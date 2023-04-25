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Internet der Dinge
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Drei Kolleg:innen arbeiten an einer Computerplatine

Innovation möglich gemacht

IoT und vernetzte Technologien verändern die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und spielen. Doch wie setzt man diese technischen Ambitionen in die Realität um?

Wir erwecken Ihre mutigen und brillanten Ideen zum Leben, durch fortschrittliches Engineering, innovatives Denken und skalierbare Lösungen. Durch die Kombination von fundiertem Fachwissen mit KI, Edge Computing und Automatisierung helfen wir Unternehmen, eine Brücke zwischen physisch und digital zu schlagen, und ermöglichen intelligente Produkte, vernetzte Abläufe und digitale Erlebnisse, die die Welt voranbringen.

Ganz gleich, ob Sie in der industriellen Fertigung, in der Automobilindustrie, in den Biowissenschaften, in der Medizintechnik, in der Versorgungswirtschaft oder einer anderen Branche tätig sind, wir treiben die Transformation branchenübergreifend voran und helfen Ihnen, selbstbewusst Innovationen zu entwickeln.

Das Ergebnis? Neue Einnahmequellen, reduzierte Kosten, intelligentere Abläufe und personalisierte Kundenerlebnisse.

Durch die Entwicklung von IoT- und vernetzten Lösungen bringen wir Sie ganz nach vorne.

Ihre Vision zum Leben erwecken
UNSER EINFLUSS

Echte Geschäftsergebnisse, nachgewiesene Auswirkungen

Von Einsparungen in Milliardenhöhe bis hin zu schnelleren Produkteinführungen: Erfahren Sie, wie wir unseren Kunden in verschiedenen Branchen, Plattformen und Regionen zum Erfolg verhelfen.

1,2 Mill. USD

Einsparungen für ein globales Finanzinstitut mit prognostizierten Einsparungen von 3 Mill. USD über 3 Jahre

30 %

schnellere Projektabwicklung bei einer führenden Pharmamarke, wodurch über 4.000 Arbeitsstunden eingespart werden

18 Mio. USD

Einsparungen und weniger Lebensmittelabfälle bei einer großen Einzelhandelskette

60 %

höhere Effizienz beim Testen von Funktionen für vernetzte Fahrzeuge bei einem renommierten deutschen OEM

40 %

geringere Betriebskosten bei einer großen europäischen Verkehrsbehörde durch GIS-Modernisierung

99 %

Verbesserung der Datenqualität für den größten US-Energieversorger

100 %

Automatisierung in Tiefkühlumgebungen bei neuen Kundenkühlkettenlagern

40 %

weniger Produktionsfehler bei einem führenden Automobilhersteller durch KI-gestützte Analysen

„Wenn Sie möchten, dass Ihr Unternehmen auf moderne Weise gestaltet wird, sollten Sie sich an Cognizant wenden.“

Jensen Huang, Gründer und CEO, NVIDIA 

NIVIDIA-Logo
SUPPORT FÜR DEN GESAMTEN LEBENSZYKLUS

Für jede Phase Ihrer vernetzten Reise

Von ersten Konzepten bis hin zu skalierten Services sind wir Ihr Partner bei jedem Schritt hin zu vernetzten Innovationen.

Die Initialzündung

Wir definieren Ihre vernetzte Vision und Strategie mit fachkundiger Anleitung, die auf IoT- und Engineering-Trends basiert, und passen Ideen an Markttrends und Machbarkeit an.

Gruppe von Personen beim Brainstorming an einem Tisch
Blaupause entwerfen

Wir übersetzen Ihre Vision in einen robusten Entwurf und entwerfen intelligente, sichere und skalierbare Architekturen, die auf Interoperabilität und langfristiges Wachstum ausgelegt sind.

Nahaufnahme eines Ingenieurs, der an Blaupausen arbeitet und Messschieber zum Messen verwendet
Zum Leben erwecken

Unsere weltweit verteilten, qualifizierten Teams erwecken Ihre vernetzten Lösungen zum Leben – durch agile Methoden, Fachwissen zu eingebetteten Systemen und modernste Technologien – und kombinieren so lokale Reaktionsfähigkeit mit globaler Reichweite.

Junge Frau, die in einer Büroumgebung an einem Laptop arbeitet
Sinnvolle Integrationen vornehmen

Wir bieten eine reibungslose, sichere und flexible Integration dort, wo sie den größten Mehrwert bietet, durch die Vernetzung von Systemen, Daten und Prozessen, um Unterbrechungen zu minimieren und die digitale End-to-End-Kontinuität zu fördern.

Zwei Arbeiter mit Helmen und Schutzwesten, die in einem Büro auf eine Anordnung mit mehreren Bildschirmen schauen
Den Betrieb aufrechterhalten

Wir bieten proaktiven Support und Lebenszyklusmanagement, um die hohe Leistung, Sicherheit und kontinuierliche Weiterentwicklung Ihrer vernetzten Lösung zu gewährleisten, unterstützt durch robuste Funktionen für Notfallwiederherstellung, Geschäftskontinuität, Planung und OT-Cybersicherheit.

Junger Mann, der eine Präsentation vor Teilnehmern hält, die vor ihren Desktop-Computern sitzen
Zukünftige Innovationen anstoßen

In einer sich ständig weiterentwickelnden Landschaft arbeiten wir gemeinsam mit Ihnen daran, neue Wachstumschancen zu erschließen, indem wir Daten, KI und neue Technologien nutzen, um Ihre nächsten Innovationen voranzutreiben.

Frau, die auf einer transparenten Tafel zeichnet
Beginnen Sie Ihre Reise
WARUM SIE MIT UNS ARBEITEN SOLLTEN

Wir stellen Verbindungen her. Sie planen die nächsten Schritte.

Was uns auszeichnet, ist die Kombination von fortschrittlichem Engineering mit vernetztem Denken – und wie diese Ergebnisse liefert.

Bahnbrechende Innovationen erzielen

Werden Sie Marktführer mit zukunftsfähigen Plattformen, Gen-KI-Innovationen und proprietären und IP-reichen Beschleunigern wie Neuro Edge®, OnePlant™, APEx und OneCare – ausgelegt auf Geschwindigkeit, Präzision und Skalierbarkeit. Gestützt durch mehr als 30 Jahre Engineering-Erfahrung, strategische Übernahmen und globale Innovationslabore.

Symbol: Innovation
Außergewöhnliches Engineering für eine vernetzte Welt

Von eingebetteten Systemen bis hin zu Edge-KI bringen wir Chip-to-Cloud-Expertise und menschenorientiertes Design ein, um die fortschrittlichsten Systeme zu vereinfachen. Wir machen Innovationen über den gesamten Produkt- und Plattformlebenszyklus hinweg umsetzbar, vom Entwurf bis zur Optimierung nach der Markteinführung.

Symbol: Engineering-Zahnrad
Konzipiert für die echte Welt

Unabhängig davon, ob es sich um eine Skalierung von Hunderten oder Millionen von Geräten handelt, sorgen unsere plattformunabhängigen Architekturen und Cloud-nativen Frameworks für ein reibungsloses Wachstum über Produkte, Plattformen und Regionen hinweg. Mit mehr als 270 Niederlassungen, Büros in 45 Ländern und einem robusten Drei-Seiten-Liefermodell stellen wir eine globale Lieferung mit lokaler Agilität sicher.

Symbol: Globus
Ergebnisse, die zählen

Erzielen Sie schnellere Markteinführungen, senken Sie Kosten, steigern Sie die Produktivität, reduzieren Sie Verzögerungen und erzielen Sie einen messbaren ROI in Ihrem gesamten Ökosystem – mit vorausschauender Wartung, digitalen Zwillingen und intelligenten Abläufen.

Symbol: Siegerpodest
Entwickelt für Zugänglichkeit und Akzeptanz

Wir machen fortschrittliche Technologien nutzbar und intuitiv – mit Self-Service-KI, Low-Code-Tools und vereinfachten User Journeys, die eine Akzeptanz vom ersten Tag an ermöglichen. Unser Ansatz trägt dazu bei, Schulungszeit zu verkürzen, die Benutzerzufriedenheit zu erhöhen und eine schnellere Rendite aus Technologieinvestitionen zu erzielen.

Symbol: Akzeptanz
Speziell entwickelte Labore für schnellere Ergebnisse

Unsere ER&D-Labore, Studios für intelligente Fertigung, Embedded-Innovation-Hubs und Zentren für Automobiltechnik, Softwareentwicklung sowie Tests und Validierung in Indien, Deutschland, Japan, Polen und Nordamerika beschleunigen die Prototypenerstellung, Simulation, Verifizierung und Entwicklung.

Symbol: Gruppe
Loslegen
Erleben Sie unsere Innovationslabore in Aktion

Entdecken Sie das globale Netzwerk von IoT-, Embedded- und ER&D-Laboren von Cognizant, in denen KI in physische Systeme in Fahrzeugen, Fabriken, Netzwerken und Geräten integriert wird. Wir helfen der Kundschaft vom Konzept bis zur Einführung dabei, die Übernahme vernetzter, intelligenter und autonomer skalierbarer Anwendungen zu validieren, zu beschleunigen und die zugehörigen Risiken zu mindern.

UNSERE PARTNER UND ÜBERNAHMEN

Vernetzt durch ein erstklassiges Technologieökosystem

Unser erweitertes IoT- und Engineering-Portfolio, das durch strategische globale Partnerschaften und gezielte Übernahmen geprägt ist, bietet fundiertes Fachwissen, differenzierte Fähigkeiten, bewährte Beschleuniger und branchenübergreifende Skalierbarkeit für schnellere Ergebnisse.

Diese vereinten Kräfte erstrecken sich über Produktdesign, Automobiltechnik, industrielle Automatisierung, Geodaten und Cloud-to-Edge-Lösungen bis hin zu eingebetteten Systemen, KI und Produktlebenszyklusplattformen. Gemeinsam ermöglichen sie es unseren Kund:innen, schneller Innovationen zu entwickeln, die Entwicklung zu rationalisieren, komplexe technische Herausforderungen zu lösen und zu skalieren.

Partnerschaften
Akquisitionen
Belcan-Logo
Mobica-Logo
ESGMobility-Logo
Bright Wolf-Logo
TQS Data Intelligence-Logo
Zenith Technologies-Logo
Spotlight

Belcan stärkt seine Engineering-Fähigkeiten in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und fortschrittliche Fertigung. Dank der Innovationskraft von Belcan, der umfassenden Branchenführerschaft und der zuverlässigen Bereitstellung können wir hochintegre, präzisionsbasierte Engineering-Programme für geschäftskritische Branchen schnell und zuverlässig unterstützen.

Belcan-Logo
PERSPEKTIVEN UND EINBLICKE

Was ist im Trend

Immer einen Schritt voraus. Erfahren Sie alles über die neuesten Erkenntnisse, Trends und Neuigkeiten, die IoT und Engineering prägen.

Ausgewählte Perspektiven
Physische KI: von der Erkenntnis zum Handeln

Physische KI stellt einen Wendepunkt dar, an dem Intelligenz sicher und zuverlässig in der realen Welt agieren muss. Aus dieser Führungsperspektive erklärt Vibha Rustagi, warum Skalierung an ihre Grenzen stößt und welche technischen Fähigkeiten erforderlich sind, um physische KI-Systeme in Produktionsqualität zu entwickeln.

Die nächste Ära der Fertigung: physische KI in der Praxis

Vijay Narayan und Vibha Rustagi beleuchten die zeitlosen Herausforderungen und neuen Chancen, denen moderne Hersteller angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI gegenüberstehen. Sie sprechen über die Modernisierung von Legacy-Systemen, das Internet der Dinge, digitale Zwillinge, agentische KI und die Zukunft autonomer Fabriken und geben aus der Führungsperspektive ehrliche Einblicke darüber, was funktioniert, was nicht funktioniert und warum.

Mehr als Engineering: Wie KI Digital Twins demokratisiert

Anuj Seth, Head of IoT bei Cognizant, und Ben Fitzgerald, COO von Aston Martin Aramco, untersuchen, wie digitale Zwillinge Branchen transformieren, von der Effizienz der Formel 1 und schnelleren Werken bis hin zu Gesundheitsinnovationen wie Herzzwillingen und agentischen digitalen Zwillingen.

Nachrichten und Einblicke
Physische KI: Engineering-Intelligenz in der realen Welt

Eine branchenübergreifende Untersuchung darüber, wie Unternehmen den Schritt von KI-Experimenten hin zu operativen Auswirkungen vollziehen und was erforderlich ist, damit künstliche Intelligenz in physischen Umgebungen funktioniert.

Whitepaper herunterladen
Roboterauto
OMRON und Cognizant arbeiten zusammen, um die Fertigung mit einer einzigartigen IT-OT-Integration aus einer Hand zu revolutionieren

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurde Cognizant als Engineering-Partner für die Industrial Automation Business (IAB)-Produkte von OMRON ausgewählt.

Neuigkeiten lesen
Bearbeitungswerkzeug bei der Arbeit
Cognizant von Avasant im Internet of Things Services 2025 RadarView™ als Leader anerkannt

Cognizant wurde für seine globale Reichweite, seine strategische Bedeutung und die branchenübergreifende Umsetzung transformativer IoT-Lösungen ausgezeichnet und erhält von Avasant den Status „RadarView™ Leader“ der Spitzenklasse.

Neuigkeiten lesen
Luftaufnahme einer Person, die vor einer großen Gruppe von Menschen auf ein helles Licht zugeht
Alle ansehen
Unsere Ansprechpartner

Die Köpfe hinter dem Momentum

Lernen Sie die Führungskräfte kennen, die die IoT- und Engineering-Vision von Cognizant umsetzen und dabei fundiertes Branchenwissen, transformatives Denken und eine globale Perspektive in jede von uns entwickelte Lösung einbringen.

Vibha Rustagi

SVP und Global Practice Head

Profilbild von Vibha Rustagi
Abhijit Datar

VP und Global Delivery Head

Profilbild von Abhijit Datar
Anuj Seth

VP EMEA und APAC

Profilbild von Anuj Seth

Lassen Sie uns Ihr vernetztes Geschäft aufbauen

IoT-Lösungen und vernetzte Technologien bieten Ihrem Unternehmen heute noch nie dagewesene Möglichkeiten – aber nur, wenn Sie auf das dafür erforderliche technische Fachwissen zurückgreifen.

Wir glauben an die Leistungsfähigkeit der Partnerschaft, um dieses Potenzial zu erschließen. Machen Sie jetzt den ersten Schritt zur Transformation Ihres Unternehmens.

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