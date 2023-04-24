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Nachhaltigkeit und Resilienz
DEEP GREEN

Nachhaltigkeit als Geschäftsstrategie

FORSCHUNGSBERICHT

Die Zukunft der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft: Daten, Technologie und Zusammenarbeit

Während sich die Welt mit der dringenden Notwendigkeit auseinandersetzt, den Klimawandel und die Ressourcenverknappung zu bekämpfen, entsteht eine neue Art von Unternehmen.

Diese Organisationen werden durch und durch nachhaltig sein – nicht nur grün, sondern 'deep green', wobei Nachhaltigkeit in ihrer DNA verankert ist. 

Um mehr über die Zukunft der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zu erfahren, haben wir in Zusammenarbeit mit Oxford Economics 3.000 Führungskräfte aus allen Märkten und Sektoren zu ihren Nach­haltig­keits­plänen, Herausforderungen und Visionen befragt.

Lesen Sie den interaktiven Bericht
Sehen Sie sich das On-Demand-Webinar an

Von Erkenntnissen bis hin zur Umsetzung bietet Cognizant Beratungs­dienste und Lösungen, um Nach­haltig­keits­chancen zu nutzen.

Kontakt
ZUKUNFT DER NACHHALTIGKEIT

Den Weg nach vorn ebnen – Technologie für Nachhaltigkeit

INTERAKTIVER BERICHT

The Future of Us

Inmitten klima- und pandemiebedingter Störungen nimmt eine neue Ära Gestalt an. Hier ist ein praktischer Leitfaden für die Bewältigung der Netto-Null-Ära, in dem Führungskräfte mit digitaler Hilfe vorangehen, Verbraucher:innen stärken und zielgerichtet handeln.

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Gebäude mit Bäumen

ARTIKEL

Schließen Sie die Lücke zwischen ESG-Verpflichtungen und Maßnahmen

90 % der Entscheidungsträger:innen sind sich einig: Ohne eine kohärente ESG-Strategie kann man kein modernes Unternehmen sein, aber es besteht eine große Diskrepanz zwischen Plänen und proaktiven Bemühungen. 

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abstrakt

ARTIKEL

Straße (oder Schiene) in die Zukunft

Neben anderen Faktoren machen die steigenden CO2-Emissionen, verursacht durch die urbane Mobilität, Innovationen im Transportwesen zu einer globalen Notwendigkeit.

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Mann radfahren

Der Veränderungsdruck wächst

80 %

Aufsichtsbehörden

80 % der Weltwirtschaft unterliegen derzeit einem Netto-Null-Emissionsziel

78 %

Investor:innen

78 % der Anleger:innen glauben, dass nachhaltiges Investieren eine Risiko­minderungs­strategie ist

81 %

Kund:innen

81 % der Kund:innen sind der festen Überzeugung, dass Unternehmen zur Verbesserung der Umwelt beitragen sollten.

1,3 Bio $

Planet Erde

1,3 Billionen USD sind die Kosten klimabedingter Wetterereignisse, die Unternehmen betreffen

COGNIZANT OCEAN

Einen großen Unterschied machen in der Blue Economy

Wir unter­stützen führende Unter­nehmen dabei, KI und digitale Trans­for­ma­tion zu nutzen, um Nach­haltigkeit, Wider­stands­fähigkeit und Rentabilität zu steigern und gleich­zeitig einige der dring­endsten Heraus­for­derungen der Erde zu bewältigen.

Blue Food

Die Aquakultur nachhaltiger, datengesteuert und profitabler machen

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Schwarm schwimmender Fische
Blue Energy

Gewährleistung einer zuverlässigeren Energieversorgung an Land und auf See.

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Windmühle
Blue Life

Gewährleistung einer sichereren und widerstands­fähigeren Wasser­versorgung

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Strand
Blue Transport

Einen neuen Mehrwert aus einer saubereren und intelligen­teren Seeschifffahrt ziehen

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Industriehafen
STANDPUNKTE DER BRANCHE

Der Nachhaltigkeitsgebot wird das Wachstum in allen Branchen vorantreiben

VERARBEITENDE INDUSTRIE

Wie herstellende Unternehmen ihre Nach­haltigkeits­ergeb­nisse steigern können

Unsere aktuelle Studie zeigt, worauf sich Herstellende konzentrieren müssen, um ihre Nach­haltigkeits­ziele besser zu erreichen.

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FINANZIELL

Wie Finanzunternehmen ihre Nachhaltigkeitsambitionen verwirklichen können

Unsere aktuelle Studie zeigt, wo die Banken- und Kapital­markt­branche bei ihren Nach­haltigkeits­bemüh­ungen hinterher­hinkt – und wie sie den Kurs korrigieren können.

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VERBRAUCHER:INNEN

Die zweigleisige Trans­forma­tion der Nach­haltig­keit im Einzel­handel

Laut unserer aktuellen Studie betrachten die meisten Einzel­händler:innen Nach­haltig­keit als stra­te­gische Priorität, ihre Initiativen müssen jedoch vollständig in ihre Mo­der­ni­sierungs­strategie integriert sein.

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LANDWIRTSCHAFT

Übergang zur rege­nera­tiven Land­wirt­schaft mit Daten und Tech­nologie

Die regenerative Land­wirt­schaft ist für die Nach­haltig­keit von Nahrungs­­mitteln und Land­wirt­schaft von ent­schei­dender Bedeutung, aber unsere jüngsten Unter­suchungen zeigen, dass die Ein­führung nur lang­sam voran­schreitet. Hier erfahren Sie, wie die Branche wichtige Heraus­forderungen meistern kann.

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VERSORGER

Aufbau intelligenter Netze für den Übergang zu erneuerbaren Energien

Die Moder­ni­sierung der Netze ist für das Erreichen globaler Nach­haltig­keits­ziele unerlässlich – aber mit Heraus­forderungen verbunden. Unsere jüngsten Untersuchungen zeigen, wo die Energie- und Versorgungsunternehmen stehen, und geben Empfehlungen für die nächsten Schritte.

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TRANSPORT & LOGISTIK

Drei Möglichkeiten, Lieferketten auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten

Ist Ihr Unternehmen auf den nächsten Angebots- und Nachfrageschock vorbereitet? Entdecken Sie, wie Unternehmen ihre Lieferkettenstrategien neu erfinden, um Widerstandsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit zu stärken und gleichzeitig Klimaziele zu erreichen.

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Fahrzeuge auf der Straße

VERSICHERUNGEN

Versichernde begegnen der Netto-Null-Ära mit Innovation und menschenzentriertem Design

Während sich die Welt in Richtung Netto-Null bewegt, müssen sich Versichernde weiterentwickeln, um neue Herausforderungen zu meistern. Entdecken Sie, wie Technologie, daten­gesteuerte Erkenntnisse und menschen­zentriertes Design der Schlüssel zum Erfolg im Netto-Null-Zeitalter sind.

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Wasser tropfte
DAS RENNEN ZUM NETTO-NULL

Der Wettlauf um Netto-Null

Smart und nachhaltig gewinnen das Rennen

Mit einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit hat sich Aston Martin F1 zum Ziel gesetzt, ein Top-Konkurrent in diesem Bereich zu werden und gleichzeitig das Ziel, bis 2050 Netto-Treibhausgasemissionen von Null zu erreichen, in den Vordergrund zu stellen. Zu Beginn eines neuen Jahres der Partnerschaft wird Cognizant durch daten­gesteuerte Erkenntnisse zu Leistungs­steigerungen beitragen und so auf den Aufbau der ersten vollständig nachhaltigen Smart Factory hinarbeiten und das Team dem Podiumserfolg näher bringen. Erfahren Sie mehr über diese kollaborative und innovative Allianz, die sich der Verwirklichung unserer gemeinsamen Nachhaltig­keits­ziele widmet.

Ein nachhaltiges Unternehmen werden

Nachhaltigkeit bietet Chancen, von linearen Prozessen wegzukommen und zirkuläre und regenerative Geschäfts­modelle zu übernehmen. Nutzen Sie die Beratungs­dienste, Lösungen und das starke Partner­netzwerk von Cognizant, um Ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und Ihren Nachhaltig­keits­verpflich­tungen nach­zukommen.

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Schildkröten schwimmen

Verbinden Sie sich mit unserer Sustainability Practice

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.

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