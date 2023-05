Über Cognizant

Cognizant Schweiz





Wir sind stolz darauf, in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen von Cognizant Schweiz zu feiern. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir Unternehmen in der Schweiz dabei unterstützt, ihre Produktivität und Effizienz zu steigern. Mit unserer Erfahrung in lokalen und internationalen Märkten sowie starken Partnerschaften mit führenden Institutionen und Branchenakteur:innen liefern wir massgeschneiderte Lösungen, die spezifische geschäftliche, operative und technologische Anforderungen erfüllen.

Unser Ziel ist es, unsere Kund:innen dabei zu unterstützen, agile Arbeitsumgebungen zu schaffen, die es ihnen ermöglichen, neue Bedürfnisse vorherzusehen. Wir arbeiten eng mit unseren Kund:innen zusammen, um digitale Technologielösungen bereitzustellen, die ihre Unternehmen für die Zukunft wappnen.

Dabei treiben wir Innovationen mit Begeisterung und Engagement voran, erbringen aussergewöhnliche Dienstleistungen und schaffen neue Möglichkeiten für Wachstum und Erfolg.