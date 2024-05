Nachhaltigkeit und Corporate Citizenship

Investitionen in unsere Gemeinden

Die Technologie revolutioniert die Arbeit in der gesamten Weltwirtschaft und eröffnet beispiellose Möglichkeiten. Trotz dieser Fortschritte haben viele Menschen noch immer keinen Zugang zu der notwendigen Bildung, Ausbildung und den Beschäftigungs­möglich­keiten, die für eine Steigerung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Mobilität in diesem sich verändernden Umfeld erforderlich wären. Seit 2018 hat Cognizant in Form von 117 Zuschüssen fast 70 Millionen US-Dollar in philanthro­pische Fonds an 77 Organisationen weltweit investiert, die sich der Berufs­vorbe­reitung für alle Alters­gruppen widmen.

Darüber hinaus unterhält die Cognizant Foundation India seit 2005 Partner­schaften mit gemeinnützigen Organisationen auf dem gesamten Subkontinent. Die Maßnahmen der Stiftung konzentrieren sich auf die Stärkung von Menschen mit Behinderungen, die Förderung einer ganzheitlichen Entwicklung von Kindern und die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in zwei Themenbereichen: 1) Health4All – Verbesserung des Zugangs zu hochwertiger Gesundheitsversorgung und 2) Future4All – Schaffung einer besseren Zukunft durch Bildung und Qualifizierung.