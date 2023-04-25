Services für Nachhaltigkeit
Kompetenzen
Reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck
Um die Netto-Null-Ziele zu erreichen, müssen Unternehmen bei der Einführung nachhaltiger Geschäftspraktiken schneller voranschreiten. Cognizant hilft Unternehmen dabei, mithilfe des umfassenden digitalen Stacks, der maschinelles Lernen, Data Mining, digitale Zwillinge, IoT und Roboterautomatisierung umfasst, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass Umweltinformationen vollständig, genau, überprüfbar und umsetzbar sind.
Wir beraten und implementieren Programme, die Unternehmen helfen:
- Verbessern Sie die Kohlenstoff-, Wasser- und Biodiversitätsbilanzierung mithilfe von Prozessabläufen und Automatisierungsstrategien
- Identifizieren Sie Energie- und Ressourcenverbrauchs-Hotspots durch Datenstrukturierung und digitales Monitoring
- Analysieren Sie Szenarien zur Wirkungsreduzierung mithilfe parametrischer Kosten-, Qualitäts- und Compliance-Metriken
Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsdatenmanagements
Da die Nachhaltigkeitsberichterstattung häufig an den jährlichen Berichtszyklus gebunden ist, ist das Sammeln von Nachhaltigkeitsdaten eine mühsame Aufgabe. Cognizant unterstützt Unternehmen auf folgende Weise beim Aufbau eines effektiven und effizienten Berichtsprozesses:
- Automatisieren Sie die ESG-Berichterstattung, um mithilfe integrierter Datenstrategien genauer und überprüfbarer zu sein
- Gestalten Sie die Berichterstattung zukunftsorientiert und proaktiv, indem Sie Cloud-Datengrundlagen für ESG-Informationsökosysteme nutzen
- Bauen Sie mithilfe von Datenaustauschplattformen eine nahtlose Konnektivität und einen Datenaustausch zwischen allen Beteiligten auf
Desing für die Next Generation
Wachsender Wettbewerb, Klimawandel und Volatilität in der Lieferkette erfordern neue Produkte und Geschäftsmodelle, die bessere Ergebnisse erzielen und die Umweltbelastung verringern.
Cognizant kombiniert IoT-, Lebenszyklusbewertungs- und Produktentwicklungsfunktionen, um Kund:innen zu helfen:
- Passen Sie Nachhaltigkeits-, Kosten-, Qualitäts- und Compliance-Kennzahlen für das Produktinnovationsmanagement mithilfe integrierter Softwarelösungen an
- Erstellen Sie Roadmaps für Product-as-a-Service-Geschäftsmodelle, die die Wertschöpfung vom Ressourcenverbrauch entkoppeln
- Setzen Sie automatisierte und umsetzbare Lebenszyklusbewertungen ein, die allen Beteiligten standardisierte Informationen zum Produkt-Fußabdruck liefern
Die Art und Weise, wie Produkte hergestellt werden, neu erfinden
Neue und nachhaltige Herstellungsverfahren können Ihrem Unternehmen dabei helfen, Kosten und Abfall zu reduzieren, die betriebliche Effizienz zu verbessern und wettbewerbsfähiger zu werden. Doch um dieses Ziel zu erreichen, müssen sich Unternehmen von veralteten Werkzeugen und Systemen verabschieden, die nur begrenzten Spielraum für nachhaltige Fertigungspraktiken bieten.
Hier sind einige Möglichkeiten, wie die Nachhaltigkeitsangebote von Cognizant einen Unterschied in Ihrem Unternehmen machen können:
- Verschieben Sie isolierte Nachhaltigkeits- und Fertigungsinformationen in ein visualisiertes KPI-Framework für Leistungsbenchmarking mithilfe moderner Datenmanagementlösungen
- Automatisieren Sie die Überwachung und Analyse von Energie, Abfall, Wasser und Emissionen, um eine effizientere und vorausschauende ESG-Berichterstattung zu ermöglichen
- Erstellen Sie digitale Zwillinge von Fertigungsumgebungen, um Ihre Abläufe virtuell zu testen, auszuführen und zu optimieren und den Ressourcenverbrauch zu senken
Ermöglicht bessere Beschaffungsentscheidungen
Unternehmen können die Umweltauswirkungen von Produkten reduzieren, indem sie jeden Schritt in der Lieferkette analysieren und Risiken untersuchen, die über die Lieferanten hinaus bestehen könnten. Außerdem ist eine Modernisierung der Systeme und Datenverwaltungsprozesse erforderlich, um eine höhere Transparenz und fundiertes Handeln zu gewährleisten.
Die nachhaltigen Beschaffungs- und Lieferkettenmanagementlösungen von Cognizant helfen Ihrem Unternehmen auf folgende Weise:
- Entwerfen Sie Szenarien für kostengünstige Scope-3-Auswirkungsreduzierungen mithilfe digitaler Zwillinge der Lieferkette, die Informationen über die Umweltauswirkungen, die Einhaltung von Vorschriften und die Kosten eingehender Materialien liefern
- Überprüfen Sie Lieferanten über die erste Stufe hinaus und eliminieren Sie das Risiko der Nichteinhaltung neuer Due-Diligence-Vorschriften mithilfe von End-to-End-Lösungen für das Risikomanagement in der Lieferkette
Branchen, die wir beeinflussen
Unsere Services für Nachhaltigkeit unterstützen folgende Branchen:
Fertigung
Steigern Sie Ihre Effizienz und Ausbeute und senken Sie die Betriebskosten und den CO2 Fussabdruck Ihrer Produktion. Unsere digitalen Enabler unterstützen die Planung, die Reverselogistik, das Lebenszyklusmanagement und die Bewertung.
Transport & Logistik
Verschaffen Sie sich einen besseren Überblick über den Betrieb von Flotten und Anbietern mit Services, die eine Dekarbonisierung der Flotte ermöglichen.
Handel & Konsumgüter
Verbessern Sie die Nachhaltigkeit und mindern Sie Risiken durch Einblicke in Anfangs- und Endprodukte. Wir ermöglichen Transparenz in der Lieferkette und Zertifizierungen, z. B. für Bekleidung und Lebensmittel, Kinderarbeit und soziale Nachhaltigkeit.
Energie und Versorgungswesen
Optimieren Sie die Emissionsminderung und ermöglichen Sie digitale Lösungen, die Ihnen helfen, Kosten und Umweltauswirkungen zu minimieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Stabilität Ihres Systems zu maximieren.
Kommunikation, Medien & Technologie
Wenn die Nachfrage nach Ihren Diensten steigt und sich Ihre Präsenz ausweitet, sollten Sie Lösungen nutzen, die Sie bei der Energieeffizienz, dem Tower-Management, der Entwicklung neuer Produkte und der Schaffung von Kreisläufen durch nachhaltige IT-Abläufe in den Rechenzentren unterstützen.
Life Sciences
Integrieren Sie Nachhaltigkeit in die Prozesse und die Lieferkette Ihres Unternehmens, um Abfall zu reduzieren, den Ressourcenverbrauch und die Treibhausgasemissionen zu senken und die Vorschriften einzuhalten.
Versicherungen
Ermöglichen Sie eine gesunde, sichere, widerstandsfähige und nachhaltige Gesellschaft mit einem besseren Verständnis dafür, wie Umweltrisiken verhindert und bewältigt werden können.
PRAXISBEISPIELE
Vorgehensweise
Unsere Partner
Wir sprechen mit Expert:innen für ESG-Daten und -Berichterstattung sowie Hyperscaler-Cloud-Services, um unseren Kund:innen ökosystembasierte Nachhaltigkeitslösungen zu bieten.
Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen
Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.