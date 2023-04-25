Industrie 4.0 läutet eine neue Ära mit mehr Agilität, Sichtbarkeit und Kontrolle über Informationssysteme (OT/IT) ein, die die physische Welt von Maschinen, Umgebungen und Produkten miteinander verbinden. Echtzeit-Informationen, die zuvor in den Silos der Systeme feststeckten, und Daten helfen, den Betrieb effizienter zu gestalten, Ausfälle vorherzusehen und eine sicherere Arbeitsumgebung zu schaffen. Erfahren Sie, wie wir produkt- und werksübergreifend mit Kunden zusammenarbeiten, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Vernetzte Fabriken

Informieren Sie sich darüber, wie ein modulares Serviceangebot Herstellern hilft, kontinuierliche Erkenntnisse zu visualisieren, um Kosten zu senken, die Produktivität zu verbessern und Produkte der nächsten Generation zu entwickeln.