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KI-Geschäfts­beschleu­niger
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Unbegrenztes Potenzial in greifbaren Wert verwandeln

Generative KI eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten, bringt aber auch neue Risiken und Feinheiten mit sich, deren Bewältigung eine Herausforderung sein kann.

Damit unsere Kund:innen die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz nutzen können, ohne sich in der Komplexität zu verlieren, haben wir einen einfachen Ansatz entwickelt.

Unsere KI-Business-Beschleuniger kombinieren wirkungsvolle Anwendungen generativer KI mit Automatisierung und branchen­spezifischer Prozess­kompetenz zu Plug-and-Play-Lösungen mit wirkungsvollen Ergebnissen.

Erfahren Sie mehr über unsere KI-Geschäftsbeschleuniger für den Betrieb.

Spotlight: Revolutionierung des Onboardings mit KI-gestützten Lösungen

Cognizant präsentiert KI-gestützte Lösungen für die Geschäftsorchestrierung und -automatisierung, die den Onboarding-Prozess für neue Mitarbeitende transformieren. Diese Innovationen wurden entwickelt, um die Komplexität der Verwaltung mehrerer Systeme zu beseitigen, die Interaktion zwischen Vorgesetzten zu verbessern und umfassende Transparenz zu schaffen, sodass letztlich der Onboarding-Prozess optimiert wird.

KI-Geschäftsbeschleuniger in Aktion

Dies stellt eine kleine Auswahl unserer über 50 Beschleuniger dar.

TECHNOLOGIE

Virtueller Assistent der KI-Generation steigert den Umsatz

TECHNOLOGIE

Virtueller Assistent der KI-Generation steigert den Umsatz

Wir haben einem Technologie­unternehmen dabei geholfen, mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) seine Partner bei der Optimierung von Produkt­anfragen zu unterstützen. Dies führte zu einer Vervier­fachung der Partner­aktivierung und einer Verzehn­fachung des Umsatzes.

Eine Frau, die an einem virtuellen Laptop arbeitet

AUSBILDUNG

Mitarbeiter:innen von Cognizant werden schnell in KI geschult

AUSBILDUNG

Mitarbeiter:innen von Cognizant werden schnell in KI geschult

Unter Verwendung unserer eigenen bewährten Methoden für „Learning-as-a-Service“ haben wir ein mehrstufiges Programm erstellt, das schnell über 80 % der Mitarbeiter:innen in generischen KI-Technologien geschult und in 3 Monaten über 15.000 generative KI-bezogene Innovation‑­sideen hervorgebracht hat.

Nahaufnahme einer Person, die auf einer Tastatur tippt

FINANZWESEN

Nutzen Sie KI der neuesten Generation, um Ihren Betrieb schnell zu skalieren

FINANZWESEN

Nutzen Sie KI der neuesten Generation, um Ihren Betrieb schnell zu skalieren

Wir haben einem global expandierenden Betriebsteam dabei geholfen, die Entwicklungs­zeiten für Onboarding-Schulungs­inhalte mithilfe unseres Learning-as-a-Service-Gen-KI-Beschleunigers um 75 % zu verkürzen, sodass neue Mitarbeiter:innen schneller produktiver sind.

Ein Mann mit Kopfhörern, der spricht

FELDEINSATZ

KI der neuesten Generation steigert die Effizienz im Außendienst

FELDEINSATZ

KI der neuesten Generation steigert die Effizienz im Außendienst

Wir haben einem Unternehmen für autonome Fahrzeuge geholfen, eine wiederhol­bare Lösung für Arbeits­abläufe im Außen­dienst zu entwickeln. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz wurde das Fahr­verhalten und die Routen­planung für autonome Fahrzeuge verbessert, was eine Echtzeit­überwachung der Effizienz ermöglicht und jährliche Einsparungen von 2 Millionen US-Dollar erzielte.

Drohnenansicht einer vielbefahrenen Straße

KONSUMGÜTER/EINZELHANDEL

Generative KI beschleunigt Prozesse und Kommunikation

KONSUMGÜTER/EINZELHANDEL

Generative KI beschleunigt Prozesse und Kommunikation

Unsere neue Gen-KI-gestützte E-Mail-Lösung scannt Anfragen auf Absicht und Stimmung, extrahiert Inhalte und verfasst Follow-up-E-Mails für die Überprüfung durch Analysten, was zu 70 % kürzeren Zykluszeiten, 20 % höherer Analystenproduktivität und höherer Benutzerzufriedenheit führt.

Person hält ein Tablet mit beiden Händen fest
KI-GESCHÄFTSBESCHLEUNIGER

Beispiele für von uns erbrachte Leistungen

Mit unseren Beschleunigern bringen wir KI-Technologien und Geschäfts­prozesse zusammen, um neue Effizienz­niveaus zu erreichen.

Personalisierte Erlebnisse

Unsere KI-Geschäfts­beschleuniger können Ihrem Betrieb dabei helfen, aus verborgenen, unantastbaren Daten neue Erkenntnisse zu gewinnen und Ihren Kund:innen schnell das zu liefern, was sie suchen. Darüber hinaus können sie Kund:innen und Mitarbeiter:innen neue Erlebnisse bieten, die zu einer stärkeren und länger anhaltenden Bindung führen.

  • 80 % mehr Self-Service durch Nutzung künstlicher Intelligenz
  • 50 % schnelleres Onboarding neuer Mitarbeiter:innen
  • 40 % höhere Kund:innen- und Mitarbeiter:innen­zufriedenheit

Erkenntnisse in wenigen Augenblicken

Fassen Sie schnell enorme Mengen an Informationen zusammen und extrahieren Sie daraus präzise und aussagekräftige Erkenntnisse, die sowohl für Unter­nehmens­leiter als auch für Fachleute eine bessere Entscheidungs­findung ermöglichen und die Abläufe beschleu­nigen können.

  • 75 % schnellere Inhaltserstellung
  • 70 % höhere Geschwindigkeit bei der Analyse, Verarbeitung und Zusammen­fassung von Inhalten
  • 50 % schnellere Zusammen­fassung von Krankenakten

Verbesserte Produktivität, Prozesseffizienz

Setzen Sie neue Maßstäbe für Produk­tivität und Effizienz – von der Verkürzung der Anruf- und Schadens­abwicklungs­zeiten über die Erstellung perso­nalisierter Inhalte bis hin zur Verbesserung der Geschäfts­abläufe.

  • 70 % weniger menschliche Eingriffe
  • 60 % höhere Prozesseffizienz
  • 50 % Reduzierung der durch­schnittlichen Bearbeitungs­zeit (AHT)

Erhöhte Geschäfts­beschleunigung, Umsätze

Erreichen Sie neue Zielkunden für Vertrieb und Marketing, skalieren Sie Ihre Geschäfts­tätigkeit, um den Umsatz zu steigern und neue Geschäfts­märkte zu erschließen.

  • 50 % höhere Verarbeitungs­geschwindigkeit für schnelle Skalierung
  • 10-fache Verbesserung der Geschäfts­aktivierung
  • 40 % Kosteneinsparungen

Videos

Investmentrecherche

Investitionsforschungstool für globale Finanzinstitute, angetrieben von Agentic AI.

Ein Besprechungsraum voller Kollegen mit einer Grafik auf dem Bildschirm.
HR-Zukunft: KI-inspirierte Mitarbeiter:innen­erlebnisse

Die Business Accelerators Cognizant Neuro ® und Cognizant AI verbessern die Einarbeitung von Mitarbeiter:innen durch KI und Automatisierung.

Eine Gruppe von Kollegen in einer lockeren Umgebung, die sich unterhält und auf den Laptopbildschirm schaut.
Neue Wege zum Fortschritt mit generativer KI

Die künstliche Intelligenz der nächsten Generation kann dazu beitragen, die größten Probleme unserer Zeit zu lösen – auch jene, die wir noch nicht erkannt haben.

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Die Möglichkeiten der KI

Einführung der Cognizant AI-Geschäfts­beschleuniger für den Betrieb

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Aktuelle Veröffent­lichungen

KI-Geschäftsbeschleuniger für den Betrieb

Unsere KI-Business-Beschleuniger kombinieren wirkungsvolle Anwendungen generativer KI mit Automatisierung und branchenspezifischer Prozesskompetenz zu Plug-and-Play-Lösungen mit wirkungsvollen Ergebnissen.

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violetter Himmel
So wird generative KI zu einer Superkraft für Mitarbeitende im Kundendienst

Unsere Studie zeigt, dass generative KI Servicemitarbeitende nicht ersetzen, sondern sie eher effektiver machen wird.

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Frau schaut sich ein Produkt auf einem Bildschirm in einem Einkaufszentrum an
Unterstützung der Arbeitnehmer:innen in der Gen-KI-Revolution

Erfahren Sie, warum Unternehmen die „Schatteneinführung“ generativer KI durch ihre Mitarbeiter:innen fördern und nicht einschränken sollten.

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Eine Person, die mit dem Fallschirm über die Erde stürzt
Die Macht der KI nutzen – ethisch und gerecht

Das Potenzial der künstlichen Intelligenz, Industrie und Gesellschaft zu verändern, erfordert verantwortungs­volles Design und entsprechende Interessengruppen.

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Eine stilisierte digitale Landschaft eines sicheren Blockchain-Netzwerks
KI braucht Process Mining

Beginnen Sie mit Process Mining für eine wirkungsvollere KI.

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Eine kreisförmige digitale Tafel

KI und Automatisierung arbeiten zusammen
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Entdecken Sie unsere intelligenten Automatisierungs­lösungen.

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