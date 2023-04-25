Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2f04f3a8" Karriere
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@225fdce9" News
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@41108cd4" Events
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@37e4030a" Investor:innen
Geschäftsprozess-Services für Banken
Kontakt

Moderne, KI-integrierte Banking BPO-Services

Das Playbook für Wachstum wird neu geschrieben. Wir glauben, dass die Zukunft dem modernen Unternehmen gehört, das KI-integrierte Geschäftsabläufe nutzt – einem Unternehmen, das vorausschauend reagieren und sofort handeln kann, um Chancen inmitten rascher Veränderungen mutig zu ergreifen.
Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Wertschöpfungs-, Innovations- und Wachstumsmethoden zu überdenken, indem wir Geschäfts- und Prozessexpertise im Bank- und Finanzdienstleistungssektor mit intelligenten digitalen Plattformen kombinieren, um die Geschäftsabläufe durch Geschäftsprozess-Services zu optimieren.
Die fünf mutigen Ambitionen zukunftsfähiger GGCs für Banken, Finanzdienstleister und Versicherungsunternehmen

Der neueste Impact-Report von Cognizant, in Partnerschaft mit HFS Research und basierend auf Erkenntnissen von mehr als 30 leitenden Führungskräften aus GGCs für Banken, Finanzdienstleister und Versicherungsunternehmen, bietet einen mutigen Blick auf die heutigen Herausforderungen.

Mehr erfahren
Cognizant- und HFS-Logos

Geschäftsergebnisse und starker ROI

10 Mio. USD 

Einsparungen in fünf Jahren

Mehr erfahren

97 % 

schnellere Abwicklung von Hypotheken

Mehr erfahren

94 %

niedrigere Kredit­abschluss­kosten

Mehr erfahren

28 %

Anstieg der Kredit­genehmi­gungen im Jahres­vergleich

Mehr erfahren

40–60 %

Steigerung der Effizienz

Mehr erfahren

8X

geringere Betrugskosten

Mehr erfahren

Intuitive Nutzererlebnisse, bahnbrechende Effizienz und innovative Auslagerung von Bankprozessen

Als führender Anbieter von Geschäftsprozess-Services für das Bankwesen und Automatisierungslösungen der nächsten Generation arbeiten wir mit unseren Kund:innen zusammen, um moderne Abläufe zu entwickeln, die schnell, effizient und menschenzentriert sind, um ihnen dabei zu helfen, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Wir nutzen Technologie, Daten und digitale Disruptionssettings sowie neue Geschäftsmodelle und Co-Innovation, um Kund;innen und Mitarbeiter:innen eine höhere Produktivität, mehr Umsatz und intuitive Erlebnisse zu bieten. 

Symbol für künstliche Intelligenz
Über die Unsicherheit hinauswachsen

Die Fähigkeit, Kosten strategisch zu senken und in neue Einnahmequellen zu investieren, ist in volatilen Zeiten äußerst wertvoll.

Die Implementierung moderner Betriebsabläufe ermöglicht es Unternehmen, mit Einsicht und Schnelligkeit zu handeln – Trends vorherzusagen, neue Wachstums­bereiche zu identifizieren und Effizienz mit Innovation in Einklang zu bringen.

Durch die Modernisierung des Geschäftsbetriebs kann Ihr Unternehmen die Schritte antizipieren, die zur Beschleunigung von Wachstum und Skalierung erforderlich sind.

Symbol eines nach rechts gerichteten menschlichen Kopfes mit einer Glühbirne darin

Bank-BPS und Automatisierungsdienste

Digitale Zahlungs­lösungen

Vereinfachen und sichern Sie Ihre Zahlungs­prozesse und -plattformen für den sich schnell entwickelnden digitalen Markt von heute.

Mehr erfahren
Cognizant® Real-Time Payments

Reagieren Sie mit zukunfts­sicheren Fähigkeiten, um Kund:innen zu binden, Gewinne zurückzu­gewinnen und Ihre zentrale Stellung im BFS-Ökosystem aufrecht­zuerhalten. Mit Ihren Markenzeichen versehene digitale Geldbörsen können Ihre Kund:innen jederzeit und überall Handel treiben.

Mehr erfahren
Finanzen und Buchhaltung

Neuer Geschäftswert aus Finanz- und Rechnungswesen

Mehr erfahren
Lösungen für Hypothekengeschäfte

Wir sind ein NMLS-lizenzierter Hypotheken-Outsourcer mit über 5.000 Mitarbeitenden. Unser Outsourcing von Geschäftsprozessen (BPO) stützt sich auf verhaltensorientierte Berührungspunkte und Omnichannel-Services, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern und Risiken zu reduzieren.

Mehr erfahren
Intelligente Automatisierungs­dienste

Machen Sie Ihr Unternehmen mit branchenorientierten IT- und Prozessautomatisierungslösungen fit für die Zukunft.

Mehr erfahren
Cognizant Neuro® Business Processes

Vereinfachen und beschleunigen Sie die Einführung der Automatisierung, integrieren und orchestrieren Sie Ressourcen und sehen Sie schneller Renditen.

Mehr erfahren
Omnichannel-Kund:innen­betreuung

Bieten Sie die intuitiven Erlebnisse, die Kund:innen verlangen.

Mehr erfahren
Marketing-Aktivitäten

Erhöhen Sie Geschwindigkeit, Effizienz und Einblicke; einen besseren Marketing-ROI erzielen.

Mehr erfahren
Geschäftsoperationen zur Beschleunigung der Skalierung

Steigern Sie digital native Scale-Ups und neue Einnahmequellen in der Geschwindigkeit von Ideen.

Mehr erfahren
Mitarbeiter:innenerlebnis-Unternehmens­dienstleistungen

Finden Sie heraus, wie Sie personalisierte Mitar­beiter:innen­erlebnisse in großem Maßstab bereitstellen können.

Mehr erfahren

Insights

Der Leitfaden für Unternehmen zu agentengestützter KI

Dieses Whitepaper bietet einen umfassenden Ansatz für die Einführung agentengestützter KI in Unternehmen.

Mehr erfahren
Ein Konzeptbild, das die Datenübertragung veranschaulicht
Die nächste Grenze im Kreditwesen mit autonomen Agenten

Entdecken Sie, wie Multi-Agenten-KI die Finanzstreuung automatisiert und Kreditentscheidungen beschleunigt, was Genauigkeit, Compliance und Risikomanagement verbessert und gleichzeitig den Weg für erklärbare KI und fortschrittliche Analysen ebnet.

Mehr erfahren
Abstraktes Bild sich überlappender purpurner Sinuswellen
Von Kostensenkung bis Kostenoptimierung

Vier Möglichkeiten, wie Unternehmen sicherstellen können, dass ihre Ausgabenentscheidungen kurz- und langfristigen Geschäftszielen entsprechen.

Mehr erfahren
Ein Mann und eine Frau kleben die Haftnotizen an die Glaswand.
Karten- und Zahlungsausblick 2023: 6 wichtige Trends

Der Wettbewerb zwischen neuen und etablierten Akteur:innen sowie die neuen Technologien und Zahlungs­modelle dürften im nächsten Jahr für Karten und Zahlungen dynamisch werden.

Mehr erfahren
Bezahlen per Handy
Banken Ausblick 2023: 6 Schlüsseltrends­

Eine mögliche Rezession, verbunden mit erhöhten Anforderungen seitens der Kund:innen und dem fort­schreiten­den Wandel hin zur Digitali­sierung, bedeuten für die Branche ein herausforderndes Jahr.

Mehr erfahren
Eine Person, die eine Kreditkarte vorlegt und dabei ein VR-Headset trägt
Das fehlende Puzzleteil für ESG bei Finanz­dienst­leistungen

Um ESG-Offenlegungen und Investitions­entscheidungen zu verbessern, müssen Finanz­dienst­leistungs­unternehmen eine effektive Daten­management­strategie mit diesen vier Komponenten entwickeln.

Mehr erfahren
Vier Blätter in einer Vase vor schwarzem Hintergrund mit grünem binären Digitalcode darauf
Banken und Kapitalmärkte: Auf den Erfolgen von heute aufbauen, um die Zukunft anzugehen

Nach Jahren der Modernisierung gibt es für Banken, Vermögens­verwalter und Finanz­intermediäre noch viel zu tun, insbesondere in Bezug auf die Kern­modernisierung, Perso­nalisierung und Überarbeitung des intuitiven Betriebsmodells.

Mehr erfahren
Binärer Digitalcode
Cognizant als „Leader“ und „Star Performer“ in der Banking Operations Services PEAK Matrix® 2025 der Everest Group genannt

Durch das „AI First“-Liefermodell von Cognizant, die Expertise im Bereich Deep Banking und unseren proaktiven Ansatz zur Identifizierung von Automatisierungsmöglichkeiten, die echte, messbare Ergebnisse für unsere Kunden liefern, haben wir uns von anderen abgehoben.

Zum Bericht Analystenzitat lesen Zur Infografik
Cognizant als „Leader“ und „Star Performer“ in der Banking Operations Services PEAK Matrix® 2025 der Everest Group genannt (Abzeichen)
Cognizant wurde als ein führendes Unternehmen im BPS PEAK Matrix® Assessment für Zahlungen 2025 der Everest Group ausgezeichnet

Die starken Fähigkeiten von Cognizant in den Bereichen Kernverarbeitung, Streitfälle, Betrug und Abstimmung sowie eine moderne operative Vision mit generativer und agentischer KI haben uns einen Vorsprung verschafft.

Zum Bericht Analystenzitat lesen Infografik anzeigen
Führendes Unternehmen der Peak Matrix der Everest Group im Bereich Zahlungen BPS 2025
Everest Group stuft Cognizant im Marketing Services PEAK Matrix® Assessment 2025 als führenden Anbieter von FFC-Services (Financial Crime and Compliance Operations) ein

Cognizant unterstützt FCC mit KI-Tools, die das Onboarding, die Alarmtriage und Untersuchungen beschleunigen, und genießt dafür hohe Branchenanerkennung. Erfahren Sie, wie wir neue Maßstäbe setzen und für intelligentere Compliance sorgen.

Zum Bericht Analystenzitat lesen Infografik anzeigen
FCC Operations Services 2025 Peak Matrix Award Logo Leader
Cognizant im Banking Process Transformation 2025 RadarView von Avasant als führender Anbieter eingestuft

Cognizant wurde von der Avasant Group als führender Anbieter von Dienstleistungen zur Transformation von Bankprozessen eingestuft.

Bericht lesen Zitat der Analysten anzeigen Infografik anzeigen
Abzeichen Avasant Leader Banking Process Transformation 2025
Cognizant wird im Avasant Banking Business Process Transformation 2023 RadarView als führend ausgezeichnet

Wir erhielten Bestnoten für unsere Fach­kompetenz und unsere zukunfts­orientierten Strategie­dienstleistungen, mit denen wir Finanzinstitute bei der Modernisierung ihrer Abläufe rund um Zahlungen und Karten, Kernbank­geschäft sowie Risiko­management und Compliance unterstützen.

Bericht lesen
Abzeichen Avasant Banking Process Transformation 2023
Cognizant wurde in der PEAK Matrix® 2024 der Everest Group zum führenden Anbieter im Bereich Kreditvergabedienstleistungen ernannt

Wir sind stolz darauf, den Weg im Bereich finanzielle Innovation zu ebnen und so Kund:innen dabei zu helfen, ihre Betriebsabläufe in einem dynamischen Kreditmarkt zu optimieren. Die Everest Group hat Cognizant für seine umfassenden Dienstleistungen, starken Partnerschaften, sein diverses Kundenportfolio, seine solide globale Präsenz, robusten Lieferkapazitäten und innovativen hauseigenen Angebote gewürdigt. 

Bericht lesen
Abzeichen Everest Group PEAK Matrix for Lending Services Operations 2024
Cognizant im Avasant Mortgage BPT RadarView™ 2024 als Marktführer ausgezeichnet

Cognizant wurde für seine umfassende Fachkompetenz und sein integriertes Konzept ausgezeichnet, bei dem Beratung, IT-Kompetenz und BPS kombiniert werden, um ganzheitliche Lösungen zu liefern, die die Effizienz steigern und Innovationen fördern.

Mehr erfahren
Abzeichen Avasant Mortgage Business Process Transformation 2024

Entdecken Sie zusätzliche Business Process Services

Modernes BPS

Entdecken Sie unsere modernen Geschäfts­prozess­dienstleistungen

KI-Geschäfts­beschleu­niger

Beschleunigen Sie die Einführung von KI und Auto­mati­sierung mit unseren vorkon­figurierten Lösungen für Geschäfts­prozesse

Datenservices für das Trainieren von KI

Beschleunigen Sie KI Modelle vom Konzept zum materiellen Erfolg

Frau in gelber Bluse, lächelnd und ihre rechte Hand in Richtung der Kamera ausstreckend
Werden Sie Teil unseres Teams

Stärken Sie Ihre Karriere und machen Sie Ihre Fähigkeiten zukunftssicher, während Sie den einflussreichsten Unternehmen der Welt helfen, mit Intuition zu gewinnen, darunter prominente Global-2000-Kund:innen und Schwergewichte aus dem Silicon Valley. Schließen Sie sich dem Branchenführer an.

Jobangebote

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen

Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.

Bitte geben Sie einen gültigen Namen ein.
Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Bitte geben Sie einen gültigen Firmennamen ein.
Bitte geben Sie eine gültige Kontaktnummer ein.
Bitte wählen Sie die Region aus.
Bitte wählen Sie die Art der Anfrage.
Bitte wählen Sie Art der Unteranfrage.
Bitte aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Datenschutzeinwilligung.

Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.