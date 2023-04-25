GIS- und Geodaten-Lösungen für Unternehmen

Standortinformationen für die komplexe Realität

In einer sich schnell verändernden Welt brauchen Unternehmen mehr als nur Karten. Sie benötigen intelligente Geodaten – integriert, skalierbar und anpassungsfähig.

Cognizant bietet Enterprise GIS und Geodaten-Lösungen, die Daten, Menschen und Systeme miteinander verbinden. Von der Modernisierung von Legacy-Plattformen bis hin zur Generierung von Echtzeit-Erkenntnissen mit KI, IoT und generativer KI helfen wir Ihnen, Ihre Betriebsabläufe mit Präzision und Intelligenz im großen Maßstab umzugestalten.

Indem wir standortbezogene Daten in verwertbare Informationen umwandeln und sie mit Ihren Schlüsselsystemen verbinden, helfen wir Ihnen, Außendienstabläufe zu rationalisieren, Anlagenausfälle zu prognostizieren und zu verhindern, die Servicezuverlässigkeit zu erhöhen und Kosten zu senken.

Ganz gleich, ob Sie sich mit Dekarbonisierung, Resilienz oder Wachstum befassen – ob Versorgungsunternehmen, Telekommunikation, Energie und mehr –, unsere Expertise und unser Partner-Ökosystem ermöglichen es Ihnen, schneller voranzukommen und messbare Ergebnisse zu erzielen, indem Sie die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit am richtigen Ort ergreifen.