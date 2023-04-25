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Strom
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Es sind fundierte Branchenkenntnisse und eine Reihe starker Technologielösungen erforderlich, um die beispiellosen geschäftlichen Herausforderungen zu bewältigen, denen sich Stromversorger heute gegenübersehen.

Ob Messungen, Erwartungen der Kund:innen oder Bau eines modernen ausfallsicheren Netzes – in keinem dieser Bereiche dürfen Fehler gemacht werden. Dafür sorgen strenge Umweltvorschriften, neue alternative Lieferanten und eine ganze Reihe von Richtlinien für den Marktumbau.
Cognizant verfügt über umfangreiche Erfahrung und arbeitet mit einigen der größten Versorgern der Welt zusammen – so können wir für Sie die Vorteile der Unternehmenstransformation nutzbar machen. Wir bieten innovative digitale Lösungen, die die betriebliche Effizienz verbessern, die Kosten reduzieren und die Zufriedenheit der Kund:innen erhöhen.
GREIFBARE ERGEBNISSE
Utility-Services für Analysehilfe

Ein in den USA ansässiges Versorgungsunternehmen nutzt Analysen, um datengestützte Entscheidungen zu treffen, und spart jährlich 1 Million US-Dollar.

Praxisbeispiel lesen
Baustellenmitarbeiter diskutieren mit einem Tablet in der Hand
VERSORGER-ÖKOSYSTEM

Gezielte Lösungen

Smarte konfektionierte Lösungen, die Stromversorger bei der Umstellung auf das digitale Zeitalter unterstützen.

UtilityOne Engage

Eine innovative, leichte Mobilitäts-App mit Funktionen zur Kontoverwaltung, Rechnungsdetails, Warnungen und Benachrichtigungen und vielem mehr.

Lösungen ansehen
Person, die ein Tablet handhabt
UtilityOne Insights

Eine integrierte Kundenverwaltungslösung, die unseren Versorgungskunden eine ganzheitliche Omnichannel-Erfahrung bietet.

Lösungen ansehen
Person, die Hand auf einen digitalen Bildschirm legt

Unsere Forscher stützten sich auf Daten von 4.000 Wirtschaftsführern weltweit, darunter 285 Vertreter:innen von Versorgungs­unternehmen, und stellten fest, dass Führungs­kräfte von Versorgungs­unternehmen in digitale Technologien investieren werden, um künftiges Wachstum zu erzielen. Erfahren Sie, wie neue Funktionen Versorgungsunternehmen helfen können, ihren Umsatz bis 2023 zu verdoppeln.

Studie lesen

Zusätzliche Funktionen

Interagieren Sie mit Kund:innen. Schaffen Sie überzeugende Erlebnisse.

In einer digital vernetzten Welt spielt die Verwaltung der Erfahrung der Kund:innen (CXM) eine entscheidende Rolle bei der Einbindung von Kunden in Programme zur schnellen Reaktion auf die bestehende Nachfrage. Zum Beispiel helfen Energiesparmaßnahmen, mit denen Kunden ihren Energieverbrauch besser verstehen und die Benutzerfreundlichkeit verbessern können, Versorgern und Kunden gleichermaßen, Geld und Ressourcen zu sparen. Das Fachwissen von Cognizant umfasst folgende Bereiche:

  • Kundensegmentierung
  • Analytics
  • Selbstbedienungs-Funktionen für Kund:innen
  • Kundendienst über mehrere Kanäle
  • Integrierte Kundenkommunikation
  • Überwachung und Analyse von Social Media

Wir haben in diesem Bereich mehrere gezielte Lösungen entwickelt, wie UtlityOne Engage und UtilityOne Insights. Sie können schnell implementiert werden und bieten preisgekrönte CXM-Funktionen wie Omnichannel-Integration und Single Call Resolution (SCR).

Verkürzen Sie die Zykluszeit. Reduzieren Sie die Ausnahmen.

Die Abstimmung verschiedener Verbraucherkategorien mit unterschiedlichen Tarifstrukturen führt zu einer komplexen Abrechnungslogistik von der Zeitplanung bis zur Generierung. In ähnlicher Weise sind für die sich im Wandel befindende Regulierungspolitik robuste und gleichzeitig flexible Informationssysteme für die Kundschaft und Abrechnungsverfahren notwendig.

Cognizant hilft Stromversorgern dabei, die Zeiten für Fakturierungszyklen zu verkürzen, Ausnahmen zu reduzieren und die Genauigkeit zu verbessern. Darüber hinaus steigern wir die Flexibilität, indem wir Kund:innen neue Self-Service-Optionen bereitstellen und eine reibungslose Einführung smarter Zähler und neuer Produkten und Services unterstützen. Unsere Fachkenntnisse umfassen:

  • Sachbearbeitung
  • Gebührenerfassung und Fakturierung
  • Gutschriften und Zahlung
  • Serviceauftragsmanagement
  • Produkte und Services

Wir bieten ein Portfolio an Beschleunigern einschließlich vorgefertigter Vorlagen für SAP IS-U und Oracle CCnB. Beschleuniger für die Datenmigration sind auch auf Bestandsplattformen (Banner und Customer/1) sowie auf modernen Plattformen wie SAP IS-U und Oracle CCnB verfügbar.

Schaffen Sie eine erstklassige CRM-Basis

Effektive Abläufe im Kundenbeziehungsmanagement (CRM) sind eine wichtige Grundlage für die Kundengewinnung und -bindung eines Versorgungsunternehmens. Der Aufbau einer soliden CRM-Grundlage ist jedoch nicht einfach. Unternehmen müssen nicht nur die für sie jeweils passenden CRM-Technologien herausfinden, sondern auch Mitarbeiter und Prozesse mit Hilfe wirksamer Change-Management-Strategien an die CRM-Ziele heranführen.

Die globale CRM-Praxis von Cognizant umfasst umfangreiche Erfahrung in der Implementierung von CRM-Lösungen über die gesamte Wertschöpfungskette von Stromversorgern. Zu diesem Zweck haben wir uns mit führenden CRM-Lieferanten zusammengeschlossen. Diese Partnerschaften erlauben uns, spezielle, für die Versorgungsbranche spezifische CRM-Anforderungen über mobile Kanäle, Social Media und E-Commerce zu erfüllen.

Wichtiger jedoch sind Cognizants technologisches Fachwissen und unsere Erkenntnisse aus jahrelanger Beratungstätigkeit, die Unternehmen bei der erfolgreichen Implementierung und Einführung von CRM-Technologien unterstützen. Das Ergebnis sind bessere Kundenbeziehungen und höherer ROI.

Transformieren Sie Ihre Ver­mögens­ver­waltung

Die anlageintensive Stromversorgungsbranche steht vor großen Herausforderungen. Unter anderem gilt es, mit in die Jahre gekommenen kritischen Infrastrukturen und trotz Schwierigkeiten, junge Talente zu akquirieren, weiterhin zuverlässig die zentralen Aufgaben zu erfüllen.

Die Unternehmensanlagenmanagement-Lösungen und -services von Cognizant für Versorger implementieren und integrieren Systeme, beispielsweise für Planung und Zeitplanung, Mobilität, Analyse und Lebenszyklus-Management der Anlagen. Sie helfen Versorgern, Kosten zu senken und Vermögenswerte besser zu nutzen. Unsere Fachkenntnisse:

  • Prozessverbesserung beim Unternehmensanlagenmanagement
  • Paketauswahl und -implementierung für das Unternehmensanlagenmanagement
  • Mobiles Anlagen- und Arbeitsmanagement
  • Integration in ein Geoinformationssystem für Entwicklung, Zuordnung und Betriebsabläufe
  • Anlagendatenmanagement und Analytics für konditionsbasierte Wartung

Wir haben mehrere gezielte Lösungen entwickelt und Beschleuniger wie APEX-Asset, Performance Excellence für Anlagen im Versorgungsnetz, das IBM Maximo-Upgrade-Kit, und weitere im Programm, die Versorgern die Transformation ihrer Anlagenverwaltungs-Programme erleichtern.

Mehr Erkenntnisse aus intelligenteren Netzen

Da Stromversorger Millionen von smarten Zählern und Geräten in ihr Stromnetz einbauen und auf fortschrittliche Datenübertragungsnetze aufrüsten, verändert die Datennutzung auch das Geschäftsmodell der Versorger.

Mit den Cognizant-Lösungen und -services für smarte Stromnetze werden Funktionen für erweiterte Daten und vorausschauende Analysen für verwaltete Netzwerke eingeführt.

Verwalten Sie Ihr Vermögen besser

Geographical Information Systems (GIS) fungiert als integrierende Technologie, mit deren Hilfe die Stromversorger einen einheitlichen Überblick über ihre Anlageninformationen erhalten und einen effizienten Betrieb und eine wirtschaftliche Wartung durchführen können. Das Ergebnis: zufriedenere Kund:innen. Cognizant bietet eine breite Palette von Lösungen und Services im GIS-Bereich für Desktop-, Web- und Mobil-Plattformen. Wir sind auf verschiedene Aspekte des GIS-Lebenszyklus spezialisiert, darunter:

  • GIS-Datenservices
  • GIS-Anwendungs­entwick­lung und -wartungs-Services
  • Geodaten-Analyse
  • GIS-Beratungsservices
  • Raumbezogene Produktentwicklungen

Stromversorger können unsere Lösungen und Rahmenwerke wie WebGIS Framework für Single View, unser GIS Data Migration Framework und unsere mobile Online/Offline-GIS-Lösung nutzen, um ihre Digitalisierung voranzutreiben.

WHITEPAPERS

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Den Nutzen der Zukunft gestalten

Die Branche hat l immense Herausforderungen und muss den digitalen Geschäftswandel voll und ganz annehmen, um die Bereitschaft und Agilität der Organisation auf die nächste

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Nachtsicht auf die Stadt mit digitalen Verbindungen
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Ein CDP verbessert das Kundenerlebnis und eliminiert gleichzeitig die Notwendigkeit, unterschiedliche Altsysteme zu ersetzen.

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Blick auf die Stadt bei Nacht
Entscheidungsfindung: Die neue Grenze der Automatisierung

Die Automatisierung von Entscheidungsprozessen ist eine vorausschauende, praktische Strategie zur Verbesserung der Betriebsabläufe, mit der Unternehmen schnell auf sich rasch ändernde Bedingungen reagieren können. Außerdem zeigt sie Handlungsoptionen auf Grundlage einer umfassenderen Untersuchung der potenziellen Ergebnisse auf.

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Unsere neueste Studie zeigt, dass sich Unternehmen bereits sichtbar von der Konkurrenz absetzen, wenn sie fortschrittliche Technologien und Geschäftsmodelle einsetzen. In diesem E-Book erläutern wir für Führungskräfte aus Wirtschaft und Technik in der sich schnell entwickelnden Energie- und Versorgungsbranche unsere forschungsbasierten Erkenntnisse über die besten nächsten Schritte.

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