Vertiefung der Kundenbindung Heute stehen die Banken vor der Herausforderung, ein kundenorientiertes Betriebsmodell zu entwickeln, Zahlungs- und Kreditmodelle neu zu erfinden und sich an zunehmende Marktstörungen anzupassen – und dies alles bei gleichzeitiger Förderung eines profitablen Wachstums. Gesellschaften müssen intelligente, anpassungsfähige Betriebsabläufe entwickeln und verwalten, um erfolgreich auf diesem sich entwickelnden Markt zu sein. Mit 25 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Banken für Privat- und Großkundengeschäft ist Cognizant bestens gerüstet, Ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wir sorgen mit umgewandelten Geschäftsprozessen für effizientere und agilere Hypotheken-, Kredit-, Zahlungs- und Kreditgeschäfte. Unsere Teams implementieren innovative digitale Betriebsmodelle mit niedrigen Gesamtbetriebskosten und steigern so die Effizienz, halten Vorschriften ein und binden Kunden.