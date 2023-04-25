Bildungswesen

Der hohe Bedarf an Umschulungen ist auf die sich verändernde Natur der Arbeit zurückzuführen. Das Weltwirtschaftsforum geht davon aus, dass 54 % der Arbeitnehmenden bis 2030 eine Umschulung benötigen werden. Technologielösungen für die Hochschulbildung spielen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung flexibler und zugänglicher Lernmöglichkeiten, um dieser Nachfrage nach Umschulungen gerecht zu werden.