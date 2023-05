Bieten Sie preisgekrönte Erlebnisse

Customer Experience Management (CXM) spielt eine entscheidende Rolle, wenn Kund:innen wirksam in Demand-Response-Programme, wie z. B. Maßnahmen zur Energieeinsparung, eingebunden werden sollen. Damit können Kund:innen ihren Energiebedarf und -verbrauch besser verstehen. Wirksame Programme bieten ein verbessertes Nutzererlebnis und Mehrwertservices für Gasversorger.

Cognizant bietet in diesem Bereich viele einzigartige und proprietäre Lösungen an, z. B. UtilityOne Engage und UtilityOne Insights. Wir haben langjährige Erfahrung bei der Einführung von Produkten und Services in verschiedene Kanäle und liefern analytische Lösungen wie Single Call Resolution (SCR) und Omnichannel-Integrationsstrategien. In erster Linie helfen wir aber unseren Kunden dabei, preisgekrönte Kundenerfahrungen zu liefern.