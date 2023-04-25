Sach- und Haftpflichtversicherungen

Wer braucht es?

Träger, die Folgendes suchen:

Beschleunigung der Geschäftsergebnisse durch schnelle Innovation

Überbrückung der Zeitspanne zwischen einer großartigen Idee und ihrer Umsetzung

Mit neuen Technologien durch die Zukunft navigieren

Wie wir helfen

Als Innovationsbereich der Versicherungspraxis von Cognizant unterstützen wir Versicherungsgesellschaften bei der schnellen Innovation über einen dreigliedrigen Ansatz:

1. Vorstellung: Identifizieren der neuen Geschäftsmöglichkeiten basierend auf möglichen Zukunftsszenarien, neuen Technologien und disruptiven Geschäftsmodellen. Die Ideenfindung und das Aufspüren von Chancen dauern in der Regel zwei bis vier Wochen. Dabei werden folgende Tools eingesetzt:

Zukünftige Zustandsszenarien – Ermutigt Führungskräfte wie Sie, eine Liste absichtlich extremer Zukunftsszenarien abzufragen und so zu einer Liste gemeinsamer Geschäftsprioritäten zu gelangen.

Insurance Navigator – hilft bei der Identifizierung von Innovationsmöglichkeiten an der Schnittstelle von exponentiellen Disruptionen in Technologie und Geschäftsmodell. Zeigt, wie sich die globale Versicherungsbranche verändert, und hilft bei der Identifizierung von Innovationsmöglichkeiten.

2. Experiment: Greifen Sie auf unser Repository mit Storyboards und Vorlagen zu, um Konzepte zu beschleunigen Folgen Sie einem strukturierten Prototyping-Prozess mit agiler Produktentwicklung und arbeiten Sie mit unseren Full-Stack-Ingenieuren und Technologiespezialisten zusammen, um Lösungen zu entwickeln. Diese Phase des Prototypenbaus dauert sechs bis acht Wochen.

3. Expansion: Nutzen Sie eine sofort einsatzbereite IT-Umgebung, die auf skalierbaren Ressourcen und Partnerschaften sowie der Integration in die Anwendungsumgebung basiert. Messen Sie die Kundenakzeptanzrate und den ROI vom Pilotprojekt bis zur Produktion.