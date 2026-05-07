Bei unseren Forschungen untersuchen wir das transformative Potenzial von Entscheidungs-KI und greifen dabei auf Technologien wie Multi-Agenten-KI zurück, um es Systemen zu ermöglichen, über Vorhersagen hinaus zu konkreten Handlungen in der realen Welt zu gelangen. Durch wissenschaftliche Arbeiten, Open-Source-Tools, Projekte rund um „KI für das Gute“ und agentische Plattformen inspirieren wir zur Zusammenarbeit und treiben bedeutende Fortschritte in der KI-Community voran.