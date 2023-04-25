Technologie
Leitfaden für CEOs zur generativen KI: Das Potenzial von Daten maximieren
Hören Sie sich an, wie Führungskräfte von Cognizant, Salesforce und Qlik darüber diskutieren, wie Top-Führungskräfte mit generativer KI einen strategischen Mehrwert erzielen können. Veranstalter: The Information.
Vierteljährliche Führungsforen
Treffen Sie Ihre Kolleg:innen in unseren virtuellen Sitzungen für Führungskräfte aus den Bereichen Kommunikation, Medien und Technologie.
Unsere Zielsegmente
Überdenken Sie Ihr Geschäft
Wir unterstützen Hi-Tech-Unternehmen dabei, Ihre Geschäftsmodelle umzustellen und Transformationsprozesse im gesamten Produktlebenszyklus zu planen und zu implementieren. Arbeiten Sie mit uns zusammen, um der Nachfragekurve einen Schritt voraus zu sein, agiler zu werden und die betriebliche Effizienz für ein profitableres Wachstum zu steigern.
Beschleunigen Sie die digitale Skalierung
Das Rennen um die nächste Milliarde Nutzer:innen, die gewinnbringende Vermarktung von Inhalten und das aggressive Wachstum in neuen Kanälen hat die Branche auf den Kopf gestellt. Unsere Teams arbeiten mit Unternehmen zusammen, um eine umfassende Digitalisierung zu beschleunigen, effizienter zu arbeiten und Wachstum voranzutreiben.
Schnell auf den Markt
In der Abo-Wirtschaft hat die Anpassung an die Bedürfnisse der Kund:innen oberste Priorität. Bei unserer Zusammenarbeit mit Softwarekunden konzentrieren wir uns weiterhin auf eine schnelle Markteinführung. Dies erreichen wir durch die Einführung neuer Umsatzmodelle, schneller Produktentwicklung und kürzeren Veröffentlichungszyklen.
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