Kommunikation
GREIFBARE ERGEBNISSE
„Cognizant Contino empfahl kontinuierlich kleine Änderungen, die das Team „gestern“ vornehmen könnte. Sie folgten unserem Vorschlag, die wöchentlichen Demos von Bell Media von den Teammitgliedern leiten zu lassen, was ein großer Erfolg war. Ich konnte spüren, dass die Idee und das Verständnis dafür, wie die neuen Praktiken angewendet werden sollten, Zustimmung fand.“
- Eloi Minka, Direktor, Content Ingest & Delivery, Bell Media
„Cognizant Contino hat sich mit Mitgliedern unseres technischen Teams zusammengetan, um spezifische Probleme in unserer Umgebung anzugehen und gemeinsam Lösungen zu finden. Sie konzentrierten sich vom ersten Tag an auf unsere Bedürfnisse und nicht auf eine einheitliche Beratung. Cognizant Contino war in der Lage, in sehr kurzer Zeit bedeutende Fortschritte zu erzielen.“
- Sunny Choe, Direktor für Digital & PMO-Produktlieferung, Bell Media
Unsere Zielsegmente
Digitale Innovation als Wachstumsmotor
Cognizant arbeitet mit Top-Anbietern zusammen, damit Kabel- und Satellitenunternehmen ihre digitale Innovationen beschleunigen und wachsen. Mit unserem Branchenwissen und unseren präzisen Einblicken können wir nahtlose, personalisierte Erlebnisse in allen Kanälen schaffen, die Vorlieben wecken und das Wachstum fördern. Unsere umfassenden Fähigkeiten im direkten Service für Konsumenten sorgen für mehr Effizienz und optimieren das Umsatzpotenzial.
Umstellung zur Erfüllung der Nachfrage
Der Druck, die Nachfrage nach Netzwerkdiensten zu erfüllen, war noch nie so hoch wie heute. Intelligente, softwaregesteuerte Netzwerke sind der Schlüssel zum kostengünstigeren Betrieb. Außerdem unterstützen sie gleichzeitig neue Umsatzmodelle für mehr Wachstum. Wir helfen Netzbetreibern durch Managementberatung, digitale Integration und personalisierte Geschäftsservices bei der Umstellung auf ein Multi-Service-Angebot.
Überzeugende Erlebnisse schaffen
Die Verbraucher:innen erwarten, immer Zugang zu Hochgeschwindigkeitsverbindungen zu haben. Mit der Einführung von 5G wird die Verbreitung von Breitband überall vorangetrieben und die Nachfrage nach neuen Diensten geschaffen - für zu Hause und unterwegs. Unsere Teams arbeiten mit Mobilfunkanbietern zusammen, um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen und planen digitale Technologien, Netzwerke und Tests und erstellen eine unkomplizierte Abrechnung und Auftragsabwicklung.
KOMMUNIKATIONSMANAGEMENT
Unsere Ansprechpartner:innen
Bereit für mehr Geschäftswert?
Unser Team zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Netzwerk optimieren und monetarisieren können.
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