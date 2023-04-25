Cognizant Agent Foundry: Transformation von Betriebsabläufen im großen Maßstab Unternehmen stehen unter großem Druck, einen echten Mehrwert aus KI zu ziehen, aber die derzeitigen Ansätze sind langsam, riskant und teuer. Cognizant Agent Foundry bietet führenden Unternehmen eine vorgefertigte, geregelte Möglichkeit, die Agentifizierung von Geschäftsprozessen voranzutreiben – vom Pilotprojekt bis zur Produktion. Cognizant Agent Foundry ist ein Agentenentwicklungs-Framework auf Unternehmensniveau für das Entwerfen, Bereitstellen und Skalieren autonomer KI-Agenten, die Geschäftsabläufe transformieren. Agent Foundry basiert auf unseren IP-fähigen, wiederverwendbaren Assets und lässt sich problemlos in führende Partner-Ökosysteme integrieren. So können Unternehmen Pilotprojekte zuverlässig in die Produktion übernehmen. Ganz gleich, ob Sie den Kundenservice neu gestalten, die Compliance optimieren oder Produktinnovationen beschleunigen möchten, Agent Foundry bietet die Tools, Vorlagen und Governance, um Agenten-KI im großen Maßstab zu realisieren.