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Discounthandel
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Sich auf neue Strategien einzulassen kann Einzelhändlern helfen, mit dem rasanten Wandel Schritt zu halten.

Discounter stehen in der Branche unter hohem Druck – von großen Ketten bis hin zu globalen E-Commerce-Anbietern. Eine solide Geschäftsstrategie und die richtigen Lösungen können Ihnen dabei helfen, Ihre Kosten besser im Griff zu behalten, und dafür sorgen, dass Ihre Käufer:innen Ihnen treu bleiben.
Cognizant kann Ihnen helfen, angefangen bei Loyalität und CRM-Systemen (Customer Relationship Management) bis hin zu Lösungen für das Personalmanagement. Unser Team aus Einzelhandels- und Technologieexpert:innen kann Ihnen zeigen, wie Sie bestehende Märkte wiederbeleben, neue Märkte ankurbeln und einen nahtlosen Service für Kund:innen innerhalb enger Kostenvorgaben bieten können.
PRAXISBEISPIELE
Führende Ein­zel­han­dels­un­ter­neh­men können aus dem neuen Einkaufsverhalten der Verbraucher:innen Kapital schlagen

Lesen Sie, wie es führende Einzelhändler – entgegen aller Erwartungen – durch die Pandemie geschafft haben. Als Nächstes gilt es, sich auf die Zeit nach der Impfung vorzubereiten.

Perspektiven anzeigen
Eine Dame mit einem Bericht

Unsere Kompetenzen

Stärken Sie Omnichannel

Cognizants Expert:innen helfen Einzelhändlern, den idealen Weg zur Einführung ihrer Marke auf mehreren Kanälen zu finden, basierend auf den Anforderungen der Kundschaft, ihrer Konkurrenz und ihren physischen und digitalen Ressourcen. Unsere Beratungs- und Expertenleistungen umfassen: 

  • Strategie und Roadmap für Omnichannel
  • Kanalübergreifende Integration
  • Umstellung auf neue E-Commerce-Plattformen
  • Internationaler Handel
  • Digitale Optimierung des Handels
  • Mobile
  • Digitales Marketing
  • Flexible Bereitstellung
  • Loyalität und CRM

Holen Sie sich Fachwissen im Einzelhandel

Lassen Sie sich helfen, Ihre Merchandising-Strategie zu verbessern. Unsere Erfahrung im Einzelhandel erstreckt sich auf die gesamte Wertschöpfungskette des Merchandising: Management von Einzelhandelsdaten, Finanzplanung, Kategorieverwaltung, Sortiments- und Flächenplanung, Preisgestaltung und Werbestrategie.

Überdenken Sie das Geschäftserlebnis

Mithilfe von Cognizant können Sie ansprechendere Interaktionen mit den Käufer:innen gestalten und eine völlig neue Erfahrung in den Geschäften anbieten. Wir bieten eine Reihe von Lösungen für Geschäfte an, darunter:

  • Point of Service
  • Lagerproduktivität
  • Gamification
  • Service-Management in den Ladengeschäften
  • Warenschwund-Management

Revitalisieren Sie Ihre Lieferkette

Wir unterstützen Sie bei der Lösung komplexer Probleme in der Wertschöpfungskette und helfen Ihnen, während des Transformationsprozesses Mehrwert und Einsparpotenzial zu realisieren. Unser Team zeigt Ihnen grenzenlose Kauferfahrungen in einer integrierten Wertschöpfungskette auf und sorgt dafür, dass Käufer:innen Ihr Unternehmen weiterhin schätzen. Unsere Beratungs- und Service-Leistungen umfassen:

  • Planung der Wertschöpfungskette
  • Steuerung der Logistik
  • Transparenz der Wertschöpfungskette

Qualitätslösungen erstellen

Die Partnerschaften von Cognizant mit Microsoft, Oracle, Salesforce, Google Cloud, Adobe, SAP und Amazon Web Services (AWS), kombiniert mit unseren Best Practices bei globaler Bereitstellung und Implementierung stellen sicher, dass Sie bei Ihren Lösungen auf höchste Qualität und kostengünstige Konditionen vertrauen können.

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen

Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.

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