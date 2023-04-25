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Kommunikation
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ISG ernennt Cognizant zu einem führenden Unternehmen in der Telekommunikation

Erfahren Sie, warum ISG unsere Führungsrolle bei Managed IT-Services und IT-Services der nächsten Generation für die Telekommunikationsbranche anerkannt hat.

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ISG ernennt Cognizant zu einem führenden Unternehmen in der Telekommunikation – Coverbild
Anerkennung durch ISG als führendes Unternehmen im Bereich M&E-Strategie und -Enablement

Erfahren Sie, warum ISG unsere Führungsrolle bei Strategie- und Enablement-Services für Unternehmen in den Bereichen Medien und Unterhaltung anerkannt hat.

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ISG Provider Lens Media and Entertainment – Coverbild
Führende Unternehmen in den Bereichen KI, Software und Engineering verlassen sich auf uns, um Innovationen und die Marktreife zu beschleunigen.
Beteiligen Sie sich an der Konversation mit Cognizant CMT

Besuchen Sie unsere LinkedIn-Seite „Cognizant Communications, Media and Technology“, um Nachrichten darüber zu erhalten, wie wir unseren Kunden helfen, die Zukunft zu gestalten. Wir laden Sie ein, an der Diskussion teilzunehmen, um Ideen auszutauschen, Einblicke zu gewinnen und mit unseren Führungskräften in Kontakt zu treten, die Transformation vorantreiben.

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Telekommunikationsturm
GREIFBARE ERGEBNISSE
Schnelles, personalisiertes CX senkt das Callcenter-Volumen

Auf Konversations-KI basierende Voicebots und Chatbots verhelfen einem Breitbandanbieter zu einer 44,6-prozentigen Selbstbedienungseindämmung – und sparen 800.000 US-Dollar an Betriebskosten.

Praxisbeispiel lesen
Riesige Anzahl geradliniger Feuerwerke

„Cognizant Contino empfahl kontinuierlich kleine Änderungen, die das Team „gestern“ vornehmen könnte. Sie folgten unserem Vorschlag, die wöchentlichen Demos von Bell Media von den Teammitgliedern leiten zu lassen, was ein großer Erfolg war. Ich konnte spüren, dass die Idee und das Verständnis dafür, wie die neuen Praktiken angewendet werden sollten, Zustimmung fand.“

- Eloi Minka, Direktor, Content Ingest & Delivery, Bell Media

„Cognizant Contino hat sich mit Mitgliedern unseres technischen Teams zusammengetan, um spezifische Probleme in unserer Umgebung anzugehen und gemeinsam Lösungen zu finden. Sie konzentrierten sich vom ersten Tag an auf unsere Bedürfnisse und nicht auf eine einheitliche Beratung. Cognizant Contino war in der Lage, in sehr kurzer Zeit bedeutende Fortschritte zu erzielen.“

- Sunny Choe, Direktor für Digital & PMO-Produktlieferung, Bell Media

Unsere Zielsegmente

Digitale Innovation als Wachs­tums­mo­tor

Cognizant arbeitet mit Top-Anbietern zusammen, damit Kabel- und Satellitenunternehmen ihre digitale Innovationen beschleunigen und wachsen. Mit unserem Branchenwissen und unseren präzisen Einblicken können wir nahtlose, personalisierte Erlebnisse in allen Kanälen schaffen, die Vorlieben wecken und das Wachstum fördern. Unsere umfassenden Fähigkeiten im direkten Service für Konsumenten sorgen für mehr Effizienz und optimieren das Umsatzpotenzial.

Umstellung zur Erfüllung der Nachfrage

Der Druck, die Nachfrage nach Netzwerkdiensten zu erfüllen, war noch nie so hoch wie heute. Intelligente, softwaregesteuerte Netzwerke sind der Schlüssel zum kostengünstigeren Betrieb. Außerdem unterstützen sie gleichzeitig neue Umsatzmodelle für mehr Wachstum. Wir helfen Netzbetreibern durch Managementberatung, digitale Integration und personalisierte Geschäftsservices bei der Umstellung auf ein Multi-Service-Angebot.

Überzeugende Erlebnisse schaffen

Die Verbraucher:innen erwarten, immer Zugang zu Hochgeschwindigkeitsverbindungen zu haben. Mit der Einführung von 5G wird die Verbreitung von Breitband überall vorangetrieben und die Nachfrage nach neuen Diensten geschaffen - für zu Hause und unterwegs. Unsere Teams arbeiten mit Mobilfunkanbietern zusammen, um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen und planen digitale Technologien, Netzwerke und Tests und erstellen eine unkomplizierte Abrechnung und Auftragsabwicklung.

Unser Angebot

Agentenbasierte KI transformiert und automatisiert Außendienstabläufe

Steigern Sie die Produktivität und Reaktionsfähigkeit mit agentenbasierter KI für intelligente, automatisierte Außendienstabläufe.

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Ein Nachrichtentechniker, der neben einem Telekommunikationsturm steht und in ein digitales Gerät schaut
Kommen Sie schneller auf den Markt mit RDK-Lösungen

Erfahren Sie, wie die Open-Source-Software von RDK Ihre Video-, Breitband- und IoT-Dienste verbessern kann. Sehen Sie sich unser Serviceportfolio an.

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Ein Paar, das im Wohnzimmer fernsieht
Schnelle Verbindung zu profitablen Unternehmens­kunden

Nutzen Sie mit Cognizant Telco Assurance 360 schnell den Kund:innen­stamm von ServiceNow. Unsere Cloud-nativen Lösungen ermöglichen CSPs eine reibungslose Integration in die virtualisierte Cloud-Umgebung von ServiceNow.

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profitable Unternehmens­kunden
VORDENKER:INNENROLLE

Aktuelle Veröffentlichungen

Was unterscheidet Gewinner und Verlierer in Sachen Glasfaser-Breitband? Datengranularität und organisatorischer Wandel

Datengranularität und neue Arbeitsabläufe helfen Netzwerkplanern dabei, die Reichweite von Glasfaser-Breitband exponentiell zu erweitern.

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Leuchtende Glasfaserleitungen schwingen sich durch eine futuristische, verschwommene Stadtlandschaft.
Mit einer einheitlichen Plattform die Telekommunikations- branche in den USA revolutionieren?

Eine Plattform, die auf dem Vorbild von Skywise aus der Flugbranche basiert, kann die Wettbewerbsfähigkeit, nationale Sicherheit und Verbraucherzufriedenheit steigern.

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Lichtstrahlen in verschiedenen Farben strömen durch den Serverraum
Für Telekommunikations­unternehmen gibt es keinen Grund, bei der Virtualisierung des Kernnetzes zu zögern

Die Kosten für Virtualisierung steigen. Doch Multi-Anbieter-Strategien und AIOps-Fortschritte machen die Kernnetztransformation für Telekommunikationsanbieter flexibler – und zukunftssicherer – als je zuvor.

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Ein abstraktes Bild eines digitalen Bildschirms und blauer Wellen
Langsam ist schnell: Um die Automatisierung der Telekommunikation zu beschleunigen, beginnen Sie mit der Prozessvereinfachung

Für führende Unternehmen in der Telekommunikations- und Breitbandbranche beginnt der schnellste Weg zur Automatisierung mit der Vereinfachung der Arbeitsweisen – und nicht mit der Aufrüstung der Technologie.

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Gestalten Sie CX neu, mit dem Ziel, in fünf Jahren keine Support-Anrufe mehr zu haben

Hören Sie auf, Risse mit besseren Callcentern zu flicken, und fangen Sie an, die Gründe zu eliminieren, warum Kunden überhaupt anrufen.

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Eine Frau mit ihrem Kopfhörergerät, die auf ihren Monitor blickt.
Digitale Zwillinge in der Telekommunikation: Eine 6-Punkte-Erfolgsstrategie

Digitale Zwillinge bilden die vernetzte, vertrauenswürdige Datengrundlage für Unternehmen, die Telekommunikationsunternehmen benötigen – und die ihre KI-Einführung beschleunigt.

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Stadtbild vor blauem Abendhimmel
Wie KI Telekommunikations­unternehmen dabei helfen kann, den KMU-Umsatz zu maximieren

KI wird Telekommunikationsunternehmen mit der Intelligenz und Präzision ausstatten, die sie benötigen, um ihren Marktanteil in diesem wichtigen, aber verstreuten Markt zu erhöhen.

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Telekommunikationstechniker:in beim Anbringen einer Antenne an einem Turm
Der KI-Concierge ist da: Ein besseres Kundenerlebnis in der Telekommunikation mit einer menschlichen Note

In Kombination mit menschenzentriertem Design hat agentische KI das Potenzial, als Concierge für Telekommunikationskunden zu fungieren und jede Interaktion persönlicher und geführter zu gestalten.

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Ein junges Mädchen, das bäuchlings auf einem Bett liegt und auf ihr Handy schaut
Jenseits des Hypes: Wie Telekommunikations­unternehmen mit agentenbasierter KI gewinnen können

Telekommunikationsunternehmen sind perfekt positioniert, um die Vorteile der agentenbasierten KI zu nutzen.

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Digita-Streifen in Blau auf einem dunkelblauen Hintergrund
Telekommunikation: Wo agentengestützte KI große Veränderungen vorantreibt

Agents sollen einige der schwierigsten Herausforderungen im Außendienst lösen.

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Ein Autobahn von oben mit schnell fahrendem Verkehr.
Warum Edge-KI neue Maßstäbe setzt

Telekommunikationsanbieter und ODMs sehen in Edge-KI große Chancen – und Herausforderungen. Bei der Implementierung sind vier Aspekte zu berücksichtigen.

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Abstraktes Design mit leuchtenden Würfeln vor einem Hintergrund
CX für das Zeitalter des Antippens und Wischens: Wie Telekommunikations­unternehmen mithalten können

Durch die Kombination von generativer und agentengestützter KI können Telekommunikationsunternehmen ihren Kunden mehr Komfort und Personalisierung bieten.

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Wo zeigt KI die größte Wirkung in der Telekommunikations­branche?

Wir haben sechs Bereiche für KI-Interventionen identifiziert, die das größte Potenzial für sicherere, effizientere und leistungsfähigere Telekommunikationsnetze bieten.

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Digitales Netzwerk, dargestellt durch Lichter
CSP-Außendiensteinsätze erhalten einen neuen Anstrich mit generativer KI

Wie die Cloud zuvor verändert NaaS die Art und Weise, wie Unternehmen Netzwerkdienste erwerben, und schafft so einen Mehrwert für Unternehmen und CSPs gleichermaßen.

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Blaue und goldene Farblinien, die ein Netzwerk bilden
KOMMUNIKATIONSMANAGEMENT

Unsere Ansprechpartner:innen

Anurag Sinha

Senior Vice President and Communications, Media and Technology Business Unit Leader

Vijay Anand

Senior Vice President, Communications, Cybersecurity and NEP

Vijay Anand - Cognizant
Anand Srinivasan

Senior Vice President, Communications, Platform and SaaS

Anand Srinivasan - Cognizant

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Unser Team zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Netzwerk optimieren und monetarisieren können.

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