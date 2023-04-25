Cognizant® Intelligent Quality Engineering geht über die traditionelle Testautomatisierung hinaus. Durch die Einbettung von KI wird der Testlebenszyklus verkürzt, um die Qualität vorgelagerter Prozesse zu steigern, Prozesse zu beschleunigen und eine vorausschauende Optimierung mit Beobachtbarkeit der Produktion zu ermöglichen.

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