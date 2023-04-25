Tourismus & Gastronomie

„Unsere Vision im Digital Hangar ist es, Menschen mit Daten zu verbinden. Das ist der eigentliche Antrieb für unsere gesamte transformative Arbeit. Als wir begannen, mit Cognizant zusammenzuarbeiten, wussten wir sofort, dass wir auf derselben Wellenlänge waren und eine Leidenschaft für hochwertige Arbeit und elegante technische Lösungen teilen.“ – Laura J. Hornbake, Head of Digital Analytics bei Lufthansa Group