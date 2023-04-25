Physische KI
Der größte Teil des Unternehmenswerts entscheidet sich in der realen Welt – von Sensoren über Geräte bis hin zu Netzwerken, Fuhrparks, Geschäften, Labors und Außendienstleistungen. Cognizant hilft dabei, diese Umgebungen kontextbewusst und reaktionsfähig zu machen, indem wir Intelligenz am Edge einbetten, sodass Systeme Bedingungen erfassen, relevante Informationen interpretieren und in Echtzeit agieren können.
Dies ist die Grundlage der physischen KI – technischer Intelligenz, die unter realen Bedingungen arbeitet.
Wir bieten den gesamten Stack – Geräte und Embedded Engineering, Edge-to-Cloud-Plattformen, IoT/OT-Integration, Data Engineering + KI, Sicherheits- und Schutzkontrollen sowie Ausführung und Betrieb. Sie können also Signale in entschlossene Maßnahmen verwandeln.
Was sich ändert, wenn KI in die physische Welt eintritt
Entdecken Sie unsere Lösungen
Wo physische KI in unserem IoT- und Engineering-Portfolio auftaucht, helfen wir Unternehmen, von KI-Ambitionen zum operativen Erfolg im gesamten Lebenszyklus zu gelangen – von der Ideenfindung über das Design bis hin zur Entwicklung, Vernetzung, Ausführung und Skalierung.
Kundenbeispiele – Auswirkungen in der realen Welt
UNSERE PARTNER UND ÜBERNAHMEN
Vernetzt durch ein erstklassiges Technologieökosystem
Unser erweitertes IoT- und Engineering-Portfolio, das durch strategische globale Partnerschaften und gezielte Übernahmen geprägt ist, bietet fundiertes Fachwissen, differenzierte Fähigkeiten, bewährte Beschleuniger und branchenübergreifende Skalierbarkeit für schnellere Ergebnisse.
Diese vereinten Kräfte erstrecken sich über Produktdesign, Automobiltechnik, industrielle Automatisierung, Geodaten und Cloud-to-Edge-Lösungen bis hin zu eingebetteten Systemen, KI und Produktlebenszyklusplattformen. Gemeinsam ermöglichen sie es unseren Kund:innen, schneller Innovationen zu entwickeln, die Entwicklung zu rationalisieren, komplexe technische Herausforderungen zu lösen und zu skalieren.
Partnerschaften
Akquisitionen
Anerkannte Marktführerschaft
Aktuelle Ideen
Gespräch fortsetzen
Von Geräten über Stromnetze bis hin zum Außendienst – der Kontext ist entscheidend. Wir helfen Ihnen dabei, Echtzeit-Intelligenz sicher und in großem Maßstab in Ihre betrieblichen Abläufe zu integrieren. Unsere Expert:innen zeigt Ihnen, wie das geht.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.