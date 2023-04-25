ServiceNow
Unsere Angebote nutzen die Möglichkeiten der ServiceNow-Plattform, um die komplexesten Branchen- und Geschäftsherausforderungen zu lösen, und helfen Ihnen, Erlebnisse zu verwandeln, Abläufe zu straffen und neuen Wert zu erschließen.
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in die Assetmanagementreife
Cognizant Asset Maturity Assessment erstellt eine schnelle Beurteilung der Asset-Reife für viele verschiedene Asset-Typen, um die Roadmap-Entwicklung anzuleiten und finanzielle Chancen offenzulegen.
- Den Verlust von Hardware-Assets minimieren
- Verbessern Sie die Asset-Aufbewahrung durch Bestandsaudits und Prognosen zu zukünftigem Asset-Bedarf.
- Verwenden Sie Workflow und Automatisierung zur Reservierung, Nachverfolgung der Ausführung und zur Vorhersage von Lagerbeständen.
Straffen Sie das gesamte Einzelhandelserlebnis
Stores 360 unterstützt jeden Touchpoint in der Einzelhandelswertschöpfungskette und ermöglicht einen reibungslosen und effizienten Betriebsablauf.
- 20 % weniger Zeitaufwand bei neuen Geschäftseröffnungen
- 10 % weniger LKW-Anfahrten
- 98 % Verfügbarkeit von Assets
Reduzieren Sie den Aufwand, um Ihre Angriffsfläche zu verkleinern
Cognizant Cybersecurity Hardening transformiert das Schwachstellenmanagement, indem es automatisch Daten beschafft, Risiken priorisiert und die Behebung optimiert.
- Erhöhen Sie die Genauigkeit kritischer Angriffsvektoren
- Reduzieren Sie die Zeit zur Behebung kritischer Anfälligkeiten und Sicherheitslücken
- Steigern Sie die Effizienz mit der Automatisierung von Analystenaufgaben
Verwandeln Sie die Nutzererfahrung in einen strategischen Vorteil
Cognizant UX Design liefert ein maßgeschneidertes, menschenorientiertes Portal, das auf die Unternehmensphilosophie abgestimmt ist, um eine starke interne Akzeptanz und eine einheitliche Belegschaft zu fördern.
- Reduzieren Sie IT-Supportkosten, indem Sie Arbeitsabläufe und Ressourcen in einem Portal zusammenführen
- Steigern Sie die Nutzerzufriedenheit durch die Ermöglichung von Self-Service-Funktionen
- Verringern Sie betriebliche Ineffizienzen durch die Beseitigung manueller Prozesse und fragmentierter Erfahrungen
Erhöhen Sie die Sichtbarkeit von Anwendungsänderungen
Cognizant Unified DevOps überbrückt die Lücke zwischen Anwendungsentwicklung und IT-Abläufen, um manuelle Systembrücken und zusammenhanglose Technologien zu automatisieren.
- Optimieren Sie das Kostenmanagement mit automatisierten Berechnungen der Gesamtkosten
- Befähigen Sie Ihre Organisation, proaktiver und strategischer mit Echtzeit-Leistungskennzahlen für Anwendungen umzugehen.
- Verbessern Sie die Transparenz von Anwendungsänderungen, die Prozessstandardisierung und Entwicklungsentscheidungen
