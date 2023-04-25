Duck Creek-Implementierungsservices

Machen Sie Ihr Unternehmen fit für das digitale Zeitalter

In der heutigen digitalen Wirtschaft verhilft das leistungsstarke Tandem aus Cognizant und Duck Creek den Versicherern zum Erfolg – indem es ihre Unter­nehmen umwandelt und ihre Betriebs- und Technologie­modelle für eine neue Ära modernisiert.

Durch die Nutzung des Produkt­wissens, der Liefer­konsistenz und der optimierten Bereitstellungen von Duck Creek kann Cognizant Ihnen helfen, die Qualität zu optimieren und die Vorhersag­barkeit der Automatisierung zu erhöhen und gleichzeitig den Zeit-, Kosten- und Risikoaufwand bei der Imple­mentierung Ihres Projekts zu reduzieren.