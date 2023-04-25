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Duck Creek-Implementierungsservices
Kontakt

Machen Sie Ihr Unternehmen fit für das digitale Zeitalter

In der heutigen digitalen Wirtschaft verhilft das leistungsstarke Tandem aus Cognizant und Duck Creek den Versicherern zum Erfolg – indem es ihre Unter­nehmen umwandelt und ihre Betriebs- und Technologie­modelle für eine neue Ära modernisiert.

Durch die Nutzung des Produkt­wissens, der Liefer­konsistenz und der optimierten Bereitstellungen von Duck Creek kann Cognizant Ihnen helfen, die Qualität zu optimieren und die Vorhersag­barkeit der Automatisierung zu erhöhen und gleichzeitig den Zeit-, Kosten- und Risikoaufwand bei der Imple­mentierung Ihres Projekts zu reduzieren.

Unser Angebot

Optimierung der Bereitstellung hochwertiger Lösungen

Durch die Nutzung des Produktwissens, der Lieferkonsistenz und der optimierten Bereitstellung von Duck Creek können mit Cognizant-Services die Qualitätskosten optimiert, die Vorhersagbarkeit der Automatisierung verbessert und die Zeit, die Kosten und das Risiko Ihrer Projektimplementierungen reduziert werden. Wir bieten auch Wartungsservices im laufenden Betrieb, um den Wert der Lösungen von Duck Creek-Kunden zu maximieren.

Migration zur On-Demand-Cloud

Mit der Duck Creek OnDemand-Cloud­migration von Cognizant können Sie Produkt­einführungen beschleunigen, neue Märkte erschließen und ein robustes Insurtech-Ökosystem nutzen.

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Cloud-Migration
Beschleunigen Sie Ihre Migration in die Cloud

Duck Creek OnDemand ist eine vollständig auf Azure gehostete Lösung, die Netz­betreibern Tools und Ressourcen zur Verfügung stellt, um Innovationen voranzutreiben, Produkte schneller auf den Markt zu bringen und ein hyper­perso­nalisiertes Kund:innen­erlebnis zu bieten.

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Cloud-Migration
Bieten Sie kleinen und mittleren Unternehmen einen einfachen Kaufprozess

Kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) haben keine Zeit für einen langen Kaufprozess. Mit dem Right-touch Policy Playbook von Cognizant können Sie ihnen eine einfache Risikoprüfung anbieten.

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Vier Bürokollegen diskutieren etwas
UNSERE LÖSUNGEN, SERVICES UND LEISTUNGEN

Wir bündeln unsere Stärken, um für Sie bessere Leistungen zu bieten.

Cognizant hilft Ihnen bei der Entwicklung von Geschäftsstrategien und Betriebsmodellen, die Mehrwert generieren und die Transformation vorantreiben, einschließlich:

  • Optimierung von Kosteneinsparungen und schnellere Markteinführung durch Geschäftsprozess-Services mit Duck Creek als Kernplattform
  • Reduzierung der Gesamt­betriebs­kosten und Maximierung des Technologie-ROI für Duck Creek-Produkt­verbes­serungen und Managed Services.

Cognizant stellt sicher, dass Ihre Migration von Legacy-Systemen zu digitalen Systemen Ihre Ziele mit Ihren Geschäfts­strategien in Einklang bringt.

In Kombination mit unserem Cloud Enablement-Angebot helfen wir Ihnen, den ROI zu verbessern und Ihre Systeme durch die Implementierung von Duck Creek OnDemand in die Cloud zu verschieben. Wir setzen auch Innovationen und digitale Lösungen ein, um Ihre Geschäftsergebnisse rasch zu verbessern.

Cognizant kann Ihnen dabei helfen, Altsysteme durch neue digitale Lösungen zu ersetzen. Wir beschleunigen die Imple­mentierung der Duck Creek Suite (einschließlich AgencyPortal) durch die Verwendung vorlagenbasierter Ansätze für Privat-, Geschäfts- und Spezial­versicherungen.

Unsere Lösungs­beschleuniger decken den System­entwicklungs-Lebens­zyklus mit Komponenten ab, die die Implementierung um 20 % bis 30 % beschleunigen. Unsere Service­beschleuniger für Bewertungen und Formulare optimieren dabei die Konfiguration.

Für jede Versicherungs­gesellschaft kann die Aktualisierung von Diensten enorm zeitaufwändig und schwierig sein. Cognizant hat einen Imple­mentierungs­rahmen und -ansatz entwickelt, der den Prozess rationalisiert, indem er Lösungen für größere und kleinere Upgrades sowie einen Leitfaden für ein beschleunigtes Upgrade der Duck Creek-Richtlinie bietet.

Mehrere Beschleuniger und Methoden vereinfachen Ihre Wartungs­dienste. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die Ihren Geschäfts­anforderungen entsprechen und Ihre Methoden, Prozesse, Architektur, Integrations-Hubs, Tools und Beschleuniger optimieren.

Während Cognizant DevOps die Bereitstellung automatisiert, können Sie mit unserem Ressourcen­modell in einem skalierbaren Modell arbeiten, sodass der Betrieb bei optimalen Kosten und optimaler Auslastung läuft.

EVENTS
Cognizant-Innovation siegt beim Formation '24 Hatch-A-Thon

Cognizant ist stolz darauf, zum Formation '24 Hatch-A-Thon-Innovation­schampion ernannt worden zu sein. Unsere hoch­moderne, auf künstlicher Intelligenz basierende Lösung NextGen Claims Assistant ermöglicht Schadens­regulierern die Generierung kontext­bezogener Antworten mit wertvollen Erkenntnissen, beschleunigt die Entscheidungs­findung und beschleunigt die Schadens­regulierung.

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Logo der Duck Creek Hatch-a-thon-Veranstaltung

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen

Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.

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