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Geschäftsprozess-Services
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Moderne KI-integrierte Einzelhandels­abläufe

Das Playbook für Wachstum wird neu geschrieben. Wir glauben, dass die Zukunft dem modernen Unternehmen gehört, das KI-integrierte Geschäftsabläufe nutzt – einem Unternehmen, das vorausschauend reagieren und sofort handeln kann, um Chancen inmitten rascher Veränderungen mutig zu ergreifen.
Wir unterstützen unsere Kund:innen dabei, die Art und Weise ihrer Wert­schöpfung, Innovation und ihres Wachstums zu überdenken, indem wir Geschäfts- und Prozess­kompetenz mit intelligenten digitalen Platt­formen kombinieren, um die Geschäfts­abläufe zu optimieren.

Geschäftsergebnisse und starker ROI

15 %

höhere Einnahmen

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2,6x

ROI durch Automatisierung

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120 Tage

AP-Rückstand beseitigt

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15 %

Steigerung des Umsatzes

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24 Mio. USD

Einsparungen bei der Mitarbeiter­unterstützung

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Intuitive Erfahrungen, umfassende Erkenntnisse, Effizienz

Als führender Anbieter von Geschäfts­prozess­services und Automatisierungs­lösungen der nächsten Generation arbeiten wir mit unseren Kund:innen zusammen, um moderne Abläufe aufzubauen, die schnell, effizient und menschen­zentriert sind, um ihnen dabei zu helfen, einen Wettbewerbs­vorteil zu erzielen.

Wir nutzen Technologie, Daten und digitale Disruptions­settings sowie neue Geschäfts­modelle und Co-Innovation, um Kund:innen und Mitarbeiter:innen eine höhere Produktivität, mehr Umsatz und intuitive Erlebnisse zu bieten.

Symbol für künstliche Intelligenz
Über die Unsicherheit hinauswachsen

Die Fähigkeit, Kosten strategisch zu senken und in neue Einnahmequellen zu investieren, ist in volatilen Zeiten äußerst wertvoll.

Die Implementierung moderner Betriebsabläufe ermöglicht es Unternehmen, mit Einsicht und Schnelligkeit zu handeln – Trends vorherzusagen, neue Wachstums­bereiche zu identifizieren und Effizienz mit Innovation in Einklang zu bringen.

Durch die Modernisierung des Geschäftsbetriebs kann Ihr Unternehmen die Schritte antizipieren, die zur Beschleunigung von Wachstum und Skalierung erforderlich sind.

Symbol eines nach rechts gerichteten menschlichen Kopfes mit einer Glühbirne darin

BPS- und Auto­matisierungs­dienste für den Einzelhandel

Cognizant® Digital Shop-Support

Steigern Sie die Kund:innen­zufriedenheit, den Umsatz und die Filialverfügbarkeit und verringern Sie gleichzeitig Umsatzverluste: Geben Sie Filialbetrieb und Erlebnisservices die Möglichkeit, Veränderungen vorher­zusehen und sich sofort anzupassen.

Omnichannel-Kund:innen­betreuung

Bieten Sie die intuitiven Erlebnisse, die Kund:innen verlangen.

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Marketing-Aktivitäten

Erhöhen Sie Geschwindigkeit, Effizienz und Einblicke; einen besseren Marketing-ROI erzielen.

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Finanzen und Buchhaltung

Neuer Geschäftswert aus Finanz- und Rechnungswesen

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Intelligente Automatisierungsdienste

Machen Sie Ihr Unternehmen mit branchenorientierten IT- und Prozessautomatisierungslösungen fit für die Zukunft.

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Cognizant Neuro® Business Processes

Vereinfachen und beschleunigen Sie die Einführung der Automatisierung, integrieren und orchestrieren Sie Ressourcen und sehen Sie schneller Renditen.

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Geschäftsoperationen zur Beschleunigung der Skalierung

Steigern Sie digital native Scale-Ups und neue Einnahmequellen in der Geschwindigkeit von Ideen.

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Mitarbeiter:innenerlebnis-Unternehmens­dienstleistungen

Finden Sie heraus, wie Sie personalisierte Mitar­beiter:innen­erlebnisse in großem Maßstab bereitstellen können.

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Insights

Digitalisierung der Lebensmittelindustrie zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, muss die Lebens­mittelindustrie eine neue Wertschöpfungskette aufbauen, die auf neuen Geschäfts­modellen, Verfahren und Technologien aufbaut, welche die betrieblichen Kapazitäten verbessern können.

Mehr erfahren
Das sich wandelnde Gesicht der Einzelhandels­treue

Wir erklären, wie Sie durch ein perso­nalisiertes Erlebnis, ein Engage­ment für Nachhaltigkeit und gemeinsame Werte eine emotionale Verbindung aufbauen.

Mehr erfahren
Wie generative KI eine neue Ära im Einzelhandel bewirken wird

3 Möglichkeiten, wie generative KI das Einkaufen in den Bereichen Handel, Marketing und Kund:innen­service neu definieren wird.

Mehr erfahren
Ein praktischer Leitfaden zur Ein­führung der KI in Unternehmen

Generative KI ist nicht wie andere Technologie­einführungen. Hier sind 10 Dinge, die Unternehmen tun sollten, um diese leistungsstarke Technologie sicher und effektiv einzusetzen.

Mehr erfahren

Entdecken Sie zusätzliche Business Process Services

Modernes BPS

Entdecken Sie unsere modernen Geschäfts­prozess­dienstleistungen

KI-Geschäfts­beschleu­niger

Beschleunigen Sie die Einführung von KI und Auto­mati­sierung mit unseren vorkon­figurierten Lösungen für Geschäfts­prozesse

KI-Modelltraining

Beschleunigen Sie KI Modelle vom Konzept zum materiellen Erfolg

Frau in gelber Bluse, lächelnd und ihre rechte Hand in Richtung der Kamera ausstreckend
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