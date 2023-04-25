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Digitale Finanzen und Buchhaltung
Kontakt

KI-gestützte Transformation, Agilität und Wertschöpfung

Cognizant® Digital Finance & Accounting unterstützt Finanz- und Buchhaltungsorganisationen bei der Steigerung ihrer Geschäftsleistung – mit adaptiven Lösungen die auf ihr Geschäft zugeschnitten sind. Durch die Kombination intelligenter Entscheidungsfindung, Geschäftsprozessautomatisierung und hochqualifizierter globaler Talente helfen wir, die Agilität, Skalierbarkeit und Resilienz zu liefern, die moderne F&A-Teams benötigen, und ermöglichen gleichzeitig eine schnelle Integration von Technologie und Prozessen. Von der Optimierung Ihrer transaktionalen Workflows bis hin zur bedarfsgesteuerten Bereitstellung von Finanzinformationen verwandeln wir Ihr Finanz- und Rechnungswesen in einen Wertschöpfungsfaktor für Ihre Organisation.

Was Sie erreichen könnten

60 %

Produktivitäts-steigerung

85 %

Verbesserung des Abrechnungszeitplans

90 %

Verringerung der unternehmensinternen Bilanzen

20 %+

DSO-Verbesserung und 55 % Streitreduzierung bei QTC

50 %

Schnellerer Monatsabschluss in R2R

Unser Angebot

Source to Pay
(STP)

Optimieren Sie die Ausgaben mit berührungsloser Verarbeitung und risikokontrollierten Abläufen.

Geldwechsel-Symbol
Quote to Cash
(QTC)

Maximieren Sie den Cashflow und die Kundenerfahrung.

Bargeld-Symbol
Record to Report
(RTR)

Verbessern Sie die Verarbeitungsgenauigkeit und -kontrollen für einen schnelleren Monatsabschluss.

Berichts-Icons
Finanzplanung und -analyse (FP&A)

Bessere Einblicke, um eine bessere und genauere Planung zu ermöglichen.

Finanzdiagramm

Was wir liefern

Erkenntnissbasierte operative Exzellenz

Moderne Abläufe mit flexiblen Betriebsmodellen und innovativen Technologie­plattformen helfen F&A-Organisationen, im sich verändernden Geschäfts­umfeld von heute neue Werte zu schaffen. 

Setting icon
Beschleunigter Return on Investment

Schöpfen Sie das volle Potenzial von Investitionen in digitale Technologien und Automatisierung im großen Maßstab aus.

Rendite-Symbol
Befähigte Mitarbeiter


Mithilfe von Analysen und datengestützter Entscheidungsfindung erhalten Mitarbeiter:innen die Zeit und Erkenntnisse, die sie für bessere Stakeholder-Erlebnisse und Innovationen benötigen.

Mitarbeitersymbol

Wie wir KI heute anwenden

Wir arbeiten mit führenden Organisationen zusammen, um deren Abläufe durch KI-gesteuerte Ausführung, Human-in-the-Loop-Governance und skalierbare, intelligente Arbeitsabläufe zu beschleunigen.

FINANZIELLE PROZESSE

Berührungslose, intelligente Finanzprozesse in großem Umfang ermöglichen

FINANZIELLE PROZESSE

Berührungslose, intelligente Finanzprozesse in großem Umfang ermöglichen

Durch automatisierte Rechnungsvalidierung, Abrechnung und Compliance auf Basis intelligenter Arbeitsabläufe und KI-gesteuerter Audits werden globale, berührungslose Finanzabläufe für einen Premium-Automobilhersteller ermöglicht. Standardisierte Verarbeitung reduziert den manuellen Aufwand, verbessert die Steuerung und steigert die berührungslose Verarbeitung auf über 90 %.

Person mit Brille arbeitet im Büro am Laptop und liest Dokumente

Im Blickpunkt

Unsere Lösungen helfen, große Herausforderungen zu meistern und Unternehmen wachsen zu lassen.

Entdecken Sie weitere Seiten

Moderne Geschäftsabläufe

Entdecken Sie unsere modernen Geschäftsabläufe

KI-Geschäfts­beschleu­niger

Beschleunigen Sie Ihre Einführung von KI und Automatisierung mit unseren vorkonfigurierten Lösungen für Geschäftsprozesse und -abläufe

KI-Modell-Trainingsdaten-dienste

Identifizieren Sie die richtigen KI-Möglichkeiten, bereiten hochwertige Daten vor und trainieren, validieren, bauen und implementieren Sie Modelle unter menschlicher Aufsicht

Machen Sie den ersten Schritt

Finanzen brauchen mehr als nur Effizienz. Es braucht Informationen, die finanzielle Erkenntnisse mit Geschäftsergebnissen verbinden.

Lassen Sie uns besprechen, wie KI-gestützte Finanzen Ihrer Organisation helfen können, Intelligenz in messbaren Wert im großen Maßstab umzuwandeln.

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