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AI Factory
Kontakt

Skalieren Sie Ihre KI-Vision entsprechend der Realität Ihres Unternehmens

Cognizant AI Factory ist das Ökosystem der Enterprise-Klasse, das Ihren gesamten KI-Lebenszyklus stützt, angefangen bei der Ideenfindung bis hin zur skalierten, gesteuerten Produktion. Als Grundlage unserer AI First-Strategie hilft AI Factory Unternehmen dabei, kostenoptimierte, sichere und skalierbare KI-Ergebnisse zu liefern.
Mit der Power der Dell AI Factory mit NVIDIA vereint die Plattform die bewährte KI-Infrastruktur von Dell, GPUs von NVIDIA und Enterprise-KI-Software in einem einheitlichen, End-to-End-Stack, der nahtlos On-Prem-, private, öffentliche und hybride Umgebungen unterstützt.
Von intelligenten Agenten und LLM-Feinabstimmung bis hin zur Modernisierung bestehender Plattformen ermöglicht AI Factory Unternehmen einen nahtlosen Übergang von der Experimentierphase zur Schaffung realen Werts.

Beschleunigen Sie die Einführung von KI mit bewährtem Fachwissen

Mit unserem Fachwissen integrieren wir den gesamten KI-Stack von der Infrastruktur über Plattformen bis hin zu intelligenten Assets, um aus Ihrem KI-Potenzial messbare Geschäftsergebnisse zu machen.

Einheitliches KI-Powerhouse

Eine Full-Stack-Lösung, die agentengestützte Intelligenz mit einer E2E-Infrastruktur integriert und jeden Unternehmens-Anwendungsfall beschleunigt.

Kreisförmiges Symbol
KI-Resilienz-Layer

Dieser Layer ist eine einheitliche Kontrollebene, die sicherstellt, dass KI-Agenten kontinuierlich überwacht, gesteuert und verwaltet werden.

Wiederkaufsymbol
Sofort einsatzbereite Blueprints und Agenten

Sofort verwendbare Blueprints und vorkonfigurierte Agenten helfen dabei, die Bereitstellung zu optimieren und schneller Wert zu liefern.

Drei-Wege-Pfeilsymbol
Sicherheit auf Unternehmensniveau

Integrierte Sicherheitsvorkehrungen gewährleisten robuste Sicherheit, Governance und die Einhaltung von ISO/IEC 42001:2023.

Sicherheitssymbol

Mit unbegrenztem Potenzial schaffen wir Anwendungsfälle in allen Branchen

Versicherungen
  • Agentengestütztes Vorfallmanagement
  • Wertstrom-Management
  • Investor Relations
Fertigung
  • Digitaler Zwilling/Digitale Werke 
  • Serviceautomatisierung 
  • Außendienst
  • Agentengestützte Logistik und Lieferkette
Life Sciences
  • Agentengestützte KI-Marktzugangslösung
  • Protokollerstellung
  • Neuro® AI – medizinisch, rechtlich, regulatorisch (MLR) 
  • Wirkstoffforschung
  • Genomische Daten/Analytik
Einzelhandel
  • Personalisiertes Marketing  
  • Assistent für Fluggesellschaftsrichtlinien
  • Assistent für Reiseentscheidungen
  • Assistent in Ladengeschäften
  • Einzelhandel-Kontaktcenter
  • Bestellverwaltungssystem

Ressourcen

Auf Skalierbarkeit ausgelegte KI-Infrastruktur

Sehen Sie selbst, wie Cognizant und Dell Technologies die KI des Unternehmens neu definieren, indem sie eine einheitliche, sichere Architektur mit messbaren Effekten für das Geschäft bereitstellen.

Aufbau einer KI-Plattform der Enterprise-Klasse vom Kern bis zum Edge

Entdecken Sie, wie Cognizant und Dell Technologies Unternehmen mit einer einheitlichen Architektur unterstützen, die Sicherheit, Souveränität und messbaren ROI bietet.

Mehr erfahren
Abstraktes kreisförmiges Design mit blauen und rosa Lichtern, die nach außen strahlen

Aktuelle Ideen

Infrastruktur für KI im großen Maßstab

Entdecken Sie, wie Unternehmen von KI-Piloten zu richtlinienkonformen, für die Skalierung in der Produktion geeigneten Agentenflotten übergehen können und dabei Autonomie, Sicherheit, Leistung und Kosten durch speziell entwickelte KI-Infrastruktur in Einklang bringen.

Mehr erfahren
Abstrakte digitale Linien
Die Ökonomie der GPU-Segmentierung

Erfahren Sie, wie Segmentierung und Multitenancy die Infrastrukturkosten erheblich senken und KI im großen Maßstab beschleunigen können.

Mehr erfahren
Reihen von gestapelten Servern

Partner

Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.

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