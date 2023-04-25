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Geschäftsprozess-Services
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Moderne, KI-integrierte Geschäfts­abläufe

Das Playbook für Wachstum wird neu geschrieben. Wir glauben, dass die Zukunft dem modernen Unternehmen gehört, das KI-integrierte Geschäftsabläufe nutzt – einem Unternehmen, das vorausschauend reagieren und sofort handeln kann, um Chancen inmitten rascher Veränderungen mutig zu ergreifen.
Wir unterstützen unsere Kund:innen dabei, die Art und Weise ihrer Wert­schöpfung, Innovation und ihres Wachstums zu überdenken, indem wir Geschäfts- und Prozess­kompetenz mit intelligenten digitalen Platt­formen kombinieren, um die Geschäfts­abläufe zu optimieren.

Geschäftsergebnisse und starker ROI

80 %

automatische Anrufauflösung

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26 %

Steigerung der Prozesseffizienz

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2,6x

ROI durch Automatisierung

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75 Mio. USD

jährlich gespart

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Intuitive Erfahrungen, umfassende Erkenntnisse, Effizienz

Als führender Anbieter von Geschäfts­prozess­services und Automatisierungs­lösungen der nächsten Generation arbeiten wir mit unseren Kund:innen zusammen, um moderne Abläufe aufzubauen, die schnell, effizient und menschen­zentriert sind, um ihnen dabei zu helfen, einen Wettbewerbs­vorteil zu erzielen.

Wir nutzen Technologie, Daten und digitale Disruptions­settings sowie neue Geschäfts­modelle und Co-Innovation, um Kund:innen und Mitarbeiter:innen eine höhere Produktivität, mehr Umsatz und intuitive Erlebnisse zu bieten.

Symbol für künstliche Intelligenz
Über die Unsicherheit hinauswachsen

Die Fähigkeit, Kosten strategisch zu senken und in neue Einnahmequellen zu investieren, ist in volatilen Zeiten äußerst wertvoll.

Die Implementierung moderner Betriebsabläufe ermöglicht es Unternehmen, mit Einsicht und Schnelligkeit zu handeln – Trends vorherzusagen, neue Wachstums­bereiche zu identifizieren und Effizienz mit Innovation in Einklang zu bringen.

Durch die Modernisierung des Geschäftsbetriebs kann Ihr Unternehmen die Schritte antizipieren, die zur Beschleunigung von Wachstum und Skalierung erforderlich sind.

Symbol eines nach rechts gerichteten menschlichen Kopfes mit einer Glühbirne darin

BPS und Automatisierungs­dienste für die Reise- und Gastgewerbe­branche

Cognizant® Digitales Restaurant-Bestellmanagement

Moderne Bestellverwaltungs- und POS-Lösungen für Restaurants maximieren den Umsatz, reduzieren die Anzahl abgebrochener Anrufe und erhöhen die Kund:innen­zufriedenheit.

Mehr erfahren
Cognizant® Digital Shop-Support

Moderne Ladenabläufe und Erlebnis­services, die die Kund:innen­zufriedenheit verbessern, den Umsatz steigern, die Ladenverfügbarkeit er­höhen und Umsatzverluste reduzieren.

Intelligente Automatisierungsdienste

Machen Sie Ihr Unternehmen mit branchenorientierten IT- und Prozessautomatisierungslösungen fit für die Zukunft.

Mehr erfahren
Cognizant Neuro® Business Processes

Vereinfachen und beschleunigen Sie die Einführung der Automatisierung, integrieren und orchestrieren Sie Ressourcen und sehen Sie schneller Renditen.

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Finanzen und Buchhaltung

Neuer Geschäftswert aus Finanz- und Rechnungswesen

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Omnichannel-Kund:innen­betreuung

Bieten Sie die intuitiven Erlebnisse, die Kund:innen verlangen.

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Marketing-Aktivitäten

Erhöhen Sie Geschwindigkeit, Effizienz und Einblicke; einen besseren Marketing-ROI erzielen.

Mehr erfahren
Geschäftsoperationen zur Beschleunigung der Skalierung

Steigern Sie digital native Scale-Ups und neue Einnahmequellen in der Geschwindigkeit von Ideen.

Mehr erfahren
Mitarbeiter:innenerlebnis-Unternehmens­dienstleistungen

Finden Sie heraus, wie Sie personalisierte Mitar­beiter:innen­erlebnisse in großem Maßstab bereitstellen können.

Mehr erfahren

Insights

Ist Ihre KI bereit für die bevorstehende Arbeit?

KI kann zu einer Vielzahl von Ergeb­nissen führen, die über die Kosten hinausgehen, und völlig neue Wett­bewerbs­perspektiven eröffnen.

Mehr erfahren
Die drei wichtigsten disruptiven Trends in der Reise- und Gast­gewerbe­branche

Digitales Empfangspersonal - einchecken im Metaverse: Erfahren Sie die wichtigsten Trends, die die Reise- und Hotelbranche heute neu gestalten.

Mehr erfahren
Ein Mädchen, das mit einem Wal im Ozean schwimmt.
Einführung einer Plattformstrategie für Wachstum

Unternehmen, die offene Plattformen einsetzen, um die Möglichkeiten ihrer Kund:innen zu erweitern und moder­nere Erfahrungen anzubieten, werden ihre Wachstums­initiativen beschleunigen und sich so strategische Vorteile in der digitalen Wirtschaft verschaffen.

Mehr erfahren
Eine Stadt der Wolkenkratzer.
Ein Zimmer mit Aussicht ...

Die Pandemie hat die Hotel- und Gast­stätten­branche hart getroffen, doch IHG Hotels & Resorts hat mithilfe intuitiver Technologie die Automatisierung umgesetzt, um trotz der Volatilität schnell arbeiten zu können.

Mehr erfahren
Ein Meerblick aus der Fenstertür eines Zimmers.

Entdecken Sie zusätzliche Business Process Services

Modernes BPS

Entdecken Sie unsere modernen Geschäfts­prozess­dienstleistungen

KI-Geschäfts­beschleu­niger

Beschleunigen Sie die Einführung von KI und Auto­mati­sierung mit unseren vorkon­figurierten Lösungen für Geschäfts­prozesse

KI-Modelltraining

Beschleunigen Sie KI Modelle vom Konzept zum materiellen Erfolg

Frau in gelber Bluse, lächelnd und ihre rechte Hand in Richtung der Kamera ausstreckend
Werden Sie Teil unseres Teams

Stärken Sie Ihre Karriere und machen Sie Ihre Fähigkeiten zukunftssicher, während Sie den einflussreichsten Unternehmen der Welt helfen, mit Intuition zu gewinnen, darunter prominente Global-2000-Kund:innen und Schwergewichte aus dem Silicon Valley. Schließen Sie sich dem Branchenführer an.

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