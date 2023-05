CO2-Fussabdruck reduzieren

Angesichts der zunehmenden Anforderung nach einem kleineren CO2-Fußabdruck in der Prozessfertigung bieten wir Tools und Berichte für kritische Systeme an, wie z. B. Abfall-Lebenszyklus- und Energiemanagement, Green IT, REACH-Compliance und globales Meldewesen.

Mit unserer Beratungsexpertise und unserer Kompetenz bei der Einführung neuer Technologien können wir die Vision der „grünen Fabrik“ wahr werden lassen. Außerdem überwacht unsere WasteTrace-Lösung die Industrieabfälle von der Erzeugung über den Transport bis hin zur Entsorgung. Dabei ist auch der Druck von Etiketten, Aushängen und verschiedenen Compliance-Berichte vorgesehen.