Blue Energy

Über Cognizant Ocean

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für die Bewirt­schaftung und den Schutz der Meeresressourcen, indem wir jeden Aspekt der Blue Economy berück­sichtigen, von Aquakultur und Schifffahrt bis hin zu Energie und Kohlenstoff­abscheidung.



Mithilfe fortschrittlicher Technologien und eines robusten Partner:innen-Ökosystems sammeln, analysieren und wenden wir datengesteuerte Erkenntnisse an, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Ozeane unseres Planeten sowie das Leben und den Lebensunterhalt derjenigen, die von ihnen abhängig sind, erheblich zu verbessern.