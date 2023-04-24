Nachhaltigkeit und Resilienz

FORSCHUNGSBERICHT

Die Zukunft der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft: Daten, Technologie und Zusammenarbeit

Während sich die Welt mit der dringenden Notwendigkeit auseinandersetzt, den Klimawandel und die Ressourcenverknappung zu bekämpfen, entsteht eine neue Art von Unternehmen.

Diese Organisationen werden durch und durch nachhaltig sein – nicht nur grün, sondern 'deep green', wobei Nachhaltigkeit in ihrer DNA verankert ist.

Um mehr über die Zukunft der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zu erfahren, haben wir in Zusammenarbeit mit Oxford Economics 3.000 Führungskräfte aus allen Märkten und Sektoren zu ihren Nach­haltig­keits­plänen, Herausforderungen und Visionen befragt.