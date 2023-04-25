Versorgungswesen
TIEFGREIFENDE EXPERTISE
Die Bereiche der Versorgungsbranche, die wir bedienen
Strom
Die Services für Stromversorger von Cognizant nutzen digitale Technologie, um die Effizienz zu verbessern, die Kosten zu senken und die Zufriedenheit der Kund:innen zu steigern.
Gas
Wir helfen Gasunternehmen, neues Wachstum zu generieren, indem wir die Kundenerfahrung und die Zuverlässigkeit verbessern und die Vermögenswerte optimieren.
Entdecken Sie, wie moderne Geschäftsprozessdienste das Wachstum von Kunden aus dem Versorgungssektor beschleunigen können.
ERGEBNISORIENTIERT
Unser ganzheitlicher Ansatz wandelt Unternehmen um.
Wir beginnen mit der Ermittlung von Kundenkontaktpunkten, Kontaktkanälen und Transaktionen mit Verbesserungspotenzial. Dann implementieren wir Lösungen, für eine erfolgreiche digitale Transformation.
BUSINESS INTELLIGENCE
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Machen Sie den ersten Schritt
Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.
Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.