Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@78f4e7e5" Karriere
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@477f50e4" News
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@520d0fec" Events
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@1652ff05" Investor:innen
Über Cognizant

Cognizant Schweiz – Ihr Partner für digitale Transformation

Seit über 20 Jahren unterstützt Cognizant Unternehmen in der Schweiz dabei, ihre digitalen Fähigkeiten gezielt auszubauen und Innovation zu beschleunigen. Mit fundierter Branchenexpertise, starken Partnerschaften und globaler Umsetzungskompetenz verbinden wir Geschäftsstrategie, Technologie und operative Exzellenz zu messbarem Mehrwert.

Heute gehen wir über klassische Digitalisierung hinaus und ermöglichen den skalierbaren Einsatz von künstlicher Intelligenz – von datengetriebenen Erkenntnissen und intelligenter Automatisierung bis hin zu agentischen KI‑Lösungen, die Geschäftsprozesse aktiv verbessern und beschleunigen.

Gemeinsam schaffen wir agile, resiliente Organisationen und machen digitale Technologien und KI zu einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

Mehr über unsere Geschichte

Unser Team

Michael Neracher

Country Manager and Head Insurance

Ingrid Zaissenberger

Head Marketing

Gordana Tadic

Head Human Resources

Brigitte Roy

Strategic Partnerships Sales Manager

Thomas Weber

Head Retail, Manufacturing & NGOs

Gordon Hoff

Head Banking and Financial Services

Manish Sakhuja

Head Life Science and Health Care

Wir beraten bekannte Marken, denen Millionen Menschen täglich vertrauen.

357.600

Mitarbeiter:innen weltweit

$21,1

Umsatz (Mrd US-Dollar)

#605

Forbes Global 2000

In den letzten 30 Jahren haben wir weltweit mit vielen marktführenden Unternehmen gearbeitet.

30 der 30 führenden Pharmaunternehmen weltweit

9 der 10 führenden europäischen Banken

9 der 10 besten Medienfirmen

20 der 25 besten Krankenversicherungsanbieter

Was wir machen

Wir nutzen unser erprobtes Fachwissen, um Ihnen zu helfen, Chancen und Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und Veränderungen voraus zu sein.

Erlebnisse transformieren

Erreichen Sie ein neues Niveau durch individuell ausgerichtete Erlebnisse für Ihre Kund:innen, die umsatzfördernde Kontakte und überdurchschnittliches Wachstum ermöglichen und gleichzeitig die Markenloyalität stärken.

Mehr wissen
Prozesse neu denken

Erfahren Sie, wie Prozessautomatisierung und Technologie Ihr Unternehmen dabei unterstützen können, mit der Art von Einsicht, Präzision und Geschwindigkeit zu handeln, die in unserer sich schnell verändernden Welt erforderlich ist.

Mehr wissen
Technologie modernisieren

Bleiben Sie heute relevant und bereiten Sie sich auf die Zukunft vor – mit Software, die entwickelt wurde, um massive Verarbeitungsprozesse zu erlernen und bereitzustellen – in der Cloud für Mehrwert in jedem Byte an Daten.

Mehr wissen

Verwandeln Sie Ihr Unternehmen in eines, das die nächste relevante Maßnahme erkennt und sozusagen intuitiv in den entscheidenden Momenten handelt.

Unsere Kultur inspiriert uns, unsere Werte zu leben

Auf Grundlage unserer Unternehmenskultur trägt jedes Mitglied unseres Teams dazu bei, außergewöhnliche Ergebnisse zu liefern.

Was wir schätzen

Wir helfen Technologien zu konzipieren, zu entwickeln und zu implementieren, damit unsere Kund:innen immer auf dem Laufenden bleiben und reagieren können.

Mehr wissen
Was wir glauben

Unsere Aufgabe ist es, ökologische und soziale Überlegungen in jedes Element unseres Geschäftsmodells einzubinden.

Mehr wissen
Wer wir sind

Jeden Tag, überall auf der Welt, sorgen unsere Mitarbeiter:innen dafür, dass sie etwas bewirken - bei ihren Kund:innen, Communities, Kolleg:innen und in ihrem eigenen Leben.

Mehr wissen
Wie wir uns verhalten

Wir respektieren die Einzigartigkeit und den Hintergrund jedes Einzelnen, weil wir wissen, dass Vielfalt zu unserem Erfolg beiträgt und verschiedene Denkansätze bessere Resultate bringen.

Mehr wissen

Standorte

Kontaktieren Sie Cognizant

Karriere

'Be part of our journey', machen Sie mit, um etwas zu verändern.

Besuchen Sie uns
Kontakt

Lassen Sie uns ein Gespräch beginnen.

Kontaktieren Sie uns
Investor:innen

Sehen Sie sich frühere Gewinnmitteilungen und mehr an.

Besuchen Sie Investor Relations