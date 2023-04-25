Mit KI modernisieren
Der wahre Nutzen von KI hängt von den Daten ab, die den Kontext bestimmen. So benötigt KI Anwendungen, die die richtigen Informationen in der richtigen Struktur und zum richtigen Zeitpunkt erfassen. Um neue KI-native Lösungen – von generativen Copiloten bis hin zu autonomen Entscheidungsagenten – nutzen zu können, müssen Unternehmen den umfangreichen Kontext erschließen, der aktuell in ihren isolierten Legacy-Anwendungen eingeschlossen ist.
Entdecken Sie unsere Lösungen
Unsere Expert:innen verbinden branchen- und prozessspezifisches Fachwissen mit fundiertem technischen Know-how und modernsten KI-Fähigkeiten, um Ihnen dabei zu helfen, die Transformation voranzutreiben und das Potenzial von Kontextinformationen in Ihrem gesamten Unternehmen voll auszuschöpfen – damit Ihr Unternehmen intelligenter arbeiten, schneller vorankommen und eine Führungsrolle übernehmen kann.
Unsere Erfolge
Das modernisieren, was dem Wert von KI im Wege steht
Wenn Ihre Daten und Prozesssignale in veralteten Anwendungen gespeichert sind, kann die KI nicht daraus lernen, und die Ergebnisse bleiben oberflächlich. Unsere Expert:innen helfen Ihnen dabei, schnell Kontexte zu erschließen, intelligente Modernisierungen durchzuführen und messbare Ergebnisse zu beschleunigen.
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