Pega
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Pega Partner Awards in Folge bei den jährlichen PegaWorld Events, darunter der Pega Partner of the Year Award 2025
Anerkennung
Unser Angebot
„Digital – skalierbar und schnell " – unser Ansatz für Pega
Dank unseres dedizierten Branchenschwerpunkts, unserer globalen Reichweite und Expertise, die wir bei umfangreichen und komplexen Projekten gesammelt haben, sowie einem riesigen Pool aus zertifizierten Mitarbeitern, sind wir bestens aufgestellt, um zusammen mit Pegasystems das Geschäft unserer Kunden umfassend zu transformieren.
Förderung der Transformation von Bestandssystemen mit Bauplänen
Um die Markteinführung in einem sich ständig wandelnden Geschäftsumfeld zu beschleunigen, befähigt Cognizant Sie durch skalierbare, cloud-fähige Pega-Blueprint-Fähigkeiten einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.
Die Angebote von Cognizant definieren neu, wie Unternehmen Prozesserkennung und -transformation angehen. Unsere Strategie zur Modernisierung von Bestandssystemen ermöglicht es Organisationen, veraltete Systeme vollständig auszumustern, Arbeitsabläufe zu automatisieren und die Vorteile moderner, cloudnativer Plattformen zu nutzen.
Mit unseren Pega GenAI Blueprint-Dienstleistungen helfen wir Ihnen, Ihre aktuelle Herausforderung zu definieren und KI zu nutzen, um branchenspezifische Best Practices anzuwenden – so schaffen wir einen optimierten Ausgangspunkt für Geschäfts- und IT-Teams, um sofort loszulegen. Dieser Ansatz eliminiert die Notwendigkeit einer langwierigen Erfassung von Anforderungen, indem ein einsatzbereiter Bauplan erstellt wird.
Indem wir die Kraft der KI nutzen, entdecken wir schnell die Logik von Legacy-Systemen. KI analysiert Legacy-Workflow-Diagramme und Anforderungen, um sofort neue, cloud-taugliche und optimierte Workflows zu generieren. Dieser Bauplan kann dann schnell in eine neue Anwendung umgewandelt oder zur Anpassung einer der bestehenden Branchenlösungen von Cognizant verwendet werden, sodass Sie Ihre Vision prototypisieren und die Entwicklung beschleunigen können.
Kund:innenbindung maximieren
Steigern Sie dank Pega Marketing die Kundenbindung während der gesamten Customer Journey. Cognizant nutzt die Pega CRM Suite, damit Sie die Kundenbindung mit lückenloser Automatisierung und Echtzeit-KI auf der einzigen einheitliche CRM-Plattform der Branche revolutionieren können.
Unsere umfassende CRM-Fachkompetenz gepaart mit der einheitlichen CRM-Plattform von Pegasystems ermöglicht eine beschleunigte Implementierung und rasche Realisierung der betriebswirtschaftlichen Vorteile
Um Ihre Rendite für die Investition in Vertriebsautomatisierung und Kundenentscheidungs-Hub zu maximieren, bieten wir Ihnen Erkenntnisse, erstellen einen strategischen Fahrplan, optimieren Prozesse und kümmern uns um die organisatorische Umstellung. Unsere spezielle Servicegroup für Geschäftsprozessberatung verfügt über Experten mit umfassenden Pega-CRM-Kenntnissen.
Unser umfassender Service-Katalog deckt sämtliche Facetten von Beratung, Implementierung, Zusicherung und Support-Services ab, darunter:
- Pega Marketing-Implementierungen sprechen Ihre Kunden über persönliches, kontextsensitives, kanalübergreifendes Marketing in Echtzeit an.
- Pega Vertriebsautomatisierungslösungen ermöglichen Ihnen eine intelligente Führung von Kundendienst- und Vertriebsmitarbeiten und eine Automatisierung des Vertriebs.
- Kundendienst- Implementieren sprechen Ihre Kunden mit digitalem Kundendienst an.
- Pega Customer Decision Hub- Expertise erweitert Ihre Kundenansprache um Echtzeit-KI-Funktionen.
Kund:innen-Onboarding automatisieren
Mit transparenten, robusten, skalierbaren und profitablen Prozessen hilft Cognizant Ihnen dabei, die Produktivität zu steigern, regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und Ihr Lifecycle-Management und Ihre KYC-Prozesse zu vereinfachen.
Wir nutzen das Pega Client Lifecycle Management, um starre Prozesse und Legacy-Systeme zu transformieren und automatisieren, und bieten Ihnen anpassungsfähige und flexible Prozesse, während wir lückenlose Customer Journeys automatisieren. Unsere Lösungen orchestrieren nahtlos Front-to-Backoffice-Prozesse weltweit, garantieren so die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und bieten eine bereichernde Omni-Channel-Erfahrung.
Unsere bewährten Implementierungsmethoden beinhalten eine lückenlose Programmbereitstellung, einschließlich Zuordnung und Entwicklung der Customer Journey, mit Schwerpunkt auf Programm-Management und organisatorischem Änderungsmanagement. Diese können je nach branchen-, produkt- und kundenspezifischem Prozess angepasst werden und ermöglichen so eine rasche Bereitstellung.
Cognizant bringt erhebliche Implementierungserfahrung im Onboarding von Kunden und Kundenprodukten mit. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Onboarding-Dauer zu verkürzen, die Kundenbindung zu verbessern und die Ertragsbasis zu erweitern.
Innovation und Produktivität beschleunigen
Cognizant ist spezialisiert auf die Implementierung von ausgedehnten, prozessgesteuerten Anwendungen und bietet gleichzeitig eine Plattform für schnelle, unternehmensorientierte Anwendungen auf Grundlage der Pega-Plattform. Wir nutzen das Pega-Geschäftsprozessmanagement (BPM), Fallmanagement, Mitarbeiteranalytik, Entwicklungsmethoden mit geringem Programmieraufwand und Chatbots, um Prozesse zu automatisieren, Innovation zu beschleunigen und die Produktivität zu steigern.
Durch Nutzung von Pega als einheitliche Plattform ohne Programmieraufwand zur Erreichung einer digitalen Unternehmenstransformation im großen Maßstab verwenden unsere Automatisierungslösungen für lückenlose digitale Prozesse Bots für die Task-Automatisierung, Prozessoptimierung, Fallmanagement und BPM, um Ihr Geschäft und Ihre betrieblichen Abläufe von Grund auf neu zu gestalten.
Wenn Sie mit betrieblicher Ineffizienz und Problemen beim Release-Management zu kämpfen haben, unterstützen wir Sie bei der Implementierung von Best Practices und Methodologien, um Ihren IT-Betrieb zu verbessern. Wir verwenden agile Methoden zur Entwicklung von Anwendungen, die modern, leicht zu ändern und schnell bereitzustellen sind – wodurch sich ihre Markteinführungszeiten deutlich verkürzen. Darüber hinaus macht unser Low-Code-Ansatz im DevOps-Bereich eine kontinuierliche Bereitstellung einfacher als je zuvor. Unsere Teams waren die Wegbereiter für die Einführung von DevOps mit der Pega-Plattform und haben unseren Kunden die Bedeutungsautomatisierung und Kosteneinsparungen demonstriert.
Nachhaltige Vorteile schaffen
Um den Bedürfnissen einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld gerecht zu werden, bietet Cognizant Ihnen durch skalierbare und individuell anpassbare marktführende Cloud-Funktionen die Möglichkeit, nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erreichen.
Mit unserem „Pega on Cloud“-Angebot begleiten wir Sie bei Konzeption, Strategie und Umsetzung, damit Sie die Cloud optimal nutzen, um eine bessere Kundenbindung, grenzenlose Marktanpassungsfähigkeit und kürzere Markteinführungszeiten zu erreichen. Unsere Lösungen können auch nahtlos in die bestehende Cloud-Infrastruktur Ihres Unternehmens integriert werden. So entstehen nachhaltige Wettbewerbsvorteile, die Sie bei der Erreichung Ihrer geschäftlichen Ziele unterstützen.
Unser Cloud-Angebot basiert auf jahrelanger Erfahrung im Umgang mit Cloud-Infrastrukturen, IT- und Datensicherheit, Expertise in der Anwendungsbereitstellung, Echtzeit-Implementierungen inklusive der Migration von standortbasierten Anwendungen in die Cloud, strategische Partnerschaften mit Cloud-Service-Anbietern und bewährte Erfahrung in der Pega-Plattform-Unterstützung.
DPA-Transformation optimieren
Cognizant steht Ihnen bei Ihrer Umstellung auf DPA auf Grundlage der Pega-Produktsuite als Partner zur Seite. Unterstützt durch ein eigenes Beratungsteam für Geschäftsprozesse aus Experten mit umfangreicher Pega-Erfahrung beinhaltet unser umfassendes Angebot Folgendes:
- Beratung, Bewertung und Workshops zur Festlegung eines Automatisierungs-Fahrplans sowie Anpassungsanalyse für die Automatisierungsplattform.
- Technologische Beratungsservices, um ein Pega Center of Excellence einzurichten und Sie bei der Etablierung einer soliden unternehmensweiten Grundlage zu unterstützen.
- Prozess und Governance für eine erfolgreiche Bereitstellung von Programmen.
- Anwendungsbewertung, um den Systemzustand von Pega-Anwendungen zu analysieren und Empfehlungen für fortlaufende Verbesserungen auszusprechen.
Mit über 20 Jahren Erfahrung bei der Bereitstellung von Pega-Programmen können unsere Teams Sie bei der Erstellung eines Fahrplans für die Automatisierung von Geschäftsprozessen im Rahmen Ihrer digitalen Transformation unterstützen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Kund:innen mit der Pega-Plattform erstklassige Services anbieten können. Zur Implementierung von Pega-Projekten nutzen wir unsere „Deploy Sucess“-Methodologie, die die Bereiche Programm-/Projekt-Governance, prozessgesteuerte Transformation, Implementierung, Nutzerannahme und Änderungsmanagement abdeckt.
Cognizant bietet Intensiv-Workshops an, bei denen Sie die beschleunigten Produktimplementierungs- und Bereitstellungsprozesse ausprobieren können und Ihre Mitarbeitenden die neuesten Angebote der Pega-Produktsuite kennenlernen.
Best Practices Orientierung holen
Cognizant ist der erste autorisierte Partner von Pegasystems, mit zahlreichen erfolgreichen Pega-Produkt-Upgrades unter all den SIs, um ihre Kundenplattform aktuell zu halten. Und wir sind der einzigen Partner, die zu L2-L3 Support für Pega-Produkte leisten.
Unsere umfassende Methodik integriert Best Practices für Pegas und unsere internen IP-basierte Tools, um schnelle und reibungslose Upgrade-Services bereitstellen zu können. Darüber hinaus verfügt unser etabliertes Pega Upgrade Center of Excellence Experten für Upgrade-Technologien, die eine technische Vorreiterrolle einnehmen und bei allen Upgrade-Programmen Orientierung zu Ansatz, Methodologie und Best Practices bieten.
Unser Upgrade-CoE-Team unterstützt Kunden bei der Handhabung von Anwendungs-Upgrades, ohne dass dabei erhebliche Kosten für F&E oder lange Implementierungszeiten entstehen. Das Upgrade-Angebot von Cognizant beschleunigt den Upgrade-Vorgang insgesamt und bietet garantierten Erfolg.
Intelligenter und schneller arbeiten
Cognizant bringt erhebliche Implementierungserfahrung in den Bereichen Pega Robotic Process Automation (RPA) and Robotic Desktop Automation (RDA) mit. Durch Nutzung der patentierten beaufsichtigten Automatisierung und der Workforce Intelligence von Pega können wir die Geschwindigkeit, Effizienz und Präzision Ihrer Mitarbeiter verbessern. Hinzu kommt unsere eigene reichhaltige Erfahrung und Expertise im Bereich Automatisierungsberatung, mit der wir erkennen, wo, was und wann sie automatisieren sollten, so dass maximale geschäftliche Auswirkungen und ROI gewährleistet sind.
Durch Automatisierung von repetitiven, niederwertigeren Vorgängen am Arbeitsplatz oder Front-Office sowie von hochvolumigen, regelbasierten Prozessen im Back-Office erleichtern wir Ihre digitale Transformation sowohl durch unbeaufsichtigte (RDA) und beaufsichtigte (RPA) Bots. Dies senkt die Kosten, steigert die Produktivität, reduziert menschliches Versagen und setzt Ressourcen für höherwertige Arbeit frei – und erfüllt somit unser Versprechen "Digital – skalierbar und schnell".
Im Gegensatz zu Unternehmen, die ausschließlich RPA anbieten, kann Cognizant mit umfassenden Robotiklösungen, CRM und BPM für Ihr digitales Unternehmen aufwarten, sodass Sie den Wert Ihre beiden größten Investitionen, Mitarbeiter und Technologie, voll ausschöpfen können. Das Ergebnis: Sie nutzen können, robotergesteuerte Prozessautomatisierung, Desktop-Automatisierung, Worforce Intelligence und Fallmanagement, um die Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu steigern und ein besseres Kundenerlebnis zu ermöglichen.
Von Cognizant unterstützter Pega-Blueprint für KI-gestützte Transformation
Cognizant CEO Ravi Kumar S und Pega-CEO Alan Trefler untersuchen, wie der von Cognizant unterstützte Pega-Blueprint die Unternehmensmodernisierung mit agentischer KI transformieren kann und die Zukunft der Unternehmenstransformation hervorhebt: Wo Kunden, Plattformen und Partner gemeinsam skalierbare, sichere und intuitive Ergebnisse erzielen.
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