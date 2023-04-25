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Daten und KI
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Geschäftswachstum erfordert eine bessere Entscheidungsfindung. Vertrauenswürdige Intelligenz mit Daten und KI-Services ermöglicht es Ihnen, dynamischen Märkten zu übertreffen und Veränderungen zu antizipieren – wie durch Intuition.

Zukunftsbereit bedeutet KI-bereit

Erkunden Sie in diesem neuen Bericht die fünf wesentlichen Bereiche, um die KI-Beherrschung zu erlangen. Er basiert auf Daten- und KI-Forschungsergebnissen, die in Zusammenarbeit mit dem Economist ermittelt wurden.

Lesen Sie den interaktiven Bericht

Unser Angebot

Daten- und KI-Lösungen für das moderne Unternehmen

Wo auch immer Sie sich auf Ihrer Reise befinden, in welcher Branche auch immer Sie tätig sind – von der Aggregation riesiger Datenpunkte bis zur Erstellung anspruchsvoller KI-Modelle – Cognizant wird Sie dort treffen. Mit unseren innovativen KI-Services nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz und Daten, um schnellere, vorausschauende und proaktive Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig das Unternehmen auf dem Weg nach vorne zu schulen.

Ermöglichen Sie Unternehmen, die Transformation zu beschleunigen, Innovationen freizusetzen und überlegene Kunden- und Mitarbeitererlebnisse zu bieten, indem intelligente, agentische KI-Systeme entworfen und skaliert werden. Diese Systeme denken, entscheiden und handeln autonom, optimieren Prozesse und arbeiten mit Menschen und Systemen zusammen.

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Liefern Sie hochwertige Daten über verschiedene Modalitäten hinweg zur Unterstützung von Annotation, Feinabstimmung und Governance im großen Maßstab. Durch Menschen kontrollierte Präzision sorgt für schnellere, sicherere und geschäftsorientiertere KI-Ergebnisse.

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Skalieren Sie KI-Lösungen über verschiedene Bereiche hinweg mithilfe fortschrittlicher maschineller Lernmethoden, Deep Learning und generativer KI. Von intelligenter Automatisierung bis hin zu prädiktiver Analyse fördern die KI-Dienstleistungen von Cognizant proaktive Entscheidungsfindung und operative Effizienz mit verantwortungsvollen KI-Praktiken.

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Wandeln Sie Rohdaten durch KI-gesteuerte BI-Plattformen, Berichtswerkzeuge und Optimierungsrahmen in umsetzbare Erkenntnisse um. Unterstützen Sie Echtzeit-Dashboards, KPI-Tracking- und Entscheidungssysteme, die auf branchenspezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Beschleunigen Sie die Transformation von Daten und Analysen mit einer modularen und skalierbaren Plattform. Nutzen Sie agentische KI, um Bewertung, Migration, Integration, Validierung und Optimierung zu optimieren – und um bis zu 40 % niedrigere Modernisierungskosten zu erzielen.

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Sorgen Sie für ein sicheres, konformes und effizientes Datenlebenszyklus-Management. Zu den Dienstleistungen gehören Stammdaten-Management, Datenschutz und Governance, KI-Governance und Kundendatenplattformen, wodurch vertrauenswürdige Datengrundlagen für Unternehmensintelligenz ermöglicht werden.

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Befähigen Sie Unternehmen, strategische Roadmaps für die Unternehmenstransformation zu definieren und umzusetzen, wobei Daten und KI mittels Agenten genutzt werden. Zu den Dienstleistungen gehören Bewertungen der Bereitschaft von Daten für KI, die Entwicklung von KI- und Datenstrategien sowie die Planung der Einführung agentischer KI, wobei die Abstimmung mit Geschäftszielen und regulatorischen Rahmenbedingungen gewährleistet wird.

Modernisieren Sie Legacy-Datenökosysteme durch Cloud-Enablement, intelligente Migration und Low-Code/No-Code-Frameworks. Die Lösungen umfassen Datenerfassung, -transformation und -integration, unterstützt durch die KI-gestützten Beschleuniger von Cognizant.

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Erschließen Sie neue Effizienzebenen durch den Einsatz von LLMs, SLMs und anderen intelligenten Modellen zur Verbesserung der Kunden- und Mitarbeitererfahrung, Inhaltserstellung, Zusammenfassung, Prozessoptimierung und Entwicklerproduktivität.

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Wenden Sie domänenspezifische Analysen an, um komplexe geschäftliche Herausforderungen zu meistern. Kombinieren Sie Fachwissen mit KI/ML-Modellen (generative KI, agentische KI und LLMs), um Erkenntnisse zu liefern, die Innovation, Effizienz und Wettbewerbsvorteile in Bereichen wie Gesundheitswesen, Finanzen und Fertigung fördern.

Ein effektiverer Ansatz für KI-Governance

Traditionelle KI-Governance-Ansätze sind veraltet und oft ineffektiv. Unsere modernen Sicherungslösungen helfen Ihnen, Vertrauen in KI-Systeme aufzubauen, und schaffen Zeit, die Sie für die Festlegung durchdachter Richtlinien oder den Umgang mit aktuellen Problemen und unbekannten Risiken aufwenden können.

Entdecken Sie unsere Lösungen
BUSINESS INTELLIGENCE

Aktuelle Veröffent­lichungen zu KI

  • /content/cognizant-dot-com/ch/de/insights/blog/
  • cognizant:services/artificial-intelligence

Cognizants AI Research Lab erweitert die KI-basierte Entscheidungsfindung

Unser Forschungs­team verbessert daten- und KI-gesteuerte Entscheidungs­findung, indem es neue Methoden entwickelt, die verschiedene KI-Typen integrieren, um komplexe Situationen zu modellieren und für bestimmte Leistungs­indikatoren optimierte Lösungen vorzuschlagen.

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Daten- und KI-Fallstudien

Wir arbeiten mit unseren Kund:innen zusammen, um KI-Lösungen für ihre dringendsten Probleme voranzutreiben. Egal, wo Sie sich auf Ihrer Daten- und KI-Reise befinden, wir treffen Sie dort.

LIFE SCIENCES

GSK und Amref brechen Datensilos auf

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GSK und Amref brechen Datensilos auf

Verbesserung der Erkenntnisse und Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in Afrika südlich der Sahara.

Bei einem Kind wird die Temperatur gemessen

MEDIEN & UNTERHALTUNG

Intuition durch Technologie für AMF1

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um Intelligenz einzusetzen und eine intelligente Entscheidungsfindung voranzutreiben.

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TOURISMUS & GASTRONOMIE

Papa John's liefert mit Papa Call

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Papa John's liefert mit Papa Call

um den Umsatz zu steigern und ein außergewöhnliches Kund:innenerlebnis zu bieten.

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Unsere Partner und Allianzen für Daten- und KI-Lösungen

Um unser KI-Serviceangebot zu ergänzen und unseren Kund:innen umfassende Lösungen anbieten zu können, pflegen wir Partner­schaften und strategische Allianzen mit einer Reihe weltweit führender Unternehmen. Dank 85 strategischen Allianzen mit international führenden Unternehmen können wir Komplettlösungen für Daten und KI für Ihre Geschäfts- und IT-Herausforderungen anbieten.

Weitere KI-Dienste entdecken

Erfahren Sie mehr über weitere KI-Dienstleistungen, die Daten und künstliche Intelligenz in Ihrem Unternehmen verbessern können:

Quality Engineering & Assurance

Cognizant Quality Engineering and Assurance – unser robuster End-to-End-Ökosystem-Ansatz zur Erzielung und Aufrechterhaltung der Qualität von Prozessen, Anwendungen und Systemen – hilft Unternehmen aller Branchen, schnell digital erfolgreich zu sein. Vereinfachen und modernisieren Sie, verbessern Sie CX und beschleunigen Sie Geschäfts- und Technologieänderungen mit QEA.

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Mehrfarbiger digitaler Pfeil, der nach rechts zeigt
Nachhaltigkeit

Die Beratungsdienste und Lösungen von Cognizant helfen Unternehmen dabei, zu Umwelt­verwal­ter:innen zu werden, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und Nach­haltigkeits­verpflichtungen in erreichbare Meilensteine umzuwandeln.

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Wolkenkratzer mit Glaswänden, die die umliegenden Bäume reflektieren
Cybersecurityservices

Die End-to-End-Sicherheitslösungen von Cognizant kombinieren fundierte Fach- und Branchen­expertise mit einem zukunftsorientierten Ansatz, der Sicherheitslücken beseitigt und Unternehmen das Selbstvertrauen gibt, mutig zu sein, schneller voranzukommen und erfolgreich zu sein.

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In einem Serverraum unterhalten sich zwei weibliche Kollegen und weiter dahinter schauen zwei männliche Kollegen auf die Server
Beratung

Unsere Berater:innen erweitern ihre Erkenntnisse und Erfahrungen, um Kund:innen dabei zu helfen, Strategien zu entwickeln, Geschäfts- und Technologiearchitekturen zu vereinheitlichen, Wachstum zu generieren und Wettbewerbsvorteile zu ermöglichen.

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Eine Gruppe von Menschen in einer Besprechung

Unsere Ansprechpartner:innen

Naveen Sharma

SVP und Global Practice Head, Data and AI

Naveen Sharma
Amiteshwar Seth

SVP und Global Delivery Head, Data und AI

Porträt Amiteshwar Seth

Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten wie Daten und KI ist enorm und wächst ständig.

Wir beraten Sie gerne darüber, wie Daten und KI für Ihr Unternehmen von Nutzen sein können.

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