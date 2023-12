Um den Bedürfnissen einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld gerecht zu werden, bietet Cognizant Ihnen durch skalierbare und individuell anpassbare marktführende Cloud-Funktionen die Möglichkeit, nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erreichen.

Mit unserem "Pega on Cloud"-Angebot begleiten wir Sie bei Konzeption, Strategie und Umsetzung, damit Sie die Cloud optimal nutzen, um eine bessere Kundenbindung, grenzenlose Marktanpassungsfähigkeit und kürzere Markteinführungszeiten zu erreichen. Unsere Lösungen können auch nahtlos in die bestehende Cloud-Infrastruktur Ihres Unternehmens integriert werden. So entstehen nachhaltige Wettbewerbsvorteile, die Sie bei der Erreichung Ihrer geschäftlichen Ziele unterstützen.

Unser Cloud-Angebot basiert auf jahrelanger Erfahrung im Umgang mit Cloud-Infrastrukturen, IT- und Datensicherheit, Expertise in der Anwendungsbereitstellung, Echtzeit-Implementierungen inklusive der Migration von standortbasierten Anwendungen in die Cloud, strategische Partnerschaften mit Cloud-Service-Anbietern und bewährte Erfahrung in der Pega-Plattform-Unterstützung.