Mit KI-gestütztem Support das Wachstum im Einzelhandel fördern Stellen Sie sich eine Einzelhandelsumgebung vor, in der jeder Mitarbeiter mit Klarheit, Selbstvertrauen und Zielstrebigkeit in den Tag startet. Keine Verzögerungen. Kein Rätselraten. Sondern starke Teams, die bereit sind, etwas zu bewirken. Und beim Onboarding brauchen Sie statt Wochen jetzt nur noch Tage, um die neuen Mitarbeiter einzubinden und selbständig arbeiten zu lassen.

Diese Erfahrung wird mit Cognizant Store Associate Assist Realität – einem dedizierten KI-Agenten, der Echtzeit-Support für Vertriebsteams bietet. Durch die Rationalisierung von Arbeitsabläufen und die Beseitigung von Störungen können sich die Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren: die Bereitstellung einer außergewöhnlichen Kundenerfahrung. Da die Lösung in der Lage ist, zu lernen und sich an Nutzungsmuster anzupassen, entwickelt sie sich zu einem intelligenten und personalisierten Assistenten, der die Effizienz steigert und gleichzeitig intuitiv und benutzerfreundlich ist.

Sie möchten unsere Lösung in Aktion sehen? Hier sind drei leistungsstarke Möglichkeiten, wie Cognizant Store Associate Assist den Einzelhandel transformiert.