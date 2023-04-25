Transformieren Sie Finanz-, Personal- und Studentenmanagementprogramme mit Workday
Als dienstältester Workday-Dienstleistungspartner hat Cognizant mehr als 2.100 Fortune-500-Unternehmen sowie große und mittlere Organisationen auf der ganzen Welt bei der Transformation ihrer Geschäfte unterstützt.
Die Workday-Praxis von Cognizant entstand im Jahr 2020 durch die Übernahme von Collaborative Solutions, einem führenden globalen Beratungsunternehmen für Finanz- und HR-Transformation. Heute bieten unsere über 1.700 Expert:innen mit bewährten, proprietären Tools Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus an – Beratung, Bereitstellung und Postproduktion.
Wir liefern die Anleitung, die Sie benötigen, um die Leistungsfähigkeit von Workday in Ihrem Unternehmen zu nutzen, Datensilos aufzubrechen, ineffiziente Arbeitsabläufe zu beseitigen und eine Grundlage für neue Initiativen wie KI und Automatisierung zu schaffen.