipieren Veränderungen und Maßnahmen, bevor Ihre Konkurrenz es tut. Stellen Sie sich vor, Sie treffen zur perfekten Zeit datenbasierte Entscheidungen. Stellen Sie sich vor, Sie wären immer relevant für Ihre Kund:innen

Das ist die Kraft und das Versprechen der Intuition.

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*Haftungsausschluss

Die auf dieser Seite geäußerten Ansichten und Meinungen sind die von Cognizant und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten und Richtlinien von Economist Impact wider. Die vorgelegten Daten stammen aus einer 2022 von Cognizant unterstützten Executive Survey von Economist Impact.

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