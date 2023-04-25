Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@735966c0" Karriere
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@10e60a96" News
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@6b092b65" Events
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@380206a0" Investor:innen
GIS- und Geodaten-Lösungen für Unternehmen
Kontakt
Frau, die einen Stift in den Händen hält und etwas erklärt

Standortinformationen für die komplexe Realität

In einer sich schnell verändernden Welt brauchen Unternehmen mehr als nur Karten. Sie benötigen intelligente Geodaten – integriert, skalierbar und anpassungsfähig.

Cognizant bietet Enterprise GIS und Geodaten-Lösungen, die Daten, Menschen und Systeme miteinander verbinden. Von der Modernisierung von Legacy-Plattformen bis hin zur Generierung von Echtzeit-Erkenntnissen mit KI, IoT und generativer KI helfen wir Ihnen, Ihre Betriebsabläufe mit Präzision und Intelligenz im großen Maßstab umzugestalten.

Indem wir standortbezogene Daten in verwertbare Informationen umwandeln und sie mit Ihren Schlüsselsystemen verbinden, helfen wir Ihnen, Außendienstabläufe zu rationalisieren, Anlagenausfälle zu prognostizieren und zu verhindern, die Servicezuverlässigkeit zu erhöhen und Kosten zu senken.

Ganz gleich, ob Sie sich mit Dekarbonisierung, Resilienz oder Wachstum befassen – ob Versorgungsunternehmen, Telekommunikation, Energie und mehr –, unsere Expertise und unser Partner-Ökosystem ermöglichen es Ihnen, schneller voranzukommen und messbare Ergebnisse zu erzielen, indem Sie die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit am richtigen Ort ergreifen.

Gestalten wir Ihre Betriebsabläufe neu
UNSER EINFLUSS

Ergebnisse aus der Praxis, die Wirkung zeigen

99,9 %

Datengenauigkeit

75 %

höhere Effizienz bei der Datenverarbeitung

35 %

Verbesserung der Asset-Tracking-Genauigkeit

40 %

geringere Betriebskosten

KERNKOMPETENZEN

Intelligente Abläufe in allen Branchen

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich GIS-Innovationen und branchenübergreifender Bereitstellung unterstützen wir den gesamten GIS-Lebenszyklus – von der Strategie und Implementierung bis hin zu Datenservices und verwaltetem Support – und helfen Unternehmen, Geodaten-Systeme zu modernisieren, Workflows zu automatisieren und die Transformation voranzutreiben.

  • Datenvereinheitlichung: Integration von Geo-, Sensor- und Unternehmensdaten für eine einheitliche Ansicht in Echtzeit
  • Geodaten-Analyse: Einsatz von KI, maschinellem Lernen und Prognosemodellen, um Störungen zu antizipieren, Arbeitsabläufe zu optimieren und fundierte kritische Entscheidungen zu treffen
  • Plattformentwicklung: Modernisierung von Legacy-GIS-Plattformen mit skalierbaren, Cloud-nativen, Open-Source-fähigen Systemen
  • Entscheidungsintelligenz: Intelligentere, schnellere strategische Planung mit standortbezogenen Erkenntnissen
Technikerin kalibriert Totalstation unter bewölktem Himmel
  • Anlagentransparenz: Echtzeit-Zustandsüberwachung, Ausfallvorhersage und Lebenszyklusverfolgung für ein intelligenteres Anlagenmanagement
  • Robuste Netzwerke: Risikosimulation, Unterbrechungsverwaltung und zuverlässige Priorisierung von Interventionen
  • Mobiles Enablement: Unterstützung von Außendienstteams mit vernetzten GIS-gestützten Tools für schnelle, fundierte Maßnahmen
  • Interoperabilität: Nahtlose Verknüpfung von GIS mit Enterprise-Anlagenmanagement- und anderen kritischen Infrastrukturplattformen
Datenwissenschaftler mit Headset arbeitet im Kontrollraum am Computer
  • Intelligente Infrastruktur: Nutzung von digitalen Zwillingen und Geodaten-KI für zukunftssichere Systeme
  • Bürgererfahrung: Bessere Servicebereitstellung durch standortbasiertes Engagement
  • Nachhaltigkeit und ESG: Kartierung von Umweltrisiken, Kohlenstoffintensität und Auswirkungen auf die biologische Vielfalt
  • Betriebswirtschaftlicher Nutzen: Umwandlung von Geodaten in Kosteneinsparungen, betriebliche Agilität und Wettbewerbsvorteile
Mann mit Tablet zeigt digitale Fabrik und Smart-City-Technologie
Geogestützte Betriebsabläufe

Standortinformationen für alle Richtungen

Verschaffen Sie sich mit Echtzeit-Geodaten und automatisierten Workflows End-to-End-Transparenz und verbessern Sie so Planung, Betriebsabläufe und Resilienz.

Telekommunikationsturm auf dem Gipfel des Monte Oiz
Intelligente GIS-Plattformen

Moderne Plattformen für eine dynamische Welt

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit eines Cloud-nativen GIS mit KI, Automatisierung und offener Integration – für bessere Leistung und Skalierbarkeit.

High-Tech-Schnittstelle, die eine Weltkarte mit Datenvisualisierung in Orangetönen und mit digitalen Elementen zeigt
Geodaten-Analyse und digitale Zwillinge

Von Karten zu Modulen

Nutzen Sie fortschrittliche Modellierung, prädiktive Analysen und digitale Zwillinge, um Komplexität zu verstehen und Zukunftsszenarien zu simulieren.

Stadtplaner begutachtet detaillierten Stadtplan mit der Lupe
Einsatzbereite GIS-Tools

Außendienstabläufe in Echtzeit

Unterstützen Sie Außendienstteams mit mobilen GIS-Tools, angeleiteten Workflows und Echtzeitdaten, die Probleme schneller und intelligenter lösen.

Vermessungsingenieur untersucht die Landtopographie mit einem Drohnen-Controller
Bewährte Beschleuniger

Schnellere GIS-Transformation

Beschleunigen Sie die GIS-Modernisierung mit bewährten Beschleunigern wie Location360, TransAnalyst, Support360, IOC – intelligente Services, Magik Code und mehr – für eine schnellere Implementierung und intelligentere Koordination.

Menschen, Bildschirm oder Monitor mit Wetter für Vorhersage, Satellitenkarten oder Teamwork zur Verfolgung von Stürmen
Geodaten-Management

Kontinuierliche Datenintelligenz

Sorgen Sie für eine zuverlässige Entscheidungsfindung durch kontinuierliche Datenbereinigung, -anreicherung und -validierung über den gesamten GIS-Lebenszyklus hinweg.

Entdecken Sie innovative Techniken zur Visualisierung von räumlichen Daten auf digitalen Karten
Sprechen wir über Möglichkeiten
Weltraumsatellit über dem Planeten Erde

Erfahren Sie mehr über Geodaten-Abläufe

Erfahren Sie, wie Cognizant Geodaten für Außendienstabläufe, intelligente Kartierung und Automatisierung einsetzt.

Mehr erfahren
WARUM SIE MIT UNS ARBEITEN SOLLTEN

Was Sie mit Cognizant erreichen können  

Transformieren Sie die Art und Weise, wie Sie Geodaten erfassen, nutzen und skalieren – mit schnelleren Einblicken, niedrigeren Kosten und reaktionsschnelleren Betriebsabläufen. Gestützt durch globales Bereitstellungsfachwissen und skalierbare Plattformen helfen wir Ihnen, selbstbewusst voranzuschreiten.

Schnelle Entscheidungsfindung

mit Echtzeit-Geodaten

Kosteneinsparungen

durch automatisierte geogestützte Workflows

Bessere Risiko- und Resilienzplanung

mit Geodaten-KI

Genaue Einblicke

in Anlagen, Netzwerke und Risiken

Bessere Zusammenarbeit

durch systemübergreifende Integration

Zukunftsfähige Abläufe

mit Cloud-First-Plattformen

So hilft Cognizant Ihnen, in Führung zu gehen
UNSERE PARTNER

Lernen Sie unsere globalen Technologiepartner kennen

Wir arbeiten mit führenden Technologiepartnern zusammen, um skalierbare, intelligente und zukunftsfähige GIS-Lösungen für alle Branchen bereitzustellen.

Cognizant ist der erste globale Systemintegrator, der von Esri für die Bereitstellung von UN-Implementierungsservices anerkannt wurde.
NEUIGKEITEN UND EINBLICKE

Aktuelle Neuigkeiten und Einblicke

Immer einen Schritt voraus. Erfahren Sie alles über die neuesten Erkenntnisse, Trends und Neuigkeiten, die IoT und Engineering prägen.

Wie Versorgungsunternehmen Geodaten in CX-Vorteile verwandeln können

Fünf Tipps, wie Versorgungsunternehmen Geodaten mit Kundendaten abgleichen können, um Servicekosten zu senken, die Effizienz zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Weiterlesen
Abstraktes Bild in Blau und Rosa
Cognizant wurde zum exklusiven Partner für die Implementierung von Salesforce Maps in EMEA ernannt

Das Softwaretool zur Datenvisualisierung und -kartierung bietet Vertriebsmitarbeitenden eine standortbasierte Ansicht mehrerer Kundendatenpunkte in ihren jeweiligen Vertriebsregionen.

Weiterlesen
Rote und gelbe Knoten, dargestellt auf einer schwarzen Karte
Cognizant stärkt Partnerschaft mit Google Cloud mit Fokus auf KI-gestützter Branchentransformation

In den letzten sechs Jahren hat Cognizant eine strategische Partnerschaft mit Google Cloud aufgebaut, um Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur zu unterstützen.

Weiterlesen
Knoten, die durch Linien auf einer visuellen Erde verbunden sind
UNSERE ANSPRECHPARTNER

Wegweisend

Angeführt von Fachleuten, die seit über 20 Jahren globalen Unternehmen dabei helfen, das volle Potenzial von GIS auszuschöpfen.

Rajiv Mukherjee

Market Leader

Porträt von Rajiv Mukherjee
Paul Burns

Offering Leader

Porträt von Paul Burns

Bereit, den Standort zu Ihrem strategischen Vorteil zu machen? Lassen Sie uns reden.

Enterprise GIS ist nicht mehr nur ein Kartierungstool, sondern eine Plattform für intelligentere Planung, schnellere Reaktion und zukunftsfähige Infrastruktur. 

Lassen Sie uns besprechen, wie Standortdaten von Cognizant Ihr Unternehmen voranbringen können.

Bitte geben Sie einen gültigen Namen ein.
Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Bitte geben Sie einen gültigen Firmennamen ein.
Bitte geben Sie eine gültige Kontaktnummer ein.
Bitte wählen Sie die Region aus.
Bitte wählen Sie die Art der Anfrage.
Bitte wählen Sie Art der Unteranfrage.
Bitte aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Datenschutz­einwilligung.

Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.

Erfahren Sie, was wir sonst noch für Sie und Ihr Unternehmen tun können
Zurück zu IoT und Engineering