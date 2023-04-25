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Physische KI
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Machen Sie Ihr physisches Unternehmen kontextbewusst

Der größte Teil des Unternehmenswerts entscheidet sich in der realen Welt – von Sensoren über Geräte bis hin zu Netzwerken, Fuhrparks, Geschäften, Labors und Außendienstleistungen. Cognizant hilft dabei, diese Umgebungen kontextbewusst und reaktionsfähig zu machen, indem wir Intelligenz am Edge einbetten, sodass Systeme Bedingungen erfassen, relevante Informationen interpretieren und in Echtzeit agieren können.
Dies ist die Grundlage der physischen KI – technischer Intelligenz, die unter realen Bedingungen arbeitet.
Wir bieten den gesamten Stack – Geräte und Embedded Engineering, Edge-to-Cloud-Plattformen, IoT/OT-Integration, Data Engineering + KI, Sicherheits- und Schutzkontrollen sowie Ausführung und Betrieb. Sie können also Signale in entschlossene Maßnahmen verwandeln. 

Was sich ändert, wenn KI in die physische Welt eintritt

Sicherheit und Vertrauen werden zu unverzichtbaren Voraussetzungen und sind kein „Nice-to-have“
Symbol für Sicherheit und Vertrauen
Latenz, Zuverlässigkeit und Regulierung bestimmen über jede Designentscheidung
Symbol für Latenz und Zuverlässigkeit
Komplexität verlagert sich von Modellen zu Systemen: Hardware, Software, Betrieb und Lebenszyklus
Symbol für Komplexität
Physische KI: Engineering-Intelligenz in der realen Welt

Eine branchenübergreifende Untersuchung darüber, wie Unternehmen den Schritt von KI-Experimenten hin zu operativen Auswirkungen vollziehen und was erforderlich ist, damit künstliche Intelligenz in physischen Umgebungen funktioniert.

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Eine digitalisierte Produktionsstätte mit Robotern
Physische KI: von der Erkenntnis zum Handeln

Physische KI stellt einen Wendepunkt dar, an dem Intelligenz sicher und zuverlässig in der realen Welt agieren muss. Aus dieser Führungsperspektive erklärt Vibha Rustagi, warum Skalierung an ihre Grenzen stößt und welche technischen Fähigkeiten erforderlich sind, um physische KI-Systeme in Produktionsqualität zu entwickeln.

Entdecken Sie unsere Lösungen

Wo physische KI in unserem IoT- und Engineering-Portfolio auftaucht, helfen wir Unternehmen, von KI-Ambitionen zum operativen Erfolg im gesamten Lebenszyklus zu gelangen – von der Ideenfindung über das Design bis hin zur Entwicklung, Vernetzung, Ausführung und Skalierung.

Neuro® Edge

Wir unterstützen die gesamte Wertschöpfungskette der Edge-KI – von Chips und Geräten bis hin zu Anwendungen und Geschäftslösungen – und ermöglichen es der KI, schnell, widerstandsfähig und zuverlässig überall dort zu agieren, wo die Konnektivität begrenzt ist und Entscheidungen sofort getroffen werden müssen.

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Intelligente Produkte

Wir entwickeln die nächste Generation von vernetzten, sicheren und softwaredefinierten Produkten über den gesamten Lebenszyklus hinweg – und beschleunigen so Innovationen, verbessern das Nutzererlebnis und ermöglichen die Weiterentwicklung und Skalierung von Produkten.

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Intelligente Abläufe

Modernisierung komplexer Abläufe von der Fertigung bis zum Stromnetz mithilfe von KI, IoT und Automatisierung – zur Verbesserung der Anlagenleistung, Senkung der Kosten, Stärkung der Widerstandsfähigkeit und Ermöglichung intelligenter Entscheidungen in Echtzeit und in großem Maßstab.

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Intelligente Automobilindustrie und Mobilität

Wir ermöglichen softwaredefinierte, vernetzte Mobilität, die sich kontinuierlich weiterentwickelt – sodass Fahrzeuge schneller starten, sicherer betrieben werden und sich im Laufe der Zeit in regulierten, sicherheitskritischen Umgebungen anpassen können.

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Intelligenter Außendienst

Wir setzen Intelligenz vor Ort in Taten um – und verbessern die Reaktionszeit, die Produktivität der Belegschaft und die Zuverlässigkeit der Dienste überall dort, wo Latenz, Sicherheit und reale Bedingungen eine wichtige Rolle spielen.

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Enterprise GIS und Geodaten-Lösungen

Räumliche Intelligenz wird in komplexen physischen Netzwerken integriert – was eine bessere Planung, schnellere Reaktion und effizientere Optimierung in infrastrukturlastigen Branchen ermöglicht.

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Nachhaltigkeit

Durch KI-gestützte Strategien werden Nachhaltigkeitsziele in die betriebliche Praxis umgesetzt – was die Emissionen senkt, die Ressourceneffizienz erhöht und widerstandsfähigere, kreislauforientierte Betriebsabläufe schafft.

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Kundenbeispiele – Auswirkungen in der realen Welt

VERARBEITENDE INDUSTRIE

Über 400 Mio. USD an Wert, modelliert mit Echtzeit-OEE

VERARBEITENDE INDUSTRIE

Über 400 Mio. USD an Wert, modelliert mit Echtzeit-OEE

Wir haben einem Luft- und Raumfahrthersteller geholfen, das Echtzeit-OEE-Tracking über globale Abläufe hinweg zu automatisieren. Dank der Lösung konnte eine Effizienzlücke von mehr als 10 % aufgedeckt werden. Das Unternehmen geht davon aus, über einen Zeitraum von drei Jahren Einsparungen bei den Investitionsausgaben in Höhe von 16 Mio. US-Dollar erzielen zu können.

Nahaufnahme eines Heizlüfters

HALBLEITER

30–35 % schnellere softwaredefinierte Fahrzeugplattform

HALBLEITER

30–35 % schnellere softwaredefinierte Fahrzeugplattform

Wir haben einem globalen Halbleiterhersteller dabei geholfen, seine Plattform für vernetzte Services zu beschleunigen, was Kostensenkungen und eine Skalierung von Innovationen für über 1 Million Fahrzeuge ermöglichte.

Leiterplatte

VERARBEITENDE INDUSTRIE

6-mal schnellere Werksmodellierung mit Echtzeitsimulation

VERARBEITENDE INDUSTRIE

6-mal schnellere Werksmodellierung mit Echtzeitsimulation

Wir halfen einem Hersteller von Klimalösungen dabei, seine Werksimulation mit NVIDIA Omniverse zu modernisieren, wodurch eine zehnfache Skalierbarkeit erreicht und eine intelligente Automatisierung an 44 Standorten ermöglicht wird.

Vogelperspektive einer Fertigungseinheit
UNSERE PARTNER UND ÜBERNAHMEN

Vernetzt durch ein erstklassiges Technologieökosystem

Unser erweitertes IoT- und Engineering-Portfolio, das durch strategische globale Partnerschaften und gezielte Übernahmen geprägt ist, bietet fundiertes Fachwissen, differenzierte Fähigkeiten, bewährte Beschleuniger und branchenübergreifende Skalierbarkeit für schnellere Ergebnisse.

Diese vereinten Kräfte erstrecken sich über Produktdesign, Automobiltechnik, industrielle Automatisierung, Geodaten und Cloud-to-Edge-Lösungen bis hin zu eingebetteten Systemen, KI und Produktlebenszyklusplattformen. Gemeinsam ermöglichen sie es unseren Kund:innen, schneller Innovationen zu entwickeln, die Entwicklung zu rationalisieren, komplexe technische Herausforderungen zu lösen und zu skalieren.

Partnerschaften
Akquisitionen
Belcan-Logo
Mobica-Logo
ESGMobility-Logo
Bright Wolf-Logo
TQS Data Intelligence-Logo
Zenith Technologies-Logo
Spotlight

Belcan stärkt seine Engineering-Fähigkeiten in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und fortschrittliche Fertigung. Dank der Innovationskraft von Belcan, der umfassenden Branchenführerschaft und der zuverlässigen Bereitstellung können wir hochintegre, präzisionsbasierte Engineering-Programme für geschäftskritische Branchen schnell und zuverlässig unterstützen.

Belcan-Logo
„Wenn Sie möchten, dass Ihr Unternehmen auf moderne Weise gestaltet wird, sollten Sie sich an Cognizant wenden.“

Jensen Huang, Gründer und CEO, NVIDIA 

NIVIDIA-Logo

Gespräch fortsetzen

Von Geräten über Stromnetze bis hin zum Außendienst – der Kontext ist entscheidend. Wir helfen Ihnen dabei, Echtzeit-Intelligenz sicher und in großem Maßstab in Ihre betrieblichen Abläufe zu integrieren. Unsere Expert:innen zeigt Ihnen, wie das geht.

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