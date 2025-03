Neue Ideen, neue Märkte

In der „Erfahren“-Phase gewinnen Verbraucher:innen ihren ersten Eindruck von einer Marke. Allerdings birgt sie für Verbraucher:innen auch ein großes Potenzial für Frustration, da die traditionellen Suchmechanismen überwältigend viele Optionen bieten. Daher ist KI in der „Erfahren“-Phase stark verbesserungswürdig. Anstelle einer Liste mit Ideen für Suchergebnisse kann KI für die Entdeckung eine kurze Liste mit Optionen zusammenstellen. In Kombination mit dem hohen Komfortniveau von Verbraucher:innen stellt die „Erfahren“-Phase eine hervorragende Gelegenheit für Unternehmen dar, um Aufmerksamkeit zu erlangen und Entscheidungen zu beeinflussen. Das beginnt damit, zu verstehen, was Verbraucher:innen an der Nutzung von KI in dieser Phase und an den KI-Tools schätzen, mit denen sie sich am wohlsten fühlen.