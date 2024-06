Unsere Grundsätze für eine verantwortungsvolle KI

Unsere KI-Prinzipien zielen darauf ab, Vertrauen und Respekt für Menschen und die Umwelt während des gesamten KI-Lebenszyklus zu fördern – von der Anschaffung, Gestaltung und Entwicklung bis hin zur Nutzung, Überwachung und Außerbetrieb­nahme von KI-Systemen. Diese Grundsätze wurden sorgfältig ausgearbeitet, um die in unserem Ethikkodex fest­gelegten Standards einzuhalten und auf den in den einschlägigen Gesetzen, Best Practices und Rahmen­bedingungen wie dem EU AI Act, NIST und ISO festgelegten Richtlinien aufzubauen.