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Quality Engineering & Assurance
Kontakt

Ganzheitliche Qualitätssicherung

In einer Welt, in der KI an oberster Stelle steht und in der Geschwindigkeit und Präzision den Erfolg bestimmen, ermöglicht intelligentes Quality Engineering Unternehmen, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Cognizant Quality Engineering and Assurance ermöglicht es Unternehmen, Produkte schneller – in höherer Qualität und zu geringeren Kosten – zu veröffentlichen, indem KI in den gesamten Softwarelebenszyklus eingebettet wird. Von der Aufgabenautomatisierung bis hin zur verantwortungsvollen Bewertung von KI-Modellen fördern unsere Lösungen Agilität, Ausfallsicherheit und messbare Geschäftsergebnisse.

Einige der von uns gelieferten Ergebnisse

Erzielen Sie einen Wettbewerbsvorteil mit schnelleren und zuverlässigen Produktveröffentlichungen über unsere intelligenten, plattformgetriebenen Qualitätslösungen.

20-40 %

Kürzere Markteinführungszeiten

30-40 %

Steigerung der QE-Produktivität

25-30 %

QE-Kostenreduzierung

~ 0

Kritische Verluste durch Fehler

Schwerpunkte unserer Arbeit

Mit globalen Partnerschaften und mehr als 1.000 Kund:innen aus verschiedenen Branchen bringt Cognizant auf Anhieb die richtige Qualität und bewährte QE&A-Lösungen der nächsten Generation in die wichtigsten Initiativen Ihres Unternehmens.

Kontinuierliche Tests, die auf generativer KI und Automation basieren

Cognizant® Intelligent Quality Engineering geht über die traditionelle Testautomatisierung hinaus. Durch die Einbettung von KI wird der Testlebenszyklus verkürzt, um die Qualität vorgelagerter Prozesse zu steigern, Prozesse zu beschleunigen und eine vorausschauende Optimierung mit Beobachtbarkeit der Produktion zu ermöglichen.

E2E-Quality-Engineering | Rechtsverschiebung und Beobachtbarkeit | Testdatenmanagement | Shift-Left-Tests

Vertrauen in KI aufbauen – von Unsicherheit zu Vertrauen

Der letzte Schritt der KI-Implementierung ist am komplexesten. Voreingenommenheit, Drift und mangelnde Erklärbarkeit treten oft in großem Maßstab auf – was die Qualitätssicherung unerlässlich macht. Cognizant® AI Assurance gewährleistet eine effektive Umsetzung der Qualitätssicherung für KI-Systeme, sodass Unternehmen sie in großem Maßstab und vertrauensvoll bereitstellen können.

Datensicherung | Funktionale und Modellqualitätssicherung | Vertrauenswürdige Sicherheit | Nichtfunktionale Sicherung

Mehr erfahren

Branchenspezifische Quality Engineering-Lösungen

Cognizant® Business Assurance unterstützt Sie mit umfangreichen Branchenkenntnissen und regulatorischen Rahmenwerken beim Erreichen Ihrer Geschäftsziele, um die End-to-End-Qualität (E2E) in Ihren zentralen Betriebsabläufen sicherzustellen. Wir unterstützen Sie dabei, KI verantwortungsvoll einzusetzen und Produkte sicher auf den Markt zu bringen.

Front-to-Back-Absicherung von Geschäftsprozessen (BPA) | COTS-Produktsicherung | Gewährleistung der regulatorischen Compliance | Test der Benutzerakzeptanz

Zuversichtlich zukunftsfähig

Die Integration neuer Technologien in bestehende Systeme und IT-Umgebungen kann eine Herausforderung darstellen. Cognizant® Technology Assurance unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung von Resilienz und der nahtlosen Einführung von Zukunftstechnologien durch adaptive Quality Engineering-Lösungen für Unternehmensplattformen, Cloud-Umgebungen und vernetzte Geräte.

Unsere Kunden sind mit unseren beschleunigten QE-Lösungen immer einen Schritt voraus. Diese fördern die Modernisierung und tragen der Komplexität sich entwickelnder Technologien Rechnung.

Sicherheit der Cloud-Plattform | Sicherung von Modernisierung und Migration | Phygital, IoT und Mobilitätssicherung | Robotergestützte Testautomatisierung

Steigern von Markenwert und Markenerfahrung

Wir bieten umfassende, kennzahlenbasierte, nicht-funktionale Dienstleistungen in den Bereichen Prüfung und Beobachtbarkeit und sorgen dadurch für personalisierte, barrierefreie, inklusive, nachhaltige, schnellere und sicherere Erfahrungen. Die Fähigkeiten von Cognizant® Experience Assurance bilden eine vollständige Quality Engineering-Lösung für komplexe digitale Ökosysteme.

Sicherung der Kundenerfahrung | Leistungstests | Resilienz und Chaos Engineering | Sicherheitstests | Prüfung der Barrierefreiheit | Prüfung der Nachhaltigkeit

Ermöglichung einer neuartigen Qualitätsarchitektur

Beschleunigte Innovationen, eine verstärkte KI-Einführung und sich wandelnde Geschäftsbedürfnisse mit groß angelegten Transformationen erfordern einen Wandel von traditioneller Qualitätssicherung hin zu modernem, KI-basiertem Quality Engineering. Cognizant® Quality Advisory & Architecture ermöglicht diesen Übergang und treibt durch einen umfassenden, KI-gestützten Beratungsrahmen, der auf die Bedürfnisse der Organisation zugeschnitten ist, die Qualitätstransformation voran.

Unternehmensweite Qualitätsarchitektur | Moderne QE-Lösungen mit KI | Durchgängige QE-Transformation und Coaching

Cognizant AI Assurance | KI mit Vertrauen skalieren

Cognizant AI Assurance ermöglicht zuverlässige Leistung im großen Maßstab, indem es Teststabilität, Rückverfolgbarkeit und Zuverlässigkeit über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg einbettet. Wir unterstützen Unternehmen dabei, KI-Modelle, Agenten und Anwendungsfunktionen zu bewerten, zu testen und zu überwachen, beschleunigen die Implementierung und erzielen messbaren betriebswirtschaftlichen Nutzen.

CX-Sicherung für gesteigerten Markenwert 

Moderne Kund:innen verzeihen eine schlechte CX immer weniger. Es reicht nicht mehr aus, einfach nur die richtigen Funktionen anzubieten. Und es ist die Gesamterfahrung, die für langfristigen Geschäftserfolg wirklich zählt.

Cognizant CX Assurance (CXA) bietet einen ganzheitlichen Ansatz, der die Ziele von Unternehmen, Technologie und Kund:innen aufeinander abstimmt und dazu beiträgt einen besseren ROI bei Ihren CX-Investitionen zu erzielen.

Cognizant Robotic Testautomatisierung in Aktion

Mit den rasanten Fortschritten in der Robotik wächst die Kapazität zur Durchführung von Qualitäts- und Konformitätstests exponentiell in Geschwindigkeit und Umfang. Die Robotic Test Automation-Funktionen von Cognizant verändern Branchen, indem sie Produkteinführungen beschleunigen, um sicherzustellen, dass Endbenutzer:innen den größtmöglichen Nutzen aus digitalen und physischen Gütern und Dienstleistungen ziehen. 

Echte Geschichten, echte Wirkung

Diese Ergebnisse zeigen, wie QE&A die Softwarebereitstellung verbessert, Risiken reduziert und das Testen durch Automatisierung beschleunigt.

VERSICHERUNGEN

Beschleunigte digitale Transformation mit Gen KI für ein führendes Versicherungsunternehmen

VERSICHERUNGEN

Beschleunigte digitale Transformation mit Gen KI für ein führendes Versicherungsunternehmen

Durch die Nutzung von GitHub Copilot wurde die Testzykluszeit um 20 % reduziert und über 70 % des Aufwands bei der Testskript-Migration von verschiedenen Automatisierungsframeworks zu Playwright eingespart.

Team diskutiert im Büro über Versicherungen

BANK- UND FINANZDIENSTLEISTUNGEN

Intraday-Bereitstellung beschleunigt die Transformation für führenden Finanzdienstleister

BANK- UND FINANZDIENSTLEISTUNGEN

Intraday-Bereitstellung beschleunigt die Transformation für führenden Finanzdienstleister

Wechsel vom traditionellen Quality Engineering zur Produktentwicklung mit KI-gesteuerter Automatisierung und SDET-Transformation. Das Ergebnis: 98 % schnellere Regression, 70 % höhere Geschwindigkeit und 77 % kürzere Vorlaufzeiten.

Ein orangefarben beleuchteter Statistikbericht auf großem Bildschirm

KOMMUNIKATION UND MEDIEN

Förderung der Transformation nach Fusion für ein führendes britisches Medien- und Telekommunikationsunternehmen

KOMMUNIKATION UND MEDIEN

Förderung der Transformation nach Fusion für ein führendes britisches Medien- und Telekommunikationsunternehmen

30%ige Senkung der TCO innerhalb von 24 Monaten durch Quality Engineering-Strategien, skalierte Implementierung von Gen KI und operative Optimierung nach der Fusion.

Ansicht eines Stadthimmels mit beleuchteten Kommunikationsgrafiken

EINZELHANDEL

Gen KI-gestützte physisch-digitale Sicherung für eine australische Supermarktkette

EINZELHANDEL

Gen KI-gestützte physisch-digitale Sicherung für eine australische Supermarktkette

Null P1-Vorfälle bei 1,6 Milliarden wöchentlichen Transaktionen, ein ununterbrochenes Kundenerlebnis und operative Resilienz durch Qualitätssicherung über ein Offshore-POS-Labor, das den Kundenladen spiegelt.

Frau läuft in Einzelhandels-Showroom

Unser einzigartiger Vorteil

Wenn man mit Cognizant zusammenarbeitet, wird Qualität zu einem strategischen Vorteil – sie steigert Effizienz, Resilienz und den langfristigen Unternehmenswert. Unsere QE&A-Dienstleistungen werden von Menschen geleitet, sind KI-gesteuert und werden durch geistiges Eigentum, Plattformen und Prozesse unterstützt, die unsere Arbeit beschleunigen, damit wir in kürzerer Zeit und mit besseren Ergebnissen mehr erledigen können.

Cognizant Flowsource

Flowsource™ ist unsere einheitliche, moderne Full-Stack-Engineering-Plattform, die KI-gestützt ist, um Innovationen zu beschleunigen, Risiken zu reduzieren und die Produktivität in Ihrem gesamten SDLC zu steigern.

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Cognizant Neuro AI Engineering

Industrialisieren Sie agentische KI mit einer Full-Stack-Plattform, die verstreute Pilotprojekte in eine unternehmensweite Ausführung verwandelt – mit Geschwindigkeit, Qualität und Kontrolle.

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Cognizant Skygrade

Ermöglichen Sie eine skalierbare Cloud-Transformation, Risikominderung, schnelle Bereitstellung und präzise Extraktion von Geschäftsregeln über Cloud-Umgebungen hinweg.

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Aktuelle Veröffentlichungen

STUDIE

KI-Qualitätssicherung ist unerlässlich, um Vertrauen aufzubauen

Der Forrester Consulting Opportunity Snapshot: Eine von Cognizant und Microsoft in Auftrag gegebene Studie, die zeigt, dass die Qualitätssicherung für Unternehmen laut IT-Führungskräften zunehmend wichtig wird, da die KI-Einführung an Fahrt gewinnt. Der richtige Partner sorgt für Agilität und reduziert die Komplexität, um diesen Wandel zu meistern.

Lesen Sie die Studie
Frau, die die Datenwerte auf einem Bildschirm überwacht

BLOG

Qualitätssicherungs-strategien für Unternehmen im KI-Zeitalter

Entdecken Sie, wie KI-gesteuerte Technologien die Qualitätssicherung für Unternehmen verändern. Lernen Sie praktische Strategien kennen, um Qualität, Compliance und Resilienz zu gewährleisten und gleichzeitig Automatisierung und Intelligenz zu nutzen, um Wachstum und Innovation in der sich schnell wandelnden digitalen Landschaft von heute voranzutreiben.

Mehr erfahren
Eine Teambesprechung

WHITEPAPER

Nutzung der Leistungsfähigkeit von KI für die Qualitätssicherung

GitHub Copilot revolutioniert das Quality Engineering bei Cognizant. Durch die Integration fortschrittlicher KI-Funktionen straffen wir Entwicklungs- und Testprozesse, verbessern die Genauigkeit und steigern die Produktivität. Entdecken Sie die Rolle und die Vorteile der KI für das Quality Engineering.

Mehr erfahren
Github Copilot: KI für hochwertiges Coverbild

WHITEPAPER

Neudefinition des Testens von Unternehmens-anwendungen mit agentischer KI

Erfahren Sie, wie agentische KI eine intelligente, rollenbasierte Koordination für das Testen von Unternehmensanwendungen auf sich entwickelnden Plattformen bietet.

Mehr erfahren
Ein lebendiges Neonlicht

WHITEPAPER

Neugestaltung der pharmazeutischen Validierung mit CSA, KI und Gen KI

Entdecken Sie, wie Cognizant die pharmazeutische Validierung transformiert. Dieser Thought Leadership-Beitrag skizziert praktische Strategien zur Beschleunigung der Compliance, zur Verbesserung der Qualität und zur Förderung von Innovationen in regulierten Umgebungen.

Mehr erfahren
Grafisches Bild des Gehirns auf großem Bildschirm in der Pharmaindustrie

STUDIE

Die Vorteile von generativer KI sichern

Viele Unternehmen sind sich zwar der Risiken bei der Nutzung von generativer KI bewusst, doch sie sind nicht genügend darauf vorbereitet, mit ihnen umzugehen. Eine aktuelle Studie der Everest Group hat gezeigt, dass Unternehmen mit fortschrittlichem Risikomanagement und verbesserten Strategien zur Qualitätssicherung 25 % mehr Vorteile sehen, wie eine bessere Kundenerfahrung, gesteigerte Produktivität und eine schnellere Markteinführungszeit.

Dieser Bericht bietet eine umfassende Roadmap für den Umgang mit Risiken und zeigt, wie die Qualität eine wichtige Rolle beim gesteigerten Nutzen aus Investitionen in generative KI spielen kann.

Lesen Sie den vollständigen Bericht
Unternehmer konzentriert sich in einem Sendestudio auf einen Laptop

BLOG

Wie Sie die Kunden an erste Stelle setzen und den Markenwert steigern

Marken, die auf Kundenverständnis setzen, schneiden besser ab als diejenigen, die auf Nachfrage reagieren. Erfahren Sie, wie ein einheitlicher, erfahrungsorientierter Ansatz sowohl Loyalität als auch geschäftliche Wirkung bietet.

Mehr erfahren
Eine Frau, die nachts auf der Straße ein Mobiltelefon in einer Hand hält

WHITEPAPER

KI-Sicherheit in der Bankenbranche

Auswirkungen und Einführung von KI in der Bankenbranche: Vom Hype zu wertorientierten Anwendungsfällen.

Mehr erfahren
Abstraktes Bild eines Statistik-Diagramms

WHITEPAPER

Der Paradigmenwechsel der Business Assurance

Entdecken Sie, wie Cognizant® Business Assurance Organisationen in die Lage versetzt, in Zeiten des raschen technologischen und regulatorischen Wandels erfolgreich zu sein.

Mehr erfahren
Eine blau beleuchtete gepunktete Strahlenlinie

Anerkennung in der Branche

Cognizant belegt den ersten Platz unter den Marktführern im Enterprise Quality Engineering (QE) Services PEAK Matrix Assessment® 2025 der Everest Group

Diese Anerkennung unterstreicht unsere Fähigkeit, KI-gestützte Quality Engineering-Lösungen zu liefern, die Release-Zyklen beschleunigen, den Grad der Automatisierung erhöhen und robuste Tests für Anwendungen der nächsten Generation gewährleisten. Mit proprietären Plattformen wie Cognizant Neuro® AI, Flowsource™, Skygrade™ und der AI Lifecycle Assurance Suite integrieren wir generative KI, agentische KI und Automatisierung über den gesamten Testlebenszyklus. Dies hilft Unternehmen, im Laufe ihrer digitalen Transformation überlegene Qualität, Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.

Bericht lesen
Everest Group
Cognizant führend als Leader in ISG Provider Lens™ Application Quality Assurance Services 2025 – APAC, Europa und USA

Diese Anerkennung zeigt unsere Fähigkeit, KI- und Gen KI-gestützte Testlösungen zu liefern, die Release-Zyklen beschleunigen und hochwertige Anwendungsqualität gewährleisten. Cognizant nutzt KI-gestützte, proprietäre Plattformen wie Neuro® AI Engineering,   Flowsource™ und Skygrade™ für prädiktive Fehlererkennung, automatisiertes Testdesign und kontinuierliche Validierung. Unsere auf Compliance ausgerichteten Frameworks, prädiktiven Analysen und strategischen Partnerschaften ermöglichen ein proaktives Qualitätsmanagement, während die Gen KI-Automatisierung den manuellen Aufwand durch intelligente Testgenerierung und Fehlerbehebung reduziert.

Bericht für Europa lesen Bericht für APAC lesen Bericht für die USA lesen Analystenzitat lesen
ISG Provider Lens
Cognizant wird im NelsonHall NEAT Quality Engineering Assessment 2025 als führendes Unternehmen anerkannt

Diese Anerkennung unterstreicht unser Fachwissen bei der KI-basierten Analyse, Gen KI-Anwendungsfällen und SAP-Tests. Unsere globale Quality Engineering & Assurance-Praxis liefert fortschrittliche Automatisierung, tiefgehende Branchenexpertise und innovative Lösungen, die Kunden helfen, schnellere, skalierbare und zukunftsfähige Qualitätsergebnisse zu erzielen. Mit einem starken Fokus auf KI-Einführung, Talenttransformation und kontinuierliche Verbesserung befähigt Cognizant Unternehmen, digitale Qualitätssicherung mit Vertrauen und messbaren Ergebnissen zu erzielen.

Bericht lesen Zitat der Analysten anzeigen
NelsonHall NEAT-Leader 2025 QE
Cognizant wurde zum führenden Anbieter im ersten Bericht ernannt

Die Everest Group hat Cognizant in ihrer ersten PEAK® Matrix-Bewertung 2024 für Quality Engineering (QE) Services für KI-Anwendungen und -Systeme als führenden Anbieter eingestuft.

Bericht lesen
Everest Group
Cognizant ist führend in der Anwendungs­qualitäts­sicherung

ISG hat Cognizant als führendes Unternehmen im Bereich Anwendungsqualitätssicherung in den USA und Europa anerkannt. „Cognizant verfügt über eine robuste Praxis zur Qualitätssicherung von Anwendungen mit mehr als 30 bewährten KI-Anwendungsfällen sowie IPs und Beschleunigern über den gesamten Testlebenszyklus hinweg.“ 

—Akhila Harinarayan, leitender Analyst bei ISG 

Studie lesen

FAQ

Quality Engineering & Assurance (QE&A) ist ein End-to-End-Ansatz, der Qualität in den gesamten Softwarelebenszyklus bringt – vom Design bis zur Einführung. Dieser Ansatz geht über herkömmliche Tests hinaus, indem er Automatisierung, Beobachtbarkeit und KI integriert, um Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Compliance für jedes Release sicherzustellen. QE&A ermöglicht Unternehmen, den Wechsel von einer reaktiven Fehlererkennung zu einer proaktiven Qualitätsentwicklung zu vollziehen.

QA- und Testlösungen konzentrieren sich oft auf die Fehlererkennung nach der Entwicklung. Im Gegensatz dazu legen Quality Engineering-Services Wert auf Prävention, Prozessreife, KI-gestützte Automatisierung, die Einbettung von Testaktivitäten früher im Lebenszyklus (Shift-Left-Testing) sowie kontinuierliche Produktionsüberwachung und Beobachtbarkeit (Shift-Right-Testing), unterstützt durch qualifizierte SDETs. Dies ermöglicht kontinuierliche Tests, eine höhere Abdeckung und schnellere Feedback-Loops.

Bei einer Modernisierung im großen Maßstab – von Produkt-Upgrades bis hin zu unternehmensweiten Transformationen – sehen sich Unternehmen Risiken wie Funktions- und Integrationslücken, Usability-Herausforderungen, Verstößen gegen Vorschriften, Sicherheitslücken und steigenden Kosten gegenübergestellt. Ein qualitätsorientiertes Unternehmen implementiert im gesamten Lebenszyklus eine qualitätsorientierte Denkweise (Quality First) und ermöglicht eine beschleunigte Lieferung, verbesserte Kundenerfahrung, qualitativ ausgereifte Releases und Schutz des Markenrufs.

Unternehmen greifen auf QA-Outsourcing zurück, um Herausforderungen bei der Lieferung hochwertiger Releases in hochkomplexen und regulierten IT-Umgebungen zu überwinden. Ein vertrauenswürdiger Partner ermöglicht eine einheitliche QE&A-Strategie durch bewährte Testarchitekturen und -Frameworks, hilft bei der Einführung KI-basierter Tools und Frameworks, treibt kontinuierliche Automatisierung und plattformgesteuerte QE-Lösungen voran und bringt SDETs und Fachleute zusammen, um Qualität schnell und skalierbar zu erreichen.

Die Einbettung von KI im gesamten Qualitätssicherungs-Lebenszyklus steigert die Produktivität durch kontinuierliche End-to-end-Automatisierung, prädiktive Analysen, eigenständig korrigierende Automatisierung und kontinuierliche Beobachtbarkeit mit Qualitätserkenntnissen in Echtzeit. Dies ermöglicht Unternehmen, auch in großem Maßstab sofort die richtige Qualität zu erzielen und gleichzeitig Agilität, Resilienz und Kosteneffizienz zu steigern.

Mit zunehmender KI-Akzeptanz und sich wandelnden Geschäftsanforderungen vollziehen Unternehmen den Wandel hin zu moderner, wertorientierter Qualitätssicherung. Dieser Wandel beginnt mit einer strategischen Bewertung bestehender QA-Funktionen, um Chancen für intelligente Testprozesse, kontinuierliche KI-gestützte Automatisierungs-Frameworks, Optimierungsmethoden und zukunftsfähige Skills zu identifizieren, gefolgt von einer umsetzbaren Roadmap, die den Weg zu erstklassiger Qualitätssicherung begleitet.

Unsere Ansprechpartner:innen

Marco Kortmann

AVP - Quality Engineering & Assurance, Practice Lead EMEA, Global Offering Strategy & Analysts

Marco Kortmann

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