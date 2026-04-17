Über Cognizant

Cognizant Schweiz – Ihr Partner für digitale Transformation

Seit über 20 Jahren unterstützt Cognizant Unternehmen in der Schweiz dabei, ihre digitalen Fähigkeiten gezielt auszubauen und Innovation zu beschleunigen. Mit fundierter Branchenexpertise, starken Partnerschaften und globaler Umsetzungskompetenz verbinden wir Geschäftsstrategie, Technologie und operative Exzellenz zu messbarem Mehrwert.

Heute gehen wir über klassische Digitalisierung hinaus und ermöglichen den skalierbaren Einsatz von künstlicher Intelligenz – von datengetriebenen Erkenntnissen und intelligenter Automatisierung bis hin zu agentischen KI‑Lösungen, die Geschäftsprozesse aktiv verbessern und beschleunigen.

Gemeinsam schaffen wir agile, resiliente Organisationen und machen digitale Technologien und KI zu einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.