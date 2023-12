Cognizant wurde in der ISG Provider Lens™ Workday Ecosystem-Studie 2023 sowohl in Europa als auch in den USA als führend identifiziert. Dies ist das zweite Jahr in Folge, dass Cognizant die Anerkennung in beiden Regionen erhält und damit seine Exzellenz in allen Facetten des Workday-Ökosystems unterstreicht.