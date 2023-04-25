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Datenmanagement
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Datenmanagement

Das Daten­management­angebot von Cognizant stärkt Ihr Unternehmen, indem es Ihre Datenumgebung revolutioniert und selbst die komplexesten, un­organi­siertesten und fragmen­tiertesten Daten in ein einheitliches, genaues, datenschutz­konformes und gut verwaltetes Ökosystem verwandelt. Vereinfachen Sie die transformative Reise Ihrer Daten, bieten Sie außergewöhnliche Kundenerlebnisse und gewinnen Sie eine leistungsstarke Quelle umsetzbarer Erkenntnisse für eine agile Entscheidungsfindung, während Sie gleichzeitig Risiken mindern und die betriebliche Effizienz steigern. 

Kompetenzen

Führen Sie alle Geschäftsdaten zusammen

Richten Sie eine einzige Quelle der Wahrheit für unternehmensweite Daten (Kund:innen-, Anlagen-, Lieferant:innen- und Referenzdaten) ein, damit jede und jeder in Ihrem Unternehmen wichtige Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage für beide Seiten zugänglicher Daten treffen kann.

Verwalten Sie Produktdaten ganz einfach

Erstellen Sie einen zentralen Bereich für verkaufsfähige Produkt­informationen, um diese innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu orchestrieren und zu syndizieren.

Verstehen Sie Ihre Kund:innen

Verstehen Sie Ihre Zielperson und ihre Schwachstellen, damit Sie Ihren Kund:innen hyperpersonalisierte Erlebnisse bieten können.

Saubere Daten, bessere Erkenntnisse

Stellen Sie die Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz und Relevanz der Daten sicher, um kostspielige Geschäftsfehler zu vermeiden.

Berücksichtigen Sie Datenschutz- und Compliance-Anforderungen

Verhindern Sie Datenschutz­verletzungen und vermeiden Sie Buß­gelder, indem Sie einen Rahmen für die Verwaltung und den Schutz von Daten­beständen schaffen und deren Integrität, Sicherheit und Compliance gewährleisten.

Stellen Sie den Datenschutz sicher

Machen Sie Ihre Dateninvestitionen zukunftssicher, indem Sie Schwachstellen beheben, die durch Datenschutz­verletzungen, Compliance, ethische Risiken und Reputations­schäden verursacht werden, einschließlich Problemen, die durch generative KI entstehen könnten.

Vollständige Daten­kontrolle erlangen

Treffen Sie fundierte Entschei­dungen auf der Grundlage vertrauenswürdiger Daten – überwachen, messen und verstehen Sie die Qualität, Leistung und das Verhalten von Daten in der Daten­infra­struktur Ihres Unternehmens, während diese sich durch verschiedene Pipelines und Systeme bewegen. 

Geschäftsergebnisse und starker ROI

Wo wir Wirkung erzielen

50 %

Mehr Verkaufschancen im ersten Jahr generiert

3 Mio. $

Jährliche Einsparungen bei den Betriebskosten

60 %

Schnellere Markteinführung über digitale Kanäle

Unsere Partner

Um unser Serviceangebot zu ergänzen und unseren Kund:innen umfassende Lösungen anbieten zu können, pflegen wir Partner­schaften und strategische Allianzen mit einer Reihe weltweit führender Unternehmen. Hier sind einige der Partner, mit denen wir zusammenarbeiten:

Unsere Ansprechpartner:innen

Diptesh Singh

Global Sales Leader | Data and Visualization Offering

Diptesh Singh

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen

Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.

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