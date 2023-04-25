KI-Implementierungsplattformen

Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Während schnelle Fortschritte in der KI neue Horizonte aufzeigen, erfordert das Erzielen von Vorteilen im großen Maßstab Lösungen auf Unternehmensniveau. Dies ist das „Last-Mile-Problem“ der KI-Implementierung.
Bei Cognizant sind unsere Plattformen speziell darauf ausgelegt, diese Herausforderung zu lösen und Ihnen zu helfen, die sichere Nutzung von KI zu beschleunigen. Wir nutzen moderne Full-Stack-Engineering-Praktiken und verbinden modernste Technologie, Integrationstools und einzigartige Cognizant-IP, um schnellere Time-to-Value mit geringerem Risiko zu erzielen.

400+ Kunden, wirkungsvolle Ergebnisse

modernisieren

30% – 60%

Kostensenkung für den IT-Bestand
Innovation

20 %–50 %

Full-Stack-Engineering auf einem neuen Niveau
Optimieren

15% – 30%

IT-Mitarbeiterwechsel – von Fluktuation zu Innovation

Cognizant-Plattformen lösen die Last-Mile-Probleme.

Cognizant Neuro® Al Multi-Agent Accelerator: Agentische KI skalieren

Beschleunigen Sie Multi-Agenten-KI-Systeme mit einem skalierbaren Framework, das nahtlose Orchestrierung, Zusammenarbeit und Ausführung ermöglicht.

Cognizant Neuro® AI Decisioning

Realisieren Sie das volle Potenzial der KI mit einer Plattform, die darauf ausgelegt ist, intelligente Automatisierung über Geschäfts- und IT-Abläufe hinweg zu skalieren.

Cognizant Neuro® Edge: Generative KI am Netzwerkrand

Bringen Sie generative KI näher an Datenquellen heran, um schnellere Erkenntnisse, verbesserte Privatsphäre und Echtzeit-Entscheidungsfindung in großem Maßstab zu gewährleisten.

Cognizant Neuro® AI Engineering: Die Industrialisierung der KI

Industrialisieren Sie agentische KI mit einer Full-Stack-Plattform, die verstreute Pilotprojekte in eine unternehmensweite Ausführung verwandelt – mit Geschwindigkeit, Qualität und Kontrolle.

Flowsource™: Full-Stack-Engineering auf ein neues Niveau heben

Flowsource ist unsere einheitliche, moderne Full-Stack-Engineering-Plattform, die KI-gestützt ist, um Innovationen zu beschleunigen, Risiken zu reduzieren und die Produktivität in Ihrem gesamten SDLC zu steigern.

Cognizant Skygrade™: Cloud-native Modernisierungsplattform

Ermöglichen Sie eine skalierbare Cloud-Transformation, Risikominderung, schnelle Bereitstellung und präzise Extraktion von Geschäftsregeln über Cloud-Umgebungen hinweg.

Cognizant Ignition™: Modernisierung von Daten und Analysen

Cognizant Ignition automatisiert den gesamten Datenlebenszyklus und verbessert so die Einblicke, die Markteinführungszeit und die Skalierung in Multi-Cloud-Umgebungen.

Cognizant Neuro® IT Operations: KI-gestützte IT-Effizienz

Ermöglichen Sie eine skalierbare Cloud-Transformation, Risikominderung, schnelle Bereitstellung und präzise Extraktion von Geschäftsregeln über Cloud-Umgebungen hinweg.

Cognizant Neuro® Business Processes: Intelligente Prozessautomatisierung

Optimieren Sie Arbeitsabläufe und verbessern Sie das Kundenerlebnis mit KI-gesteuerter Automatisierung über Geschäftsbereiche hinweg.

WorkNEXT: Zukunftsfähiger digitaler Arbeitsplatz

Befähigen Sie Ihre Belegschaft mit einem modernen, sicheren und nahtlosen digitalen Arbeitsplatzerlebnis, das auf Produktivität und Zusammenarbeit zugeschnitten ist.

Bewusste Neuro-Cybersicherheit®: KI-gestützte Bedrohungsabwehr

Schützen Sie Ihr Unternehmen mit KI-gestützter Cybersicherheit, die in Echtzeit sich entwickelnde Bedrohungen erkennt, reagiert und sich anpasst.

Wir helfen unseren Kunden, Komplexität zu reduzieren, Risiken zu minimieren und die Transformation in großem Umfang zu beschleunigen

MEDIEN

Engineering-geführtes Comeback von Digital in großem Maßstab

Software- und Plattformentwicklung mit Cognizant Flowsource revitalisiert, die Produktivität der Full-Stack-Ingenieure um 16 % gesteigert, die Geschwindigkeit um 76 % gesteigert und die gesamten IT-Ausgaben um 35 % gesenkt.

Ein Mann hält eine Kamera und nimmt ein Video auf.

2B-Claim-Mainframe mit Cognizant Skygrade auf Azure migriert, wodurch die Extraktion von Geschäftsregeln automatisiert, der Datenextraktionsaufwand um 30 % reduziert und der Übergang in 16 Monaten abgeschlossen wurde.

Erwachsener Patient im CT-Scan, Krankenhausarzt

Altsystem durch ein modernes, cloudnatives OMS ersetzt, was 8 Millionen Dollar neue Einnahmen durch KI-gestützte Suche, das Fünffache der Bestellkapazität und eine Einsparung von 10 Millionen Dollar an Infrastrukturkosten ermöglichte.

Eine Frau, die mithilfe eines digitalen Displays einkauft

AIOps-gesteuerte Zuverlässigkeit für eine Kundensupport-App mit Neuro IT Ops ermöglicht, was 30–40 % Aufwand sparte, MTTR um 20 % senkte und Kosten um 20 % senkte.

Fotografische Dokumentation von Antennen für Telekommunikation

Modernisierung des Anwendungsportfolios eines globalen Versicherers mit Neuro IT Ops, was P1/P2-Vorfälle um 61 % zu reduzierte und 30 % Produktivitätseinsparungen erzielte.

Drei Personen, die mit Dokumenten in der Hand diskutieren

Teradata-zu-Snowflake-Migration mit Cognizant Ignition durchgeführt: 100 % Funktionalität, 70 % Aufgabenautomatisierung, 40 % Kosteneinsparungen und modernisierte Datenverarbeitung mit optimierten Arbeitsabläufen.

Eine Kamera auf einem Stativ, die eine Bühenaufführung aufnimmt

Cognizant Flowsource wird in der Bewertung als Stärke aufgeführt:
Investitionen zur Verbesserung der Dienstleistungserbringung:
Cognizant hat in Allianzen, Open-Source-Tools und -Plattformen (Flowsource, Skygrade, DevSecOps und Neuro) investiert und generative KI integriert, um Managed Services zu verbessern.

Whitepaper

Die erklärte Vision von Cognizant ist breiter gefasst als MAD-Dienstleistungen und zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine starke Mischung aus Branchenspezialisierung, Kundenorientierung, Innovation, globaler Größe sowie proaktiver Automatisierung und KI-Einführung betont. Die globale Lieferstrategie des Unternehmens glänzt dank strategisch gelegener Entwicklungszentren in der Nähe wichtiger Märkte und Talentpools. Frameworks, unterstützende Rollen, Plattformen und Hubs untermauern diese Stärke.

Whitepaper

„Cognizant Flowsource geht über Produktivitätssteigerungen hinaus und gewährleistet hochwertige Code-Ausgaben durch eingebettete, gut gestaltete Praktiken und mehrere Stufen von Qualitätschecks. Mit Flowsource können sich Talente auf das konzentrieren, was zählt, anstatt auf sich wiederholende Arbeiten, die keinen Mehrwert bringen. Wenn ich Kunde wäre, würde ich es schätzen, wie Cognizant Flowsource es mir ermöglicht, technische Schulden zu überwinden und diese Probleme schneller loszuwerden, damit wir uns auf das konzentrieren können, was für mein Unternehmen wichtig ist.“

 --VP of Digital Engineering and Operational Technology Services

Whitepaper

„Cognizant nutzt Backstage, ein Open-Source-Workflow-Tool, um verschiedene Aspekte seiner Flowsource-Plattform zu orchestrieren. Dieser plattformzentrierte Ansatz erleichtert eine agentenzentrierte Systementwicklung mit reibungslosen Übergaben zwischen verschiedenen Komponenten. Durch die Verwendung eines vorlagenbasierten Ansatzes für gängige Dienste wie React-Apps und Microservices sorgt Cognizant für Skalierbarkeit und Konsistenz in seinen Projekten. Insgesamt spiegelt Cognizants Reaktion auf die durch generative KI vorangetriebenen Veränderungen einen ausgewogenen Ansatz wider, der menschliche Expertise, Prozesseffizienz und technische Flexibilität schätzt und sicherstellt, dass das Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt."

 --VP and Principal Analyst

Constellation-Logo

Cognizant KI-Labor

Angewandte Innovation für Herausforderungen bei der Unternehmens-KI

Unser KI-Forschungslabor ist Vorreiter für wissenschaftliche Innovation und verwandelt bahnbrechende Ideen in praktische Anwendungen, die wir in großem Maßstab über unsere Plattformen anbieten.

Das Labor hält über 50 Patente und hat einzigartige und praktische geistige Eigentumsrechte beigesteuert, darunter Ansätze zur Steigerung der Genauigkeit von KI-Ausgaben sowie neue Wege zur Integration heterogener KI-Agenten.

Mehr erfahren

