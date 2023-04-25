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Workday
Kontakt

Transformieren Sie Finanz-, Personal- und Studenten­management­programme mit Workday  

Als dienstältester Workday-Dienstleistungs­partner hat Cognizant mehr als 2.100 Fortune-500-Unternehmen sowie große und mittlere Orga­nisationen auf der ganzen Welt bei der Trans­formation ihrer Geschäfte unterstützt. 

Die Workday-Praxis von Cognizant entstand im Jahr 2020 durch die Übernahme von Collaborative Solutions, einem führenden globalen Bera­tungs­unternehmen für Finanz- und HR-Trans­formation. Heute bieten unsere über 1.700 Expert:innen mit bewährten, proprietären Tools Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus an – Beratung, Bereitstellung und Postproduktion. 

Wir liefern die Anleitung, die Sie benötigen, um die Leistungsfähigkeit von Workday in Ihrem Unter­nehmen zu nutzen, Datensilos aufzubrechen, ineffiziente Arbeitsabläufe zu beseitigen und eine Grundlage für neue Initiativen wie KI und Auto­matisierung zu schaffen.

Unser Angebot

Ein Mitarbeiter, der sich fröhlich mit seinen Teammitgliedern an einer Besprechung beteiligt.
UMSETZUNG MIT WORKDAY
Integrieren Sie Workday in Ihr Unternehmen

Für eine erfolgreiche Implementierung ist es von entscheidender Bedeutung, den besten Tech­no­lo­gie­bereit­stel­lungsanbieter zu finden – einen vertrauens­würdigen Berater, der über das Fachwissen und die Flexibilität verfügt, Ihre Workday-Imple­mentierung von Anfang bis Ende zu begleiten.

Wir arbeiten mit Ihrem Unternehmen zusammen, um eine Bereitstellungs­methodik zu ent­wickeln, die Ihren individuellen Prozess- und technischen Anforderungen entspricht. Die Workday-Praxis von Cognizant bietet die Tools, Vorlagen und Best Practices, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen pünktlich und im Rahmen des Budgets in Betrieb geht.

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Zwei Mitarbeiter diskutieren über virtuelle Realität am Arbeitsplatz
DIENSTLEISTUNGEN NACH DER BEREITSTELLUNG AN WERKTAGEN
Maximieren Sie Ihre Workday-Investition

Unsere Post-Deployment-Services helfen Unternehmen dabei, das volle Potenzial ihrer Workday-Investition auszuschöpfen. Wir verfügen über flexible Pläne, globale Ressourcen und die Fähigkeit, Organisationen jeder Größe, einschließlich mittlerer und großer Unternehmenskunden, zu betreuen. 

Wenn Sie den Post-Implementierungs-Support von Workday nutzen, kann Ihr Unternehmen einen größeren Mehrwert schaffen, die organisatorische Effizienz verbessern und Maßnahmen ergreifen, um strategischer zu agieren.

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Zwei Arbeiter diskutieren und planen einen Entwurf für ein Projekt
Beratungsleistungen für den Arbeitsalltag
Strategie- und Changemanagement

Die Beratungsdienste von Workday helfen Ihnen dabei, den organisatorischen Wandel zu verstehen, der Ihr Unternehmen über die Software­bereit­stellung hinaus vorantreibt. Wir helfen Ihnen, den Weg der Transformation als einen fortlaufenden Prozess zu verstehen, der dazu führt, dass Ihr Unternehmen von seinem jetzigen Standort dorthin führt, wo es in der Zukunft sein muss.

Unsere nachgewiesene Erfolgsbilanz hat es uns ermöglicht, unseren Kund:innen dabei zu helfen, sich mit Veränderungen vertraut zu machen. Ganz gleich, ob Sie eine erste cloudbasierte Bereitstellung in Betracht ziehen, die Benut­zer­akzeptanz erhöhen oder Ihre Systeme ver­bessern möchten, um einen größeren Nutzen aus Ihrer Investition zu ziehen, wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um diese Heraus­forderungen zu lösen.

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Drei Personen, die auf einen Desktopcomputer schauen
Basierend auf Anwendungen von Workday
Workday-Anwendungen und App-Entwicklung

Cognizant hilft Unternehmen, mehr aus Workday herauszuholen, indem es leistungsstarke, Workday-native Anwendungen und Unterstützung bei der App-Entwicklung bietet.

  • Cognizant kann mit Workday Extend benutzerdefinierte Anwendungen entwickeln und Unternehmen dabei helfen, die Lücken in ihrem Technologie-Stack zu schließen.
  • Als „Built on Workday“-Partner bietet Cognizant eine Vielzahl von Anwendungen auf dem Workday Marketplace an und entwickelt regelmäßig neue, innovative Lösungen.
  • Cognizant arbeitet mit Unternehmen zusammen, die Hilfe bei der Bereitstellung ihrer eigenen Apps auf dem Workday Marketplace benötigen.
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Cognizant zeichnet sich als weltweit am längsten bestehender Praxispartner von Workday aus

Größter Workday-Supportanbieter für die Postproduktion

Seitwärtspfeil-Symbol

Weltweit drittgrößter Workday-Praxispartner

Aufwärtspfeil-Symbol

100 %iger Bereitstellungserfolg

Symbol für die richtige Markierung

98 % Kundenzufriedenheit

Community-Symbol
Die Information Services Group (ISG) ernennt Cognizant zum Workday Ecosystem Leader

Cognizant wurde in der ISG Provider Lens™ Workday Ecosystem-Studie 2023 sowohl in Europa als auch in den USA als führend identifiziert. Dies ist das zweite Jahr in Folge, dass Cognizant die Anerkennung in beiden Regionen erhält und damit seine Exzellenz in allen Facetten des Workday-Ökosystems unterstreicht.

Lesen Sie den europäischen Bericht
Logo des ISG-Anbieterobjektivs

Workday getriebene HR- und Finanztransformation in allen Branchen

Die Implementierungen von Workday können variieren und erfordern je nach Branche besondere Überlegungen und Best Practices. Cognizant fungiert als Erweiterung Ihres Teams, um die Herausforderungen Ihres Unternehmens zu lösen, damit Sie Ihre Ziele entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen erreichen.

Finanzdienstleistungen und Versicherungen
Finanzdienstleistungen und Versicherungen

Erfüllen Sie neue Marktanforderungen mit einer vertrauenswürdige Partnerin und verbessern Sie die Agilität Ihres Unternehmens durch den Einsatz der neuesten ERP-, Analyse-, Prognose- und Auto­matisierungslösungen.

Ein niedriger Blickwinkel auf riesige Gebäude
Regierung
Regierung

Steigern Sie die Effizienz, erhöhen Sie die An­passungs­fähigkeit, senken Sie die Kosten und finden Sie neue Wege, um Ihren Wählern bessere Erlebnisse zu bieten. Wählen Sie eine:n erfahrene:n Partner:in und ein Expert:innenteam, das über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Regierung verfügt.

Eine Vorderansicht einer Regierungsinfrastruktur
Gesundheits­wesen
Gesundheits­wesen

Passen Sie sich mit dem Fachwissen und der Anleitung, die Sie benötigen, um Geschäftsmodelle zu ändern, Beschaffungsquellen zu beschaffen und Lieferketten zu optimieren, an Veränderungen an. Wir können Ihnen auch dabei helfen, Talente zu entwickeln und zu halten, um Ihre Mission einer erstklassigen Pflege aufrechtzuerhalten.

Zwei Ärzte diskutieren mit einem elektronischen Tablet in der Hand über einen Bericht
Höhere Bildung
Höhere Bildung

Machen Sie Ihre Einrichtung in den Bereichen Personalwesen, Finanzen und Student:innen­manage­ment zukunftsfähig. Wählen Sie eine:n vertrauenswürdige:n Berater:in, die / der Ihren Führungskräften die Tools an die Hand geben kann, die sie benötigen, um schnelle, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

Zwei Studenten unterhalten sich unterwegs mit ihren Taschen und Büchern in der Hand
Gemeinnützigkeit
Gemeinnützigkeit

Als Berater:in für Dutzende NPOs können wir Ihrer Organisation dabei helfen, ihre Abläufe zu ratio­nalisieren, damit Sie sich auf die Unter­stützung von Initiativen konzentrieren können, die Ihnen bei der Verwirklichung Ihrer Mission helfen.

Ein Team von Freiwilligen hört einer Person zu, während sie ihre Idee erklärt
Professionelle und geschäftliche Dienstleistungen
Professionelle und geschäftliche Dienstleistungen

Erhalten Sie die Anleitung, die Sie benötigen, um Top-Talente zu halten, die Agilität Ihrer Orga­nisation zu verbessern und die Projekt­rentabilität zu verwalten. Wir können Ihnen beim Revenue Cycle Manage­ment und der erfolg­reichen Planung helfen.

Eine Frau und ein Mann führen ein Fachgespräch
Einzelhandel
Einzelhandel

Machen Sie Ihr Einzelhandelsgeschäft agiler, indem Sie die Kundenzufriedenheit, das Mit­arbeiter:innen­engagement und die orga­nisatorische Effizienz – und letztendlich Ihr End­ergebnis – mithilfe der Workday-Praxis von Cognizant verbessern.

Ein Mann packt einen Briefkasten zu, während die Frau die Einzelheiten erklärt
Fertigung
Fertigung

Optimieren Sie Kern­geschäfts­prozesse, damit Ihr Unternehmen schneller, intelligenter und flexibler agieren kann.

Führungskräfte auf dem Boden einer Art Produktionsanlage
Gastfreundschaft
Gastfreundschaft

Kombinieren Sie HR, Finanzen, Analysen und mehr. Optimieren Sie Geschäftsprozesse und mühsame Arbeit, damit sich Teams auf die Kund:innen konzentrieren und unglaubliche Erlebnisse schaffen können.

Die Lobby eines Hotels, vorzugsweise mit einem Hotelangestellten, der mit einem Kunden spricht.

Aktuelle Veröffent­lichungen

  • /content/cognizant-dot-com/ch/de/insights/workday
  • cognizant:topics/workday

Nehmen Sie an der Workday-Praxis von Cognizant teil

Werden Sie Teil unseres preis­gekrönten Teams und helfen Sie Organisationen ihre, Personal- und Student:innen­management­programme mit Workday zu transfor­mieren.

Mehr erfahren

Unsere Partner

Workday

Workday bringt die HR- und Finanzabteilungen zusammen, schafft eine Single Source of Truth für die Daten Ihres Unternehmens und macht Sie für die Zukunft bereit.

Workday-Logo

AppLearn

Die digitale Einführungsplattform AppLearn verbessert die Geschäftsergebnisse, steigert die Produktivität der Belegschaft und reduziert SaaS-Supportfälle.

AppLearn-Logo

Tricentis

Tricentis bietet automatisierte, KI-gestützte Datentests für Unternehmenslösungen, die es Unternehmen ermöglichen, Datensilos aufzulösen und mit Zuversicht zu modernisieren.

Tricentis-Logo

Zertifikate

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO 27001

Die Workday-Praxis von Cognizant verfügt über eine Drittpartei-Akkreditierung der Internal Standards Organization. 

ISO 27001-Zertifizierungsabzeichen

ZERTIFIZIERUNGEN

SOC II Typ 2

Die Workday-Praxis von Cognizant ist SOC II Typ 2-konform.

SOC II Typ 2-Zertifizierungsabzeichen

Lassen Sie uns anfangen

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Cognizant Sie auf Ihrem Weg zur HR- und Finanztransformation unterstützen kann.

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