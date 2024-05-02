Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@696e964e" Karriere
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@318e805f" News
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@3f5b5683" Events
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@15458895" Investor:innen
Branchen
Kontakt

Verschieden Branchen. Ähnliche digitale Ziele.

Alle Branchen sind unterschiedlich und stehen vor vielfältigen geschäftlichen Anforderungen.

Dennoch haben die meisten Unternehmen mindestens zwei Dinge gemeinsam: die Notwendigkeit, Geschäftsmodelle zu entwickeln und neues Wachstum zu generieren, und die Aufgabe, qualitativ hochwertige Produkte sowie eine herausragende Kund:innenerfahrung anzubieten.

Cognizant vereint die gewaltigen Möglichkeiten des digitalen Denkens mit unserem einzigartigen Beratungsansatz, um Kund:innen in allen Branchen bei der Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung innovativer Unternehmen zu unterstützen.

Branchen, für die wir arbeiten

Automobilindustrie

Cognizant arbeitet mit Kfz-OEMs, -zulieferern und -händlern zusammen, um deren Geschäftsstrategien zu definieren, Lösungen für aufstrebende Märkte zu finden und die Technologie auf dem neuesten Stand der Digitalisierung zu halten.

Mehr wissen
jemand startet den Ladevorgang eines Elektroautos mit einem Mobiltelefon
Bankwesen

Optimieren Sie ineffiziente Prozesse mit Strategien und Lösungen, die Ihr Unternehmen wachsen lassen und Kunden in den Mittelpunkt Ihres Unternehmens stellen.

Mehr wissen
Koch verteilt Teller mit Essen an Frau
Kapitalmärkte

Bieten Sie Lösungen an, die Kundenbindung vertiefen, langfristige Beziehungen fördern und Rentabilität steigern.

Mehr wissen
Bild von Wolkenkratzern
Kommunikation, Medien & Technologie

Gestalten Sie eine personalisierte Erfahrung für Kund:innen und optimieren Sie die Abläufe, um neue Möglichkeiten zu eröffnen, wie Sie aus Erkenntnissen Geld machen und Ergebnisse erzielen können.

Mehr wissen
Mitarbeiter des Helpdesks
Konsumgüter

Bauen Sie Ihre digitale Kultur strategisch auf, mit Lösungen, mit denen Sie mit Ihrer Kundschaft in Verbindung bleiben.

Mehr wissen
Junge schaut in den Kühlschrank
Bildungswesen

Von Online-Tools bis hin zu Kursen in Klassenzimmern stellen wir Ihnen die neuesten digitalen Lösungen bereit, die zum Lernen anregen.

Mehr wissen
Männer und Frauen, die das KI-Gerät tragen
Gesundheits­wesen

Die intensive Zusammenarbeit im Gesundheitswesen ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Wir erleichtern die Integration durch die Modernisierung und Stärkung Ihres IT-Ökosystems, um Wachstum zu fördern.

Mehr wissen
Arzt im Krankenhaus hält Babys Fuß
Informationsservices

Unternehmen wie das Ihre haben die Bereitstellung von Informationen revolutioniert. Unsere Experten helfen Ihnen dabei, Ihren digitalen Vorsprung beizubehalten und auszubauen.

Mehr wissen
Überprüfen von Daten auf einem Tablet
Versicherungen

Ihre Branche steht kurz vor einem grundlegenden Technologiewandel. Ändern Sie Ihre Arbeitsweisen mit unseren neuesten digitalen Lösungen.

Mehr wissen
Bewegungs­unschärfe des Zuges, der sich im Tunnel bewegt
Life Sciences

Bauen Sie Digitalisierung in Ihre Geschäftsstrategie ein, um ein intelligenteres, leistungsstärkeres Unternehmen zu schaffen und die Patient:innenergebnisse zu verbessern.

Mehr wissen
Eine mikroskopische Ansicht eines Organismus auf einem Objektträger
Fertigung

Wir bieten die neuen digitalen Fähigkeiten und Technologien, mit denen Hersteller Geschäftsentscheidungen auf Grundlage von kontextbezogenen Echtzeitdaten treffen können.

Mehr wissen
Ingenieure, die den Fertigungsprozess überwachen
Öl & Gas

Durch die Umrüstung auf das digitale Zeitalter können Öl- und Gasversorger mehr Energieoptionen anbieten, Kosten senken und die Kundenzufriedenheit steigern.

Mehr wissen
Ein Arbeiter in Warnschutzkleidung und weißem Helm bedient ein Ablassventil
Einzelhandel

Einzelhändler können sich mit unseren Innovationen für Logistikkettenmanagement, Merchandising, E-Commerce und Mobilität an die sich schnell ändernden Bedürfnisse der Kundschaft anpassen.

Mehr wissen
Frau kauft Kleidung in einem Einzelhandelsgeschäft
Transport & Logistik

Unsere kaufmännischen und digitalen Denkansätze können Ihnen dabei helfen, die Lieferketten zu straffen, die Transparenz zu verbessern und sorgen für eine bessere Performance Ihres Unternehmens.

Mehr wissen
Blick aus dem Inneren eines Containers auf zwei Mitarbeiter, die an einer Checkliste arbeiten
Tourismus & Gastronomie

Erholung und Wachstum sind für diejenigen greifbar, die hervorragende Erfahrungen bieten und effizient digital arbeiten können. Erarbeiten Sie mit uns strategische Lösungen, die auf die Zukunft ausgerichtet sind.

Mehr wissen
Ein Paar, das in eine mit Eis gefüllte Höhle geht
Versorgungswesen

Cognizant hat umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einigen der weltweit grössten Energieversorgungsunternehmen: von übertroffenen Erwartungen bis hin zum Bau kugelsicherer Netze.

Mehr wissen
Eine Kette dekorativer Lichter in einem offenen Garten

News

Alle Nachrichten von Cognizant

Bleiben Sie auf dem Laufenden.

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen

Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.

Bitte geben Sie einen gültigen Namen ein.
Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Bitte geben Sie einen gültigen Firmennamen ein.
Bitte geben Sie eine gültige Kontaktnummer ein.
Bitte wählen Sie die Region aus.
Bitte wählen Sie die Art der Anfrage.
Bitte wählen Sie Art der Unteranfrage.
Bitte aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Datenschutzeinwilligung.

Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.