Kommunikation

„Cognizant Contino hat sich mit Mitgliedern unseres technischen Teams zusammengetan, um spezifische Probleme in unserer Umgebung anzugehen und gemeinsam Lösungen zu finden. Sie konzentrierten sich vom ersten Tag an auf unsere Bedürfnisse und nicht auf eine einheitliche Beratung. Cognizant Contino war in der Lage, in sehr kurzer Zeit bedeutende Fortschritte zu erzielen.“

- Sunny Choe, Direktor für Digital & PMO-Produktlieferung, Bell Media