Sach- und Haftpflichtversicherungen
Führende Sach- und Unfallversicherungsträger setzen für Mehrwert auf kontinuierliche digitale Innovation.
VERSICHERUNGSÖKOSYSTEM
Gezielte Lösungen
Leistungen für Versichernde
Cognizant bietet unzählige Services, mit denen Sie die Bearbeitung von Schadensfällen digitalisieren, den Zeichnungsprozess neu definieren und optimieren sowie neue, digital ausgerichtete Geschäftsmodelle in Betracht ziehen können.
Optimieren Sie Forderungen für eine digitale Zukunft
Wer braucht es?
Organisationen, die vor diesen Herausforderungen stehen:
- Digitalisierung der Schadensbearbeitung für künftiges Wachstum
- Suboptimale Verwendung von Schadensdaten zur Bestimmung der Schadenergebnisse
- Papierbasierte Antragsformulare und -dokumente
- Manuelle Prozesse, einschließlich Segmentierung und Zuordnung der Gutachter
- Komplexe, teilweise automatisierte Workflows
- Unzureichende Betrugserkennung
Wie wir helfen
- Unternehmensberatung – Definieren der Zukunft der Schadensbearbeitung durch Szenariomodellierung, Neugestaltung digitaler Prozesse und Identifizieren wichtiger Transformationen (Technologie, Fähigkeiten und Partnerschaften), um das Betriebsmodell der Schadensorganisation zukunftssicher zu machen
- Daten- und Analyseberatung – Definieren einer Roadmap zur Wertschöpfung aus Schadensdaten und Empfehlungen von stark betroffenen Bereichen, um fortschrittliche Analysen, KI und maschinelles Lernen zu nutzen
- Prozessberatung – Neugestaltung von Schadensprozessen, RPA-Bewertungen, Prozessberatung für die Workflow-basierte Implementierung und Schadenssystemplanung
- Technologieberatung – automatisierte Schadensbearbeitung, Bewertung der Versicherungsplattform und Anwendungsrationalisierung von Schadensportfolios
Ihr Vorteil
- Beeinflussung der Schadensergebnisse und Senkung der Schadenskosten
- Reduzierte Zykluszeit durch optimierte und intelligente Prozesse
- Reduzierung der pro Fall anfallenden Arbeitszeit für alle für die Schadensbearbeitung zuständigen Teams in verschiedenen Geschäftssparten
- Mehr automatische Beurteilung bei einfachen Schadensfällen
- Konfigurierbare, regelbasierte Aufnahme und Verarbeitung
- Verbesserung der Erfahrung der Kund:innen im Schadensfall und des Net Promoter Score (NPS)
Stellen Sie sich das finanzielle Risikomanagement neu vor
Wer braucht es?
Organisationen, die vor diesen Herausforderungen stehen:
- Manuelle Bearbeitung komplexer Einreichungsformulare und Daten
- Verbesserung der direkten Verarbeitung von Standardrisiken
- Aufgabenverwaltung und Weiterleitung der Einreichung an Underwriter
- Verbesserung der Quote der Angebotsannahme
- Umgang mit neuen Datenquellen und neu auftretenden Risikoinformationen in der Risikoanalyse
Wie wir helfen
- Unternehmensberatung – Definition der Zukunft von Underwriting-Software durch Szenariomodellierung und Ermittlung der wichtigsten Veränderungen bei den Underwriter-Rollen, Kompetenzen, Entscheidungsinstrumenten und Fähigkeiten, die für eine digitale Transformation von Versicherungen erforderlich sind
- Prozessberatung – Neugestaltung, RPA- und IPA-Bewertungen, die auf bestimmte Teile der Wertschöpfungskette des Underwritings abzielen, und Workflow-basierte Neuausrichtung von Prozessen
- Daten und Analysen – Ermittlung, in welchen Bereichen mit fortschrittlichen Analysen, KI und Machine Learning die Entscheidungsfindung einen Unterschied in der Wertschöpfungskette der Policierungs-Software bewirken kann
- Technologieberatung – Modernisierung und Bewertung der Versicherungsplattform sowie Anwendungsrationalisierung des Zeichnungsportfolios
Ihr Vorteil
- Mehr Zeit für Underwriter, sich auf Lösungen für den gesamten Account und das Portfoliomanagement zu konzentrieren
- Mehr direkte Verarbeitung im Umgang mit Standardrisiken
- Schnelle Reaktion auf anspruchsvolle Anfragen von Agent:innen/Vermittelnden
- Verbesserte Effektivität der Underwriter durch eine bessere Risikoauswahl
- Verbesserung des Erlebnisses für Kund:innen, Agent:innen und Vermittler:innen
Stellen Sie sich neue Geschäftsmodelle mit digitaler Technologie vor
Wer braucht es?
Träger, die Folgendes suchen:
- Beschleunigung der Geschäftsergebnisse durch schnelle Innovation
- Überbrückung der Zeitspanne zwischen einer großartigen Idee und ihrer Umsetzung
- Mit neuen Technologien durch die Zukunft navigieren
Wie wir helfen
Als Innovationsbereich der Versicherungspraxis von Cognizant unterstützen wir Versicherungsgesellschaften bei der schnellen Innovation über einen dreigliedrigen Ansatz:
1. Vorstellung: Identifizieren der neuen Geschäftsmöglichkeiten basierend auf möglichen Zukunftsszenarien, neuen Technologien und disruptiven Geschäftsmodellen. Die Ideenfindung und das Aufspüren von Chancen dauern in der Regel zwei bis vier Wochen. Dabei werden folgende Tools eingesetzt:
- Zukünftige Zustandsszenarien – Ermutigt Führungskräfte wie Sie, eine Liste absichtlich extremer Zukunftsszenarien abzufragen und so zu einer Liste gemeinsamer Geschäftsprioritäten zu gelangen.
- Insurance Navigator – hilft bei der Identifizierung von Innovationsmöglichkeiten an der Schnittstelle von exponentiellen Disruptionen in Technologie und Geschäftsmodell. Zeigt, wie sich die globale Versicherungsbranche verändert, und hilft bei der Identifizierung von Innovationsmöglichkeiten.
2. Experiment: Greifen Sie auf unser Repository mit Storyboards und Vorlagen zu, um Konzepte zu beschleunigen Folgen Sie einem strukturierten Prototyping-Prozess mit agiler Produktentwicklung und arbeiten Sie mit unseren Full-Stack-Ingenieuren und Technologiespezialisten zusammen, um Lösungen zu entwickeln. Diese Phase des Prototypenbaus dauert sechs bis acht Wochen.
3. Expansion: Nutzen Sie eine sofort einsatzbereite IT-Umgebung, die auf skalierbaren Ressourcen und Partnerschaften sowie der Integration in die Anwendungsumgebung basiert. Messen Sie die Kundenakzeptanzrate und den ROI vom Pilotprojekt bis zur Produktion.
Funktionen der Unternehmenstransformation
Von der Digitalisierung der Kund:innenerfahrung über die Verbesserung der Kanaleffizienz bis hin zu optimierten Implementierungen von Guidewire und Duck Creek bietet Cognizant verschiedene Möglichkeiten, um Ihre Front- und Backoffices zu transformieren.
Steigern Sie die Agilität und verbessern Sie die Betriebskennzahlen
Als Global Premier Partner für das Guidewire PartnerConnect™-Programm hat Cognizant einige der komplexesten Umsetzungs- und digitalen Transformationsprogramme für Sach- und Unfallversicherungs-Träger entschlüsselt und durchgeführt. Unsere SAFe-basierte Bereitstellungsmethode, die durch Cognizant Guilds, Communities und Pods gestützt wird, hilft Versicherern, schnellere Renditen aus ihrer Guidewire-Investition zu erzielen.
Digitales Wachstum vorantreiben
Als Platinum Delivery Partner im Global Alliance-Programm von Duck Creek bietet Cognizant Duck Creek-Kunden Zugang zu geschulten und zertifizierten Experten. Das garantiert umfassende Produktkenntnis und die konsistente Bereitstellung der On-Demand-Lösungen (SaaS) von Duck Creek sowie lokale Implementierungen der Duck Creek-Suite aus Software für Sach- und Unfallversicherungen. Durch die Zusammenarbeit von Duck Creek und Cognizant können Versicherer jeder Größe von einer breiten Palette an Digitalimplementierungsservices profitieren, die die Leistung der Software-Suite von Duck Creek steigern.
Bringen Sie Ihr CX auf den neuesten Stand
Wer braucht es?
Organisationen, die vor diesen Herausforderungen stehen:
- Suboptimaler ROI aus digitalen Verkaufsgütern (Mobil-, Web- und Aggregator-Versicherungsplattform)
- Schlechtes Selbstbedienungsvolumen und hohe Wartungskosten
- Begrenzte, unvollständige Online-Funktionen
- Unfähigkeit, einen bestehenden digitalen Vertrieb als Unterscheidungsmerkmal im Wettbewerb zu nutzen
- Unfähigkeit, Kunden der Millennial-Generation anzuziehen
Wie wir helfen
- Fokus auf Schlüsselaspekte wie digitale Strategie und Innovation, digitales Marketing, digitales Betriebsmodell, Aktivierung und Integration digitaler Technologien, digitale Inhalte, interaktive und branchenorientierte digitale Lösungen
- Detaillierte Bewertung der funktionalen und architektonischen Komponenten der digitalen Ressourcen
- Ausarbeitung einer zukünftigen Roadmap für alle Beteiligten
Ihr Vorteil
- Ausrichtung Ihrer Strategie für den digitalen Vertrieb und Service an Ihren Geschäftszielen
- Mehr Wachstum und verbesserte Effektivität für Kund:innen, Vertriebspartner und Mitarbeitende
- Bis zu doppelt so hohe Produktivität Ihrer Agenten durch erweiterte Webfunktionen
- Einsparung von bis zu 50.000 USD pro 10.000 Kundendienstanfragen
- Verbesserte Produktivität und Berücksichtigung geschäftlicher Veränderungen
Folgen Sie dem Kunden
Wer braucht es?
Organisationen, die vor diesen Herausforderungen stehen:
- Niedriger Promotorenüberhang (Net Promoter Score, NPS) oder Kund:innenenzufriedenheits-Score
- Misserfolge im Neugeschäft und bei Erneuerungen
- Umständliche, unzusammenhängende und lückenhafte Prozesse führen zu Fehlern
- Hohe Kund:innenfluktuation
- Beschädigter Markenwert
Wie wir helfen
- Entwurf eines Modells zur Bindung von Kund:innen, das analytisch ist, Sozialwissenschaften nutzt und die Erfahrung von Kund:innen und Partnern verbessert
- Identifizieren und Erstellen von Personas für Zielbenutzer:innen
- Beseitigung von Engpässen in der Customer Journey und Festlegung von Wegbeschreibungen für Kund:innen
- Definition des minimal lebensfähigen Produkts (MVP – Zielsegmente, Zielfunktionen) und der Werthypothesen
- Prüfung der für die Entwicklung des MVP erforderlichen Funktionen
- Nutzung und Optimierung von digitalen Kanälen
Ihr Vorteil
- Bessere Einblicke in das Online-Verhalten von Kund:innen
- Bis zu 60 % Kostenersparnis bei der digitalen Transformation
- Steigerung der Bindung der Kundschaft um bis zu 25 %
Höhere Kanaleffizienz
Wer braucht es?
Organisationen, die vor diesen Herausforderungen stehen:
- Schlecht ausgebildete/qualifizierte Kanal-Teilnehmer:innen
- Nicht übereinstimmende Kanäle und Zielkund:innensegmente
- Mangel an Verkaufstools und Informationen, um den Verkauf schnell abzuschließen
Wie wir helfen
- Lieferung einer vierteiligen Lösung: Vertriebsplanungsstrategie, Rekrutierungsstrategie für Agenturen, Onboarding und Lebenszyklusmanagement sowie Leistungsmanagement
- Stellen Sie den Kanal-Teilnehmenden die erforderlichen Leistungen, Motivation und Tools zur Verfügung
- KPI-gesteuertes Rahmenwerk, das fundierte Entscheidungen in Schlüsselbereichen wie Kanal-Mix/Wachstum, Segmentzuordnung, Standardisierung von Verkaufsprozessen und Aktivierung von Technologie und Tools unterstützt
Ihr Vorteil
- Bis zu 25 % Kostenersparnis bei vertriebsbezogenen Vorgängen
- Mehr Effizienz der Beratenden von bis zu 10 %, wodurch Kund:innenorientierung und umsatzgenerierende Aktivitäten gesteigert werden
- Einsparungen durch Reduzierung des Anrufvolumens und der Kosten für den Support der Filialen
PRÄSENTATION
Im Blickpunkt
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