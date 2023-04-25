Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Services für Nachhaltigkeit
Wir unterstützen Unternehmen dabei, nachhaltige Unternehmen zu werden

Der Weg zur Nachhaltigkeit kann für Unternehmen disruptiv sein. Es bietet aber auch Möglichkeiten, Ihr Unternehmen von linearen, extraktiven Prozessen hin zu zirkulären und regenerativen Geschäftsmodellen umzugestalten.
Um die Chancen der Nachhaltigkeit zu nutzen, sind neue Betriebsmodelle erforderlich, die durch neue Datenflüsse und Informationssysteme unterstützt werden und es ermöglichen, sinnvolle Veränderungen zu beschleunigen.
Von den Erkenntnissen bis zur Umsetzung bietet Cognizant mithilfe eines starken Partnernetzwerks Nachhaltigkeitsberatungsdienste und -lösungen an. Wir helfen Organisationen dabei, zu Umwelt­verwalter:innen zu werden, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und Nachhaltigkeits­verpflich­tungen in erreichbare Meilensteine umzuwandeln.
Deep Green: eine neue Art von Geschäft

Erfahren Sie, wie der Nachhaltigkeitsgebot die Art und Weise verändert, wie Unternehmen auftreten – gegenüber Aufsichtsbehörden, Investor:innen, Kund:innen und dem Planeten Erde.

Kompetenzen

Reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck

Um die Netto-Null-Ziele zu erreichen, müssen Unternehmen bei der Einführung nachhaltiger Geschäftspraktiken schneller voranschreiten. Cognizant hilft Unternehmen dabei, mithilfe des umfassenden digitalen Stacks, der maschinelles Lernen, Data Mining, digitale Zwillinge, IoT und Roboterautomatisierung umfasst, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass Umweltinformationen vollständig, genau, überprüfbar und umsetzbar sind.

Wir beraten und implementieren Programme, die Unternehmen helfen:

  • Verbessern Sie die Kohlenstoff-, Wasser- und Biodiversitäts­bilanzierung mithilfe von Prozessabläufen und Automatisierungs­strategien
  • Identifizieren Sie Energie- und Ressourcenverbrauchs-Hotspots durch Datenstrukturierung und digitales Monitoring
  • Analysieren Sie Szenarien zur Wirkungsreduzierung mithilfe parametrischer Kosten-, Qualitäts- und Compliance-Metriken
Weiterentwicklung des Nachhaltigkeits­daten­managements

Da die Nachhaltigkeits­berichterstattung häufig an den jährlichen Berichtszyklus gebunden ist, ist das Sammeln von Nachhaltigkeits­daten eine mühsame Aufgabe. Cognizant unterstützt Unternehmen auf folgende Weise beim Aufbau eines effektiven und effizienten Berichtsprozesses:

  • Automatisieren Sie die ESG-Berichterstattung, um mithilfe integrierter Datenstrategien genauer und überprüfbarer zu sein
  • Gestalten Sie die Berichterstattung zukunfts­orientiert und proaktiv, indem Sie Cloud-Daten­grundlagen für ESG-Informations­ökosysteme nutzen
  • Bauen Sie mithilfe von Datenaustauschplattformen eine nahtlose Konnektivität und einen Daten­austausch zwischen allen Beteiligten auf

Desing für die Next Generation

Wachsender Wettbewerb, Klimawandel und Volatilität in der Lieferkette erfordern neue Produkte und Geschäftsmodelle, die bessere Ergebnisse erzielen und die Umweltbelastung verringern.

Cognizant kombiniert IoT-, Lebens­zyklus­bewertungs- und Produkt­entwicklungs­funktionen, um Kund:innen zu helfen:

  • Passen Sie Nachhaltigkeits-, Kosten-, Qualitäts- und Compliance-Kennzahlen für das Produkt­innovations­management mithilfe integrierter Softwarelösungen an
  • Erstellen Sie Roadmaps für Product-as-a-Service-Geschäftsmodelle, die die Wertschöpfung vom Ressourcenverbrauch entkoppeln
  • Setzen Sie automatisierte und umsetzbare Lebens­zyklusbewertungen ein, die allen Beteiligten standardisierte Informationen zum Produkt-Fuß­abdruck liefern

Die Art und Weise, wie Produkte hergestellt werden, neu erfinden

Neue und nachhaltige Herstellungsverfahren können Ihrem Unternehmen dabei helfen, Kosten und Abfall zu reduzieren, die betriebliche Effizienz zu verbessern und wettbewerbsfähiger zu werden. Doch um dieses Ziel zu erreichen, müssen sich Unternehmen von veralteten Werkzeugen und Systemen verabschieden, die nur begrenzten Spielraum für nachhaltige Fertigungspraktiken bieten.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie die Nachhaltigkeitsangebote von Cognizant einen Unterschied in Ihrem Unternehmen machen können:

  • Verschieben Sie isolierte Nachhaltigkeits- und Fertigungsinformationen in ein visualisiertes KPI-Framework für Leistungsbenchmarking mithilfe moderner Datenmanagementlösungen
  • Automatisieren Sie die Überwachung und Analyse von Energie, Abfall, Wasser und Emissionen, um eine effizientere und vorausschauende ESG-Berichterstattung zu ermöglichen
  • Erstellen Sie digitale Zwillinge von Fertigungs­umgebungen, um Ihre Abläufe virtuell zu testen, auszuführen und zu optimieren und den Ressour­cen­verbrauch zu senken

Ermöglicht bessere Beschaffungs­ent­schei­dungen

Unternehmen können die Umweltauswirkungen von Produkten reduzieren, indem sie jeden Schritt in der Lieferkette analysieren und Risiken untersuchen, die über die Lieferanten hinaus bestehen könnten. Außerdem ist eine Modernisierung der Systeme und Datenverwaltungsprozesse erforderlich, um eine höhere Transparenz und fundiertes Handeln zu gewährleisten.

Die nachhaltigen Beschaffungs- und Liefer­ketten­managementlösungen von Cognizant helfen Ihrem Unternehmen auf folgende Weise:

  • Entwerfen Sie Szenarien für kostengünstige Scope-3-Auswirkungsreduzierungen mithilfe digitaler Zwillinge der Lieferkette, die Informationen über die Umweltauswirkungen, die Einhaltung von Vorschriften und die Kosten eingehender Materialien liefern
  • Überprüfen Sie Lieferanten über die erste Stufe hinaus und eliminieren Sie das Risiko der Nichteinhaltung neuer Due-Diligence-Vorschriften mithilfe von End-to-End-Lösungen für das Risikomanagement in der Lieferkette

Branchen, die wir beeinflussen

Unsere Services für Nachhaltigkeit unterstützen folgende Branchen:

Fertigung

Steigern Sie Ihre Effizienz und Ausbeute und senken Sie die Betriebskosten und den CO2 Fussabdruck Ihrer Produktion. Unsere digitalen Enabler unterstützen die Planung, die Reverse­logistik, das Lebens­zyklus­manage­ment und die Bewertung.

Transport & Logistik

Verschaffen Sie sich einen besseren Überblick über den Betrieb von Flotten und Anbietern mit Services, die eine Dekarbonisierung der Flotte ermöglichen.

Handel & Konsumgüter

Verbessern Sie die Nachhaltigkeit und mindern Sie Risiken durch Einblicke in Anfangs- und Endprodukte. Wir ermöglichen Transparenz in der Lieferkette und Zertifizierungen, z. B. für Bekleidung und Lebensmittel, Kinderarbeit und soziale Nachhaltigkeit.

Energie und Versorgungs­wesen

Optimieren Sie die Emissionsminderung und ermöglichen Sie digitale Lösungen, die Ihnen helfen, Kosten und Umweltauswirkungen zu minimieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Stabilität Ihres Systems zu maximieren.

Kommunikation, Medien & Technologie

Wenn die Nachfrage nach Ihren Diensten steigt und sich Ihre Präsenz ausweitet, sollten Sie Lösungen nutzen, die Sie bei der Energieeffizienz, dem Tower-Management, der Entwicklung neuer Produkte und der Schaffung von Kreisläufen durch nachhaltige IT-Abläufe in den Rechenzentren unterstützen.

Life Sciences

Integrieren Sie Nachhaltigkeit in die Prozesse und die Lieferkette Ihres Unternehmens, um Abfall zu reduzieren, den Ressourcenverbrauch und die Treibhausgasemissionen zu senken und die Vorschriften einzuhalten.

Versicherungen

Ermöglichen Sie eine gesunde, sichere, wider­standsfähige und nachhaltige Gesellschaft mit einem besseren Verständnis dafür, wie Um­weltrisiken verhindert und bewältigt werden können.

Banken und Kapitalmärkte

Integrieren Sie ESG-Überlegungen in Risiko­manage­mentprozesse und das Design grüner Finanzprodukte, um nachhaltige Bankgeschäfte zu unterstützen.

Aktuelle Ideen

BLOG

Ein neues Ziel erreichen: Klimaschutz im Profifußball

Im Zuge der zunehmenden Nachhaltigkeit setzt die Sportwelt auf Cognizant und arbeitet mit Eintracht Frankfurt an der Messung ihres CO2-Fußabdrucks.

INTERAKTIVER BERICHT

Jenseits von „green“ zu deep green

Während sich die Welt mit der dringenden Notwendigkeit auseinandersetzt, den Klimawandel und die Ressourcenverknappung zu bekämpfen, entsteht eine neue Art von Unternehmen.

FORSCHUNGSBERICHT

Wie man eine zukunftsfähige Stadt wird

Um sich zum Wohle aller zu entwickeln, muss eine Stadt mehr als intelligent sein; sie muss belastbar sein. Lernen Sie die sechs Möglichkeiten kennen, wie Städte ihre Visionen verwirklichen können.

BLOG

Drei Schritte zur umfassenden Bewertung des ökologischen Fußabdrucks von Produkten

Hier erfahren Sie, wie Sie über Netto-Null-Versprechen hinaus zu einem skalierbaren, überprüfbaren und datengesteuerten Ansatz für die Berichterstattung über die Umweltauswirkungen von Produkten gelangen.

BLOG

Die Kreislaufwirtschaft: Was haben Sie davon?

Kreislaufwirtschaftsmodelle können wirt­schaftliches, natürliches und soziales Kapital aufbauen, indem sie Abfall vermeiden, Produkte und Komponenten weiter verwenden und Materialien in den Produktlebenszyklus zurück­führen.

BLOG

Die drei größten Herausforderungen der Nachhaltigkeits­bericht­erstat­tung meistern

So können Unternehmen ihre ESG-Ziele erreichen und die Geschäftskontinuität angesichts des anhaltenden Wandels sicherstellen.

BLOG

Drei Möglichkeiten, sich auf die Kreislaufwirtschaft vorzubereiten

So legen Sie den Grundstein für ein nachhaltigeres Konsummodell.

BLOG

Machen Sie sich bereit für die „Netto-Null-Ära“

Hier sind drei Möglichkeiten für Unternehmen, sich auf das neue Netto-Null-Zeitalter vorzubereiten.

BLOG

Verwandeln Sie Klimaversprechen in Rechenschaftspflicht und Handeln

Hier sind einige der wirksamsten Masßnahmen und Investitionen, die Unternehmen tätigen können, um ihre Umwelt­belastung zu verringern.

BLOG

Über den Kohlenstoff-Tunnelblick hinaus mit einer Nachhaltigkeits­daten­strategie

Um über einen reinen CO2-Ansatz hinaus­zukom­men, benötigen Unternehmen eine Datenstrategie, die ihnen hilft, Informationen über eine Reihe von ökologischen und sozialen Auswirkungen zu verwalten.

BLOG

Wie Unternehmen die Wasserknappheitskrise bewältigen können

Organisationen müssen nicht nur die Netto-Null-Ziele erreichen, sondern auch ihren Wasser-Fußabdruck verringern, um das Risiko von Störungen zu verringern und den Zugang zu sauberem Wasser für alle sicherzustellen.

PRAXISBEISPIELE

Vorgehensweise

Lebensmitteldaten aktuell halten

Erfahren Sie, wie Cognizant eine IoT-Lösung implementiert hat, um einer Einzelhandelskette dabei zu helfen, 18 Millionen US-Dollar einzusparen und den Verderb von Lebensmitteln zu begrenzen.

Unsere Partner

Wir sprechen mit Expert:innen für ESG-Daten und -Berichterstattung sowie Hyperscaler-Cloud-Services, um unseren Kund:innen ökosystembasierte Nachhaltigkeitslösungen zu bieten.

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen

Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.

