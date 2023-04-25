Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@3800bb74" Karriere
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@69cec82e" News
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@8c587a8" Events
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@751d4056" Investor:innen
Pega
Kontakt

Auf jede Störung vorbereitet

Wir nutzen die Pega-Plattform, um weltweit führende Marken bei der Umsetzung zukunftsorientierter Geschäftsmodelle zu unterstützen. Ziel dabei ist es, Innovation, Automatisierung und eine außergewöhnliche Kundenbindung zu ermöglichen und ihr Geschäft schnell und umfassend zu transformieren.
Die Zeit für eine außergewöhnliche und zukunftsorientierte Kundenansprache ist gekommen. Um sich ihre Wettbewerbsvorteile zu sichern, müssen moderne Unternehmen ihre Geschäftsmodelle digital transformieren – und zwar häufiger und umfassender als jemals zuvor.
Cognizant nutzt Pega, um sein Versprechen "Digital – skalierbar und schnell" zu erfüllen. Um Ihr Unternehmen bei der Bereitstellung von Omni-Channel-Erfahrungen und der Erreichung einer verbesserten Kundenansprache zu unterstützen, arbeiten wir mit Pega zusammen an der Schaffung von intelligenten Lösungen auf Grundlage unseres Pega Digital Innovation Center.
Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung von Anwendungen mit atemberaubender Benutzererfahrung für eine Vielzahl unterschiedlicher digitaler Kanäle, von intelligenten Bots und künstlicher Intelligenz (KI). All dies beschleunigt die Entscheidungsfindung in Ihrem Unternehmen auf Grundlage von durchgehender Automatisierung und einer Low-/No-Code-Plattform für das Geschäftsprozessmanagement (BPM), Robotik- und Fallmanagement-Funktionen.
Mit einer seit zwei Jahrzehnten bestehenden Partnerschaft mit Pegasystems unterhält Cognizant die weltweit größte und längste Pega-Praxis. Außerdem sind wir Mitglied im “Partner Advisory Council.” Unsere umfassende Erfahrung ermöglicht es Ihnen, flexibel auf unerwartete Situationen und Störfaktoren zu reagieren, während Sie gleichzeitig Kundenansprache und -bindung verbessern.

21

Pega Partner Awards in Folge bei den jährlichen PegaWorld Events, darunter der Pega Partner of the Year Award 2025

Mehr erfahren

Anerkennung

Cognizant gehört zu den Top 2 Pega-Dienstanbietern in den Top 10 von HFS: Pega Service Provider 2021

Der Bericht hebt unser reichhaltiges Portfolio an Pega-Services, starke Ausführungsfähigkeiten, die die digitale Transformation ermöglichen, innovative Angebote und den höchsten Kundenreferenzwert unter den Dienstleistern hervor.

Bericht lesen

Unser Angebot

„Digital – skalierbar und schnell " – unser Ansatz für Pega

Dank unseres dedizierten Branchenschwerpunkts, unserer globalen Reichweite und Expertise, die wir bei umfangreichen und komplexen Projekten gesammelt haben, sowie einem riesigen Pool aus zertifizierten Mitarbeitern, sind wir bestens aufgestellt, um zusammen mit Pegasystems das Geschäft unserer Kunden umfassend zu transformieren.

Förderung der Transformation von Bestandssystemen mit Bauplänen

Um die Markteinführung in einem sich ständig wandelnden Geschäftsumfeld zu beschleunigen, befähigt Cognizant Sie durch skalierbare, cloud-fähige Pega-Blueprint-Fähigkeiten einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Die Angebote von Cognizant definieren neu, wie Unternehmen Prozesserkennung und -transformation angehen. Unsere Strategie zur Modernisierung von Bestandssystemen ermöglicht es Organisationen, veraltete Systeme vollständig auszumustern, Arbeitsabläufe zu automatisieren und die Vorteile moderner, cloudnativer Plattformen zu nutzen.

Mit unseren Pega GenAI Blueprint-Dienstleistungen helfen wir Ihnen, Ihre aktuelle Herausforderung zu definieren und KI zu nutzen, um branchenspezifische Best Practices anzuwenden – so schaffen wir einen optimierten Ausgangspunkt für Geschäfts- und IT-Teams, um sofort loszulegen. Dieser Ansatz eliminiert die Notwendigkeit einer langwierigen Erfassung von Anforderungen, indem ein einsatzbereiter Bauplan erstellt wird.

Indem wir die Kraft der KI nutzen, entdecken wir schnell die Logik von Legacy-Systemen. KI analysiert Legacy-Workflow-Diagramme und Anforderungen, um sofort neue, cloud-taugliche und optimierte Workflows zu generieren. Dieser Bauplan kann dann schnell in eine neue Anwendung umgewandelt oder zur Anpassung einer der bestehenden Branchenlösungen von Cognizant verwendet werden, sodass Sie Ihre Vision prototypisieren und die Entwicklung beschleunigen können.

Kund:innen­bindung maximieren

Steigern Sie dank Pega Marketing die Kundenbindung während der gesamten Customer Journey. Cognizant nutzt die Pega CRM Suite, damit Sie die Kundenbindung mit lückenloser Automatisierung und Echtzeit-KI auf der einzigen einheitliche CRM-Plattform der Branche revolutionieren können.

Unsere umfassende CRM-Fachkompetenz gepaart mit der einheitlichen CRM-Plattform von Pegasystems ermöglicht eine beschleunigte Implementierung und rasche Realisierung der betriebswirtschaftlichen Vorteile

Um Ihre Rendite für die Investition in Vertriebsautomatisierung und Kundenentscheidungs-Hub zu maximieren, bieten wir Ihnen Erkenntnisse, erstellen einen strategischen Fahrplan, optimieren Prozesse und kümmern uns um die organisatorische Umstellung. Unsere spezielle Servicegroup für Geschäftsprozessberatung verfügt über Experten mit umfassenden Pega-CRM-Kenntnissen.

Unser umfassender Service-Katalog deckt sämtliche Facetten von Beratung, Implementierung, Zusicherung und Support-Services ab, darunter:

  • Pega Marketing-Implementierungen sprechen Ihre Kunden über persönliches, kontextsensitives, kanalübergreifendes Marketing in Echtzeit an.
  • Pega Vertriebs­auto­mati­sierungs­lösungen ermöglichen Ihnen eine intelligente Führung von Kundendienst- und Vertriebs­mitarbeiten und eine Auto­mati­sierung des Vertriebs.
  • Kundendienst- Implementieren sprechen Ihre Kunden mit digitalem Kundendienst an.
  • Pega Customer Decision Hub- Expertise erweitert Ihre Kundenansprache um Echtzeit-KI-Funktionen.

Kund:innen-On­boar­ding auto­mati­sieren

Mit transparenten, robusten, skalierbaren und profitablen Prozessen hilft Cognizant Ihnen dabei, die Produktivität zu steigern, regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und Ihr Lifecycle-Management und Ihre KYC-Prozesse zu vereinfachen.

Wir nutzen das Pega Client Lifecycle Management, um starre Prozesse und Legacy-Systeme zu transformieren und automatisieren, und bieten Ihnen anpassungsfähige und flexible Prozesse, während wir lückenlose Customer Journeys automatisieren. Unsere Lösungen orchestrieren nahtlos Front-to-Backoffice-Prozesse weltweit, garantieren so die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und bieten eine bereichernde Omni-Channel-Erfahrung.

Unsere bewährten Implementierungsmethoden beinhalten eine lückenlose Programmbereitstellung, einschließlich Zuordnung und Entwicklung der Customer Journey, mit Schwerpunkt auf Programm-Management und organisatorischem Änderungsmanagement. Diese können je nach branchen-, produkt- und kundenspezifischem Prozess angepasst werden und ermöglichen so eine rasche Bereitstellung.

Cognizant bringt erhebliche Implementierungserfahrung im Onboarding von Kunden und Kundenprodukten mit. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Onboarding-Dauer zu verkürzen, die Kundenbindung zu verbessern und die Ertragsbasis zu erweitern.

Innovation und Produktivität beschleunigen

Cognizant ist spezialisiert auf die Implementierung von ausgedehnten, prozessgesteuerten Anwendungen und bietet gleichzeitig eine Plattform für schnelle, unternehmensorientierte Anwendungen auf Grundlage der Pega-Plattform. Wir nutzen das Pega-Geschäftsprozessmanagement (BPM), Fallmanagement, Mitarbeiteranalytik, Entwicklungsmethoden mit geringem Programmieraufwand und Chatbots, um Prozesse zu automatisieren, Innovation zu beschleunigen und die Produktivität zu steigern.

Durch Nutzung von Pega als einheitliche Plattform ohne Programmieraufwand zur Erreichung einer digitalen Unternehmenstransformation im großen Maßstab verwenden unsere Automatisierungslösungen für lückenlose digitale Prozesse Bots für die Task-Automatisierung, Prozessoptimierung, Fallmanagement und BPM, um Ihr Geschäft und Ihre betrieblichen Abläufe von Grund auf neu zu gestalten.

Wenn Sie mit betrieblicher Ineffizienz und Problemen beim Release-Management zu kämpfen haben, unterstützen wir Sie bei der Implementierung von Best Practices und Methodologien, um Ihren IT-Betrieb zu verbessern. Wir verwenden agile Methoden zur Entwicklung von Anwendungen, die modern, leicht zu ändern und schnell bereitzustellen sind – wodurch sich ihre Markteinführungszeiten deutlich verkürzen. Darüber hinaus macht unser Low-Code-Ansatz im DevOps-Bereich eine kontinuierliche Bereitstellung einfacher als je zuvor. Unsere Teams waren die Wegbereiter für die Einführung von DevOps mit der Pega-Plattform und haben unseren Kunden die Bedeutungsautomatisierung und Kosteneinsparungen demonstriert.

Nachhaltige Vorteile schaffen

Um den Bedürfnissen einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld gerecht zu werden, bietet Cognizant Ihnen durch skalierbare und individuell anpassbare marktführende Cloud-Funktionen die Möglichkeit, nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erreichen.

Mit unserem „Pega on Cloud“-Angebot begleiten wir Sie bei Konzeption, Strategie und Umsetzung, damit Sie die Cloud optimal nutzen, um eine bessere Kundenbindung, grenzenlose Marktanpassungsfähigkeit und kürzere Markteinführungszeiten zu erreichen. Unsere Lösungen können auch nahtlos in die bestehende Cloud-Infrastruktur Ihres Unternehmens integriert werden. So entstehen nachhaltige Wettbewerbsvorteile, die Sie bei der Erreichung Ihrer geschäftlichen Ziele unterstützen.

Unser Cloud-Angebot basiert auf jahrelanger Erfahrung im Umgang mit Cloud-Infrastrukturen, IT- und Datensicherheit, Expertise in der Anwendungsbereitstellung, Echtzeit-Implementierungen inklusive der Migration von standortbasierten Anwendungen in die Cloud, strategische Partnerschaften mit Cloud-Service-Anbietern und bewährte Erfahrung in der Pega-Plattform-Unterstützung.

DPA-Transformation optimieren

Cognizant steht Ihnen bei Ihrer Umstellung auf DPA auf Grundlage der Pega-Produktsuite als Partner zur Seite. Unterstützt durch ein eigenes Beratungsteam für Geschäftsprozesse aus Experten mit umfangreicher Pega-Erfahrung beinhaltet unser umfassendes Angebot Folgendes:

  • Beratung, Bewertung und Workshops zur Festlegung eines Automatisierungs-Fahrplans sowie Anpassungsanalyse für die Automatisierungsplattform.
  • Technologische Beratungsservices, um ein Pega Center of Excellence einzurichten und Sie bei der Etablierung einer soliden unternehmensweiten Grundlage zu unterstützen.
  • Prozess und Governance für eine erfolgreiche Bereitstellung von Programmen.
  • Anwendungsbewertung, um den Systemzustand von Pega-Anwendungen zu analysieren und Empfehlungen für fortlaufende Verbesserungen auszusprechen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung bei der Bereitstellung von Pega-Programmen können unsere Teams Sie bei der Erstellung eines Fahrplans für die Automatisierung von Geschäftsprozessen im Rahmen Ihrer digitalen Transformation unterstützen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Kund:innen mit der Pega-Plattform erstklassige Services anbieten können. Zur Implementierung von Pega-Projekten nutzen wir unsere „Deploy Sucess“-Methodologie, die die Bereiche Programm-/Projekt-Governance, prozessgesteuerte Transformation, Implementierung, Nutzerannahme und Änderungsmanagement abdeckt.

Cognizant bietet Intensiv-Workshops an, bei denen Sie die beschleunigten Produktimplementierungs- und Bereitstellungsprozesse ausprobieren können und Ihre Mitarbeitenden die neuesten Angebote der Pega-Produktsuite kennenlernen.

Best Practices Orientierung holen

Cognizant ist der erste autorisierte Partner von Pegasystems, mit zahlreichen erfolgreichen Pega-Produkt-Upgrades unter all den SIs, um ihre Kundenplattform aktuell zu halten. Und wir sind der einzigen Partner, die zu L2-L3 Support für Pega-Produkte leisten.

Unsere umfassende Methodik integriert Best Practices für Pegas und unsere internen IP-basierte Tools, um schnelle und reibungslose Upgrade-Services bereitstellen zu können. Darüber hinaus verfügt unser etabliertes Pega Upgrade Center of Excellence Experten für Upgrade-Technologien, die eine technische Vorreiterrolle einnehmen und bei allen Upgrade-Programmen Orientierung zu Ansatz, Methodologie und Best Practices bieten.

Unser Upgrade-CoE-Team unterstützt Kunden bei der Handhabung von Anwendungs-Upgrades, ohne dass dabei erhebliche Kosten für F&E oder lange Implementierungszeiten entstehen. Das Upgrade-Angebot von Cognizant beschleunigt den Upgrade-Vorgang insgesamt und bietet garantierten Erfolg.

Intelligenter und schneller arbeiten

Cognizant bringt erhebliche Implementierungserfahrung in den Bereichen Pega Robotic Process Automation (RPA) and Robotic Desktop Automation (RDA) mit. Durch Nutzung der patentierten beaufsichtigten Automatisierung und der Workforce Intelligence von Pega können wir die Geschwindigkeit, Effizienz und Präzision Ihrer Mitarbeiter verbessern. Hinzu kommt unsere eigene reichhaltige Erfahrung und Expertise im Bereich Automatisierungsberatung, mit der wir erkennen, wo, was und wann sie automatisieren sollten, so dass maximale geschäftliche Auswirkungen und ROI gewährleistet sind.

Durch Automatisierung von repetitiven, niederwertigeren Vorgängen am Arbeitsplatz oder Front-Office sowie von hochvolumigen, regelbasierten Prozessen im Back-Office erleichtern wir Ihre digitale Transformation sowohl durch unbeaufsichtigte (RDA) und beaufsichtigte (RPA) Bots. Dies senkt die Kosten, steigert die Produktivität, reduziert menschliches Versagen und setzt Ressourcen für höherwertige Arbeit frei – und erfüllt somit unser Versprechen "Digital – skalierbar und schnell".

Im Gegensatz zu Unternehmen, die ausschließlich RPA anbieten, kann Cognizant mit umfassenden Robotiklösungen, CRM und BPM für Ihr digitales Unternehmen aufwarten, sodass Sie den Wert Ihre beiden größten Investitionen, Mitarbeiter und Technologie, voll ausschöpfen können. Das Ergebnis: Sie nutzen können, robotergesteuerte Prozessautomatisierung, Desktop-Automatisierung, Worforce Intelligence und Fallmanagement, um die Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu steigern und ein besseres Kundenerlebnis zu ermöglichen.

Partnerschaft von Cognizant und Pega Systems

Wir bringen die KI-geführte Transformation bei der Modernisierung von Altsystemen im Unternehmen ein.

Weiterlesen
Pega-Logo
Von Cognizant unterstützter Pega-Blueprint für KI-gestützte Transformation

Cognizant CEO Ravi Kumar S und Pega-CEO Alan Trefler untersuchen, wie der von Cognizant unterstützte Pega-Blueprint die Unternehmensmodernisierung mit agentischer KI transformieren kann und die Zukunft der Unternehmenstransformation hervorhebt: Wo Kunden, Plattformen und Partner gemeinsam skalierbare, sichere und intuitive Ergebnisse erzielen.

KI-gestützte Branchenlösungen

Cognizant® Intelligent PCP Updates Solution

Agentische KI im Gesundheitswesen löst automatisch Aktionen basierend auf kontextuellen und historischen Analysen aus.

Eine Mutter und ein Kind stehen, während eine Ärztin sich bückt, um mit dem Kind zu sprechen
Cognizant® Property and Casualty Underwriting Accelerator

Nutzung von Pega AI für die kommerzielle Versicherungsprüfung durch Agenten.

Eine Platine mit beleuchteten Leitungen.
Cognizant® Auto Claims Processor für Pega

Generative KI ermöglichte eine schnelle Schadensabrechnung und Integration mit Kernsystemen von Versicherungen.

Eine Platine mit beleuchteten Leitungen.
Cognizant® Intelligent CSR Solution

Durch die agentische KI von Pega gesteuerte Orchestrierung intelligenter Service-Workflows.

Ein Mann im Anzug steht und schaut auf einen offenen Laptop
Cognizant® Smart Customer Care Bot

Ein durch generative KI gesteuerter, stets verfügbarer Bot, der Kunden versteht und sofort handelt.

Eine Grafik, die einen Bot zeigt, der immer zur Verfügung steht, um zu helfen
Cognizant® Intelligent Customer Retention Solution

Transformation der Kundenbindung durch agentische KI von Pega.

Eine Grafik, die die Cognizant® Intelligent Customer Retention Solution darstellt, mit der die Kundenbindung gefördert wird

Aktuelle Ideen

WHITEPAPER

Kann sich die echte KI bitte melden?

Echte Intelligenz in einer künstlich intelligenten Welt fördern: Auf den Menschen fokussierte KI und Automatisierung können, wenn sie durchdacht integriert werden, das menschliche Potenzial steigern, Kosten senken und die Ergebnisse für alle verbessern.

Mehr erfahren
Abstraktes Bild blauer digitaler Wellen mit Punkten darauf

BLOG

Agentische KI im Echtzeitmarketing: CMOs stärken, nicht ersetzen

CMOs müssen verstehen, wo sich agentische KI in das Echtzeit-Interaktionsmanagement integrieren lässt – und wo genau Menschen ein wesentlicher Bestandteil des Marketingprozesses sind.

Mehr erfahren
Drei Kolleg:innen schauen auf einen Laptop-Bildschirm und besprechen etwas

BLOG

Wie agentische KI die Schadensbearbeitung neu definiert

Agentische KI kann Ausnahmen in der Schadensbearbeitung autonom bearbeiten und ermöglicht es Versicherern, selbst Randfälle mit der gleichen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu lösen wie zuvor einfache Schadensfälle.

Mehr erfahren
Drei Personen sitzen auf einer Couch und sehen sich ein Dokument an

WHITEPAPER

Wie Cognitive Computing die Leistungs­vorteile des Geschäfts­prozess­manage­ments zur Entfaltung bringt

Die Erweiterung des Prozessmanagements auf die Geschäftslogik eröffnet Unternehmen mehr Flexibilität, Agilität und Anpassungsfähigkeit für sich weiterentwickelnde, komplexe wirtschaftliche Ökosysteme. 

Mehr erfahren
Eine Lupe über einem Bild eines digitalen Gehirns.

BLOG

Loyalitätsschichten: Vertiefung von Markentreue­programmen mit Daten und KI

Die Ergebnisse traditioneller Belohnungsprogramme bleiben hinter den heutigen Kundenerwartungen zurück – Daten und KI können diese Lücke überbrücken.

Mehr erfahren
Eine Frau sitzt an einem Frühstückstisch auf einem Balkon mit Blick auf eine grüne Landschaft

BLOG

Mit multimodaler KI können Unternehmen die Kundenanfragen von heute verwalten

Wenn multimodale KI mit dynamischem Fallmanagement kombiniert wird, können Unternehmen sowohl die Reaktionszeit als auch die Kundenerfahrung dramatisch verbessern.

Mehr erfahren
Eine Frau, die auf einen Desktop-Bildschirm zeigt, während ihr Kollegen neben ihr sitzt und ein Headset trägt

News

Alle Nachrichten von Cognizant

Bleiben Sie über Cognizant auf dem Laufenden.

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen

Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.

Bitte geben Sie einen gültigen Namen ein.
Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Bitte geben Sie einen gültigen Firmennamen ein.
Bitte geben Sie eine gültige Kontaktnummer ein.
Bitte wählen Sie die Region aus.
Bitte wählen Sie die Art der Anfrage.
Bitte wählen Sie Art der Unteranfrage.
Bitte aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Datenschutzeinwilligung.

Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.