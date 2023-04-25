Fertigung
ERGEBNISORIENTIERT
Erfahrung macht den Unterschied.
Wir lösen die größten Herausforderungen der Fertigungsindustrie. Wir sind auch für Ihre bereit.
BERATUNG UND LÖSUNGEN
Optimale Ergebnisse aus den Investitionen in die Technologie und digitalen Programmen ziehen
Wir bieten umfassende Lösungen zur Verwaltung der Außendienstaktivitäten von Industriebetrieben, die einen Service nach dem „First Time Right“-Prinzip und die effektive Verwaltung von Servicemitarbeiter:innen gewährleisten.
Wir helfen unseren Kunden beim Übergang vom herkömmlichen Verkauf von Hardware hin zu einem servicebasierten Geschäftsmodell gestützt von digitalen Technologien. Wir verfügen auch über ein Plug-and-Play-Angebot, das Industriebetrieben Funktionen für den Außendienst mit geistigem Eigentum von Cognizant bietet.
Industrie 4.0 läutet eine neue Ära mit mehr Agilität, Sichtbarkeit und Kontrolle über Informationssysteme (OT/IT) ein, die die physische Welt von Maschinen, Umgebungen und Produkten miteinander verbinden. Echtzeit-Informationen, die zuvor in den Silos der Systeme feststeckten, und Daten helfen, den Betrieb effizienter zu gestalten, Ausfälle vorherzusehen und eine sicherere Arbeitsumgebung zu schaffen. Erfahren Sie, wie wir produkt- und werksübergreifend mit Kunden zusammenarbeiten, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Vernetzte Fabriken
Informieren Sie sich darüber, wie ein modulares Serviceangebot Herstellern hilft, kontinuierliche Erkenntnisse zu visualisieren, um Kosten zu senken, die Produktivität zu verbessern und Produkte der nächsten Generation zu entwickeln.
Cognizant OnePlant™
Erfahren Sie, wie Sie aus Silo-basierten Betriebsabläufen ein besser integriertes Rahmenwerk schaffen, das neuen Anforderungen an eine flexible Massenproduktion gerecht wird.
Mit der Lösung iREACH von Cognizant werden Kunden aus der Prozessfertigung bei der Einhaltung der REACH-Verordnung (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) der Europäischen Union unterstützt. Dazu wird eine Informationsbasis aus bestehenden Unternehmensanwendungen aufgebaut und die Nutzer werden mit integrierten konfigurierbaren Workflows durch die REACH-Phasen geleitet.
TIEFGREIFENDE EXPERTISE
Die von uns bedienten Herstellungssegmente
Industrielle Fertigung
Unterstützung für Hersteller von Schwermaschinen, Heizungs-, Lüftungs, Klima- und Kältesystemen (HVAC/R), Industriebedarf und Automatisierungssystemen bei Herstellung von stärker vernetzten Produkten und Gewinnsteigerung.
Entdecken Sie, wie moderne Geschäftsprozessdienste das Wachstum von Kunden aus der Fertigungsindustrie beschleunigen können.
BUSINESS INTELLIGENCE
Aktuelle Veröffentlichungen
Machen Sie den ersten Schritt
Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.
Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.