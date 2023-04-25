Shared Investigator Platform
BUSINESS INTELLIGENCE
Aktuelle Veröffentlichungen
Optimieren Sie klinische Studien mit einem Standort-First-Ansatz
Cognizant SIP bietet Ermittler:innen und Sponsor:innen eine einzige Technologieplattform, über die sie Dokumente gemeinsam nutzen, Dokumente austauschen und Workflows im gesamten klinischen Studienlebenszyklus harmonisieren können.
Verbessern sie die Effizienz um klinische Studien zu beschleunigen
Erfahren Sie von Branchenführern, wie die Shared Investigator Platform Dokumente standardisiert, Inkonsistenzen beseitigt und klinische Studien beschleunigt.
Reduzierung der Komplexität beim Start klinischer Studien.
Die SIP-Lösungen von Cognizant für virtuelles Monitoring, Studienaufsicht, Dokumentenaustausch und Zusammenarbeit sowie die Workflows für den Start der Studie und prädiktive Analysen von Oracle verbessern die Effizienz klinischer Studien und ermöglichen es den Beteiligten, Studien virtuell durchzuführen.
Mehr Studien. Weniger Doppelarbeit
Die Shared Investigator Platform (SIP) ist eine kollaborative Lösung, mit der mehrere Sponsoren Prüfzentren für klinische Studien auswählen und mit Start-up-Unternehmen kommunizieren und diese verwalten können. Das offene Design der Shared Investigator Platform von Cognizant vereinfacht und beschleunigt klinische Studien, weil redundante Arbeiten für Sponsoren und Prüfzentren vermieden werden.
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