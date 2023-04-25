Schnellere Modernisierung Ihrer Daten und Analysen mit Cognizant Ignition

Durch die Modernisierung der Dateninfrastruktur eröffnen sich transformative Möglichkeiten, mit denen Unternehmen ihre Marktposition neu ausrichten können. Unternehmen, die solide und KI-fähige Datenfundamente schaffen, können intelligente Lösungen schnell implementieren. Dadurch werden Betriebsabläufe verbessert, von hyperpersonalisierten Kundenerlebnissen bis hin zu optimierten Lieferketten und automatisierten Entscheidungen. So können Unternehmen die KI-Revolution vorantreiben und ihre Datenbestände in Triebkräfte für Innovation und Umsatz verwandeln.

Cognizant Ignition, unterstützt durch agentengestützte KI, bietet eine umfassende Lösung für die Modernisierung von Daten- und Business-Intelligence-Plattformen. Die Lösung zeichnet sich durch Automatisierung, Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Multi-Cloud-Unterstützung aus und verbessert so die Effizienz und Entscheidungsfindung während des gesamten Modernisierungsprozesses. Durch die Multi-Agenten-Lösung werden branchenübergreifend geschäftliche Erkenntnisse und Innovationen gefördert.