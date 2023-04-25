Datenmanagement
Kompetenzen
Führen Sie alle Geschäftsdaten zusammen
Richten Sie eine einzige Quelle der Wahrheit für unternehmensweite Daten (Kund:innen-, Anlagen-, Lieferant:innen- und Referenzdaten) ein, damit jede und jeder in Ihrem Unternehmen wichtige Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage für beide Seiten zugänglicher Daten treffen kann.
Verwalten Sie Produktdaten ganz einfach
Erstellen Sie einen zentralen Bereich für verkaufsfähige Produktinformationen, um diese innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu orchestrieren und zu syndizieren.
Verstehen Sie Ihre Kund:innen
Verstehen Sie Ihre Zielperson und ihre Schwachstellen, damit Sie Ihren Kund:innen hyperpersonalisierte Erlebnisse bieten können.
Saubere Daten, bessere Erkenntnisse
Stellen Sie die Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz und Relevanz der Daten sicher, um kostspielige Geschäftsfehler zu vermeiden.
Berücksichtigen Sie Datenschutz- und Compliance-Anforderungen
Verhindern Sie Datenschutzverletzungen und vermeiden Sie Bußgelder, indem Sie einen Rahmen für die Verwaltung und den Schutz von Datenbeständen schaffen und deren Integrität, Sicherheit und Compliance gewährleisten.
Stellen Sie den Datenschutz sicher
Machen Sie Ihre Dateninvestitionen zukunftssicher, indem Sie Schwachstellen beheben, die durch Datenschutzverletzungen, Compliance, ethische Risiken und Reputationsschäden verursacht werden, einschließlich Problemen, die durch generative KI entstehen könnten.
Vollständige Datenkontrolle erlangen
Treffen Sie fundierte Entscheidungen auf der Grundlage vertrauenswürdiger Daten – überwachen, messen und verstehen Sie die Qualität, Leistung und das Verhalten von Daten in der Dateninfrastruktur Ihres Unternehmens, während diese sich durch verschiedene Pipelines und Systeme bewegen.
Unsere Partner
Um unser Serviceangebot zu ergänzen und unseren Kund:innen umfassende Lösungen anbieten zu können, pflegen wir Partnerschaften und strategische Allianzen mit einer Reihe weltweit führender Unternehmen. Hier sind einige der Partner, mit denen wir zusammenarbeiten:
Unsere Ansprechpartner:innen
Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen
Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.