Weniger KI-Komplexität. Mehr Skalierbarkeit.

Branchenübergreifend setzen Unternehmen auf KI, um Betriebsabläufe zu optimieren, das Kundenerlebnis zu verbessern, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und völlig neue Einblicke in ihre Geschäftsabläufe zu gewinnen.

Für die schnelle Entwicklung und Bereitstellung von KI-gestützten Lösungen – darunter Anwendungen, maschinelles Lernen (MLOps), Datenpipelines, Wissensdatenbanken und agentengestützte KI-Systeme – muss jedoch die Komplexität auf jeder Ebene des KI-Stacks bewältigt werden. Fachkräftemangel, fragmentierte Tools und operative Herausforderungen bei der Bereitstellung von KI in großem Maßstab verhindern, dass viele Konzeptbestätigungen die Produktionsreife erreichen.

Cognizant Neuro AI Engineering vereinfacht die Implementierung, das Infrastrukturmanagement und die Abläufe von KI und ermöglicht es Unternehmen, schneller hochwertige und zuverlässigere KI-Lösungen zu entwickeln.

Dank des Full-Stack-Designs sind Best Practices von Anfang an integriert, während automatisierte MLOps Risiken und Ineffizienzen durch proaktive Kontrollen für Leitplanken, KI-Sicherheit, Compliance und Qualitätssicherung beseitigen.